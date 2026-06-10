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A tökéletes sült csirke titka: ettől a fűszertől lesz igazán szaftos és aranybarna

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors fűszerezés
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 10. 11:45
sült csirketippek-tanácsokpácolásreceptkurkuma
Neked is fűrészporszerű, száraz étel került az asztalodra? A tökéletes, szaftos sült csirke egy titkos összetevő nélkül rémálom lehet. Egyetlen mozdulaton múlik a siker, hogy az íze mennyei, az állaga pedig finom omlós legyen. Felfedjük a csodafűszert!
Erdei Róbert Arnold
A szerző cikkei
  • Egy titkos adalékkal a száraz sült csirke ismét mennyei fogássá válhat.
  • A fűszert joghurttal és mézzel is összekeverhetjük, az íze mennyei lesz ezért ez a legjobb választás a száraz csirke ellen.
  • Ez a fajta csirkepác a szervezetbe jutva több jótékony hatással is bír. 

Elképesztő különbséget jelenthet, ha szakítunk a hagyományos sütési módszerekkel. A csirkehúsos tippek között egy zseniális megoldás szerepel, amitől a sült csirke állaga, és íze is a mennyországba repít. A titok mindössze egyetlen sárga fűszer. 

Sült csirkecombok a serpenyőben.
A tökéletes sült csirke titka mindössze egyetlen fűszeren múlik. 
 Fotó: Arkadiusz Fajer / Shutterstock

Hogyan lesz a sült csirke mennyei? 

Egy fűszer jellegzetes földes ízt teremt, és új dimenziókba helyezi a megszokott fogásokat: ez a kurkuma! Az élénk sárga adalék az indiai és közel-keleti konyhák egyik alapfűszere, nem hiába, hiszen ezzel igazán ropogóssá válik a hús felülete, a belseje pedig elképesztően omlós marad. Ha alkalmazod, a tökélete sült csirke többé nem csak egy elérhetetlen álom marad. 

A fűszerszakértők szerint jól illik a gyömbérhez különböző currykben és a magyarok kedvenc ételében – a pörköltben. A csirkepác titkos hozzávalója attól lesz még ízletesebb, ha egy meglepő dologgal párosítjuk: keverjük össze a fűszert egy kevés mézzel, mielőtt alaposan körbekenjük vele a húst. Ezzel tökéletes a földes íz természetes édességet kap. Ettől a hozzávalótól szaftos lesz a hús, sütés közben pedig aranyló kérge lesz. 

Konyhai tipp a hétköznapokra

A csirke fűszerezésére számtalan variáció létezik. A kurkumát natúr joghurtba is keverhetjük és pikáns pácként vethetjük be. Ha szorít az idő, olívaolajjal gyors bevonatot készíthetünk vele, ami szintén csodát művel a hússal a sütőben. Ezekkel a módszerekkel a csirkesütés egyszerűvé válik. Ráadásul olyan sült csirke receptről van szó, amit minden családtag imádni fog. 

A védőpajzs a betegségek ellen

Ennek a fűszeres csirkének más előnye is van. A Brit Táplálkozási Alapítvány (British Nutrition Foundation) szerint a kurkuma jótékony hatásai közé tartozik, hogy:

  • erős gyulladáscsökkentő hatással bír,
  • védi és fiatalítja a sejteket, 
  • jó az ízületi panaszok ellen is, 
  • valamint védi a szív- és érrendszert.

A currynek is vannak jótékony hatásai, ezért csirkemellhez érdemes bevetni. Játszd le az alábbi videót a legjobb receptért:

(DailyStar)

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