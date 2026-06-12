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A gyümölcs tárolása nagyon fontos a nyári finomságok esetében is.

Ne hagyd kárba veszni a nyári gyümölcsöket – Ezzel az egyszerű trükkel hónapok múlva is élvezheted az ízüket

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 12. 10:45
lekvártartósításgyümölcs
A napsütötte nyár ízei sajnos nem tartanak örökké, a friss, zamatos és lédús termések ugyanis pillanatok alatt megromlanak. A gyümölcs tartósítása a megoldás! Ha te is ezen gondolkodsz, olvass tovább, mert elhoztuk neked azokat az egyszerű módszereket, amelyekkel a téli hónapokban is élvezheted a frissességet!
Kelle Fanni
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Ne hagyd kárba veszni az íncsiklandó és egészséges finomságokat! Szerencsére a gyümölcs tartósítása nem is olyan nehéz, mint hinnéd. Van egy nagy adag cseresznyéd vagy egy kosárnyi epred, és nem szeretnéd, hogy kárba vesszen? Akkor ezeket a trükköket vesd be!

A gyümölcs tartósítása nagyon fontos, hogy a téli hónapokban is élvezhesd a nyár ízeit!
A gyümölcs tartósítása nagyon fontos, hogy a téli hónapokban is élvezhesd a nyár ízeit!
Fotó: Shutterstock
  • A gyümölcsöket számtalan módon tartósíthatod.
  • Ezekkel az eljárásokkal elkerülheted, hogy az egészséges finomságok kárba vesszenek.
  • A módszerek segítségével ínycsiklandó ételek alapanyagát készítheted el.

Gyümölcs tartósítása mesterfokon: így élvezheted hónapokon keresztül a nyár ízeit

Attól tartasz, hogy a tömérdek nyári gyümölcs megromlik? Akkor van egy jó hírünk, ugyanis ez a probléma könnyedén orvosolható különböző tartósítási módszerekkel, amelyeknek köszönhetően még a téli hónapokban is élvezheted az év legmelegebb szezonjának ízeit. Akár lekvárt főzöl belőlük, akár gyümölcskrémet készítesz, a nyári finomságokból készült ételek tökéletesen passzolnak a reggeli pirítóshoz, a fonott kalácshoz, sőt még főfogásokhoz is. Ezért nézzük, hogyan teheted el őket későbbre.

Lekvár

A legtöbb háziasszony ismeri a lekvárfőzés minden csínját-bínját, hiszen a mennyei étel nagyon sokáig eláll, és nemcsak magában, hanem számtalan sütemény alapanyagaként is szolgál. Sőt, szinte bármilyen gyümölcsből elkészíthető, a bogyós fajtáktól kezdve a citrusfélékig.

Gyümölcskrém (cukormentes lekvár)

A gyümölcskrém ugyanolyan, mint a lekvár, csak hozzáadott cukor nélkül készül. Ezért, ha egy egészségesebb alternatívára fáj a fogad, készítsd el ezt a finomságot. Amennyiben hiányzik belőle egy kis édesség, adj hozzá egy kis gyümölcslevet.

Chutney

A chutney szinte bármilyen szezonális gyümölcsből vagy zöldségből elkészíthető, amelyhez fontos alapanyag még a cukor, az ecet és a különböző fűszerek. Az étel kiválóan illik grillezett húsokhoz, akár feltétként, akár pácként.

Egy népszerű módszer a gyümölcs tartósítására a lekvárfőzés, baracklekváros kenyérrel szemléltetve.
A módszerek segítségével ínycsiklandó ételek alapanyagait készítheted el.
Fotó: Shutterstock

Gyümölcsvaj

A gyümölcsvaj a lekvárokhoz hasonló sűrűségű, azonban sokkal simább állagú étel, amelyet a gyümölcs hosszú, lassú párolásával és karamellizálódásával érnek el. A folyamat során a gyümölcsöt kevés vízzel vagy fűszeres lével pépesre főzik, majd simára turmixolják. A finomság almával, körtével és csonthéjas gyümölcsökkel működik a legjobban. Tökéletes pirítóshoz, gofrihoz, sütemények töltelékéhez vagy zabkásához.

Kompót

A gyümölcsvajjal ellentétben a kompótba szeletelt vagy kockázott gyümölcsök kerülnek, amelyeket cukros vízben addig főzünk, míg puha állagúvá nem válnak. A végeredmény pedig magáért beszél. Az étel magában és savanyúság helyett húsokhoz is isteni.

Kandírozott gyümölcs

Egy újabb népszerű tartósítási eljárás a kandírozás, melynek lényege, hogy a gyümölcsökben található folyadékot cukros oldattal helyettesítjük. Megvalósításához több módszer is létezik, ami bár nem olyan egyszerű, de minden erőfeszítést megér.

Aszalt gyümölcs

Ha szeretnéd megőrizni a nyár ízeit a hidegebb hónapokra is, akkor ez a tartósítási módszer tökéletes választás. Az aszalt gyümölcsök ugyanis kiválóak müzlikbe, húsok mellé és salátákba, illetve nasiként is fogyaszthatod őket.

Ebből a videóból a sárgabaracklekvár elkészítését lesheted el:

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