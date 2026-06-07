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A nagyi nyári kedvenc süteménye visszatért: vaníliás-ribizlis csoda, amiből mindenki repetázni fog

A nagyi nyári kedvenc süteménye visszatért: vaníliás-ribizlis csoda, amiből mindenki repetázni fog

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 07. 11:45
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Nem kell cukrásznak lenned ahhoz, hogy percek alatt elkápráztasd a családot vagy a vendégeket. Hidd el, ez az egyszerű süteményrecept lesz a nyár egyik legnagyobb slágere: friss, gyümölcsös, édes és enyhén savanykás. Ebből érdemes egyből dupla adagot sütnöd!
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Hamarosan itt a szezonja a piros és fehér ribizlinek, ami nemcsak magában, hanem különböző desszertekben is mennyei ízorgiával kecsegtet. Hiszen a nyári gyümölcs savanykás íze tökéletesen ellensúlyozza az édes tésztát, így létrehozva egy mennyei finomságot. Ezért, ha valami igazán könnyed és egyszerű süteményreceptet keresel, akkor ezt a ribizlis csodát készítsd el a családnak!

Egyszerű süteményrecept, amiből vaníliás-ribizlis desszert készül.
Ezzel az egyszerű süteményrecepttel nem lőhetsz mellé!
Fotó: Shutterstock
  • Ha igazi nyári desszertre vágysz, akkor ezt a finomságot készítsd el.
  • A süteményt könnyedén összedobhatod, csupán pár hozzávaló kell hozzá.
  • A különleges ízvilágú édességért mindenki odáig lesz.

Vaníliás-ribizlis csoda: ezt az egyszerű süteményreceptet ki ne hagyd!

Ha egy igazán nyári desszertre vágysz, akkor ezzel a ribizlis süteménnyel biztosan nem lősz majd mellé. A recept ugyanis pofonegyszerű, ezért nem kell órákat állnod a konyhában, miközben odakint tombol a hőség. Emellett nagyon kevés hozzávaló kell hozzá, amelyek valószínűleg a te kamrádban is ott lapulnak. Készen állsz, hogy kényeztesd a szeretteid ízlelőbimbóit? Akkor ezt a szezonális finomságot süsd meg a családnak!

Egyszerű süteményrecept, amiben sok ribizli van.
Ha egy igazán nyári desszertre vágysz, akkor ezt a finomságot feltétlenül süsd meg.
Fotó: 123RF

Mit süssek az unokáknak? Vaníliás-ribizlis sütemény a nyár legnagyobb slágere

Ez a filléres sütemény az édes és az enyhén savanykás íz tökéletes kombinációja, ami még a legforróbb nyári napokon is felcsigázza az ízlelőbimbóidat. A puha édesség szinte szétolvad a szádban, ezért a szeretteid és a vendégeid is követelik majd a titkodat. Vesd be ezt az egyszerű receptet, és zsebeld be a bókokat!

Hozzávalók:

  • 4 darab tojás
  • 300 gramm kristálycukor
  • 380 gramm liszt
  • 3,5 deciliter olaj
  • 1 csomag sütőpor
  • 2 csomag vaníliás cukor
  • 1 evőkanál vanília aroma
  • 240 gramm natúr vagy vaníliás joghurt
  • 150-200 gramm ribizli (ízlés szerint)

Elkészítés:

  1. Keverd össze a lisztet és a cukrot egy tálban.
  2. Válaszd szét a tojásokat, és verd a tojásfehérjéket kemény habbá egy külön edényben.
  3. Lassan verd fel a tojássárgájákat egy nagy keverőtálban, majd öntsd hozzá a cukrot és a vaníliás cukrot.
  4. Amint a cukor teljesen feloldódott, apránként öntsd hozzá az olajat folyamatos kevergetés mellett.
  5. Ezt követően mehet bele a joghurt és a vanília aroma, majd az egészet jól keverd össze.
  6. Öntsd hozzá a lisztes keveréket, és forgasd jól össze. (A palacsintatésztához hasonló állagot kell kapnod.)
  7. Egy fakanál segítségével keverd hozzá a habot úgy, hogy ne törjön össze.
  8. Végül add hozzá a ribizlit is a tésztához, majd addig keverd, amíg egyneművé nem válik.
  9. Vajazz ki egy 30x20 centiméteres sütőformát, öntsd bele a masszát, majd tedd be 190 Celsius-fokra előmelegített sütőbe, és süsd körülbelül fél óráig. (Szúrópróbával ellenőrizd.)

Ebből a videóból egy egyszerű epres-pudingos piskóta receptjét lesheted el:

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