A tökéletes sült csirke titka: ettől a fűszertől lesz igazán szaftos és aranybarna

Elképesztő különbséget jelenthet, ha szakítunk a hagyományos sütési módszerekkel. A csirkehúsos tippek között egy zseniális megoldás szerepel, amitől a sült csirke állaga, és íze is a mennyországba repít. A titok mindössze egyetlen sárga fűszer.
Egy fűszer jellegzetes földes ízt teremt, és új dimenziókba helyezi a megszokott fogásokat: ez a kurkuma! Az élénk sárga adalék az indiai és közel-keleti konyhák egyik alapfűszere, nem hiába, hiszen ezzel igazán ropogóssá válik a hús felülete, a belseje pedig elképesztően omlós marad. Ha alkalmazod, a tökélete sült csirke többé nem csak egy elérhetetlen álom marad.
A fűszerszakértők szerint jól illik a gyömbérhez különböző currykben és a magyarok kedvenc ételében – a pörköltben. A csirkepác titkos hozzávalója attól lesz még ízletesebb, ha egy meglepő dologgal párosítjuk: keverjük össze a fűszert egy kevés mézzel, mielőtt alaposan körbekenjük vele a húst. Ezzel tökéletes a földes íz természetes édességet kap. Ettől a hozzávalótól szaftos lesz a hús, sütés közben pedig aranyló kérge lesz.
A csirke fűszerezésére számtalan variáció létezik. A kurkumát natúr joghurtba is keverhetjük és pikáns pácként vethetjük be. Ha szorít az idő, olívaolajjal gyors bevonatot készíthetünk vele, ami szintén csodát művel a hússal a sütőben. Ezekkel a módszerekkel a csirkesütés egyszerűvé válik. Ráadásul olyan sült csirke receptről van szó, amit minden családtag imádni fog.
Ennek a fűszeres csirkének más előnye is van. A Brit Táplálkozási Alapítvány (British Nutrition Foundation) szerint a kurkuma jótékony hatásai közé tartozik, hogy:
A currynek is vannak jótékony hatásai, ezért csirkemellhez érdemes bevetni. Játszd le az alábbi videót a legjobb receptért:
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