A nagyi nyári kedvenc süteménye visszatért: vaníliás-ribizlis csoda, amiből mindenki repetázni fog

Hamarosan itt a szezonja a piros és fehér ribizlinek, ami nemcsak magában, hanem különböző desszertekben is mennyei ízorgiával kecsegtet. Hiszen a nyári gyümölcs savanykás íze tökéletesen ellensúlyozza az édes tésztát, így létrehozva egy mennyei finomságot. Ezért, ha valami igazán könnyed és egyszerű süteményreceptet keresel, akkor ezt a ribizlis csodát készítsd el a családnak!

Ezzel az egyszerű süteményrecepttel nem lőhetsz mellé!

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Ha igazi nyári desszertre vágysz, akkor ezt a finomságot készítsd el.

A süteményt könnyedén összedobhatod, csupán pár hozzávaló kell hozzá.

A különleges ízvilágú édességért mindenki odáig lesz.

Vaníliás-ribizlis csoda: ezt az egyszerű süteményreceptet ki ne hagyd!

Ha egy igazán nyári desszertre vágysz, akkor ezzel a ribizlis süteménnyel biztosan nem lősz majd mellé. A recept ugyanis pofonegyszerű, ezért nem kell órákat állnod a konyhában, miközben odakint tombol a hőség. Emellett nagyon kevés hozzávaló kell hozzá, amelyek valószínűleg a te kamrádban is ott lapulnak. Készen állsz, hogy kényeztesd a szeretteid ízlelőbimbóit? Akkor ezt a szezonális finomságot süsd meg a családnak!

Ha egy igazán nyári desszertre vágysz, akkor ezt a finomságot feltétlenül süsd meg.

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Mit süssek az unokáknak? Vaníliás-ribizlis sütemény a nyár legnagyobb slágere

Ez a filléres sütemény az édes és az enyhén savanykás íz tökéletes kombinációja, ami még a legforróbb nyári napokon is felcsigázza az ízlelőbimbóidat. A puha édesség szinte szétolvad a szádban, ezért a szeretteid és a vendégeid is követelik majd a titkodat. Vesd be ezt az egyszerű receptet, és zsebeld be a bókokat!

Hozzávalók:

4 darab tojás

300 gramm kristálycukor

380 gramm liszt

3,5 deciliter olaj

1 csomag sütőpor

2 csomag vaníliás cukor

1 evőkanál vanília aroma

240 gramm natúr vagy vaníliás joghurt

150-200 gramm ribizli (ízlés szerint)

Elkészítés:

Keverd össze a lisztet és a cukrot egy tálban. Válaszd szét a tojásokat, és verd a tojásfehérjéket kemény habbá egy külön edényben. Lassan verd fel a tojássárgájákat egy nagy keverőtálban, majd öntsd hozzá a cukrot és a vaníliás cukrot. Amint a cukor teljesen feloldódott, apránként öntsd hozzá az olajat folyamatos kevergetés mellett. Ezt követően mehet bele a joghurt és a vanília aroma, majd az egészet jól keverd össze. Öntsd hozzá a lisztes keveréket, és forgasd jól össze. (A palacsintatésztához hasonló állagot kell kapnod.) Egy fakanál segítségével keverd hozzá a habot úgy, hogy ne törjön össze. Végül add hozzá a ribizlit is a tésztához, majd addig keverd, amíg egyneművé nem válik. Vajazz ki egy 30x20 centiméteres sütőformát, öntsd bele a masszát, majd tedd be 190 Celsius-fokra előmelegített sütőbe, és süsd körülbelül fél óráig. (Szúrópróbával ellenőrizd.)

Ebből a videóból egy egyszerű epres-pudingos piskóta receptjét lesheted el: