A nagyi nyári kedvenc süteménye visszatért: vaníliás-ribizlis csoda, amiből mindenki repetázni fog

Hamarosan itt a szezonja a piros és fehér ribizlinek, ami nemcsak magában, hanem különböző desszertekben is mennyei ízorgiával kecsegtet. Hiszen a nyári gyümölcs savanykás íze tökéletesen ellensúlyozza az édes tésztát, így létrehozva egy mennyei finomságot. Ezért, ha valami igazán könnyed és egyszerű süteményreceptet keresel, akkor ezt a ribizlis csodát készítsd el a családnak!
Ha egy igazán nyári desszertre vágysz, akkor ezzel a ribizlis süteménnyel biztosan nem lősz majd mellé. A recept ugyanis pofonegyszerű, ezért nem kell órákat állnod a konyhában, miközben odakint tombol a hőség. Emellett nagyon kevés hozzávaló kell hozzá, amelyek valószínűleg a te kamrádban is ott lapulnak. Készen állsz, hogy kényeztesd a szeretteid ízlelőbimbóit? Akkor ezt a szezonális finomságot süsd meg a családnak!
Ez a filléres sütemény az édes és az enyhén savanykás íz tökéletes kombinációja, ami még a legforróbb nyári napokon is felcsigázza az ízlelőbimbóidat. A puha édesség szinte szétolvad a szádban, ezért a szeretteid és a vendégeid is követelik majd a titkodat. Vesd be ezt az egyszerű receptet, és zsebeld be a bókokat!
Hozzávalók:
Elkészítés:
Ebből a videóból egy egyszerű epres-pudingos piskóta receptjét lesheted el:
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