Zseniális nagymama-trükk: így tárold a cseresznyét, hogy egy hét múlva is ropogós és lédús maradjon

A cseresznye tárolása során elkövetett legnagyobb hiba, ha eltevés előtt megmossuk a gyümölcsöt.

Mindig hagyjuk meg a cseresznye szárát, mert enélkül a baktériumok tönkreteszik a szemeket.

A jeges fürdővel napokig ropogós maradhat a zsákmány.

Sokan nem is sejtik, de a helytelen tárolás miatt a méregdrága gyümölcs akár egy nap alatt tönkremehet a konyhapulton vagy legrosszabb esetben benépesülhet hívatlan vendégekkel (igen, a rettegett kukacokról beszélünk). De aggodalomra semmi ok, mert előkerítettünk egy olyan nagymama-praktikát, amivel a cseresznye tárolása gyerekjáték. Még napok múlva is ropogós és lédús lesz minden egyes szem, mintha épp most szedted volna le a fáról.

A cseresznye tárolása nem bonyolult, a jégkocka csodákat tesz.

Fotó: 123RF

A cseresznye tárolása során elkövetett végzetes hibák

Mielőtt elárulnánk a titkot, tisztázzunk valami nagyon fontosat. Mi az első dolgod, amikor hazaérsz a piacról a zsákmánnyal? Valószínűleg beborítod az egészet a mosogatóba, alaposan lemosod, majd bedobod egy tálban a hűtőbe. Azonban ezzel követed el a legnagyobb bűnt a cseresznye ellen! A nedvesség ugyanis a gyümölcs legnagyobb ellensége, a szemek azonnal elkezdenek tőle puhulni, és villámgyorsan beindul a penészedés.

Cseresznye tárolása okosan: így csináld, és elámulsz az eredményen

A nagymamák még pontosan tudták, hogyan kell bánni a természet kincseivel, a módszerük pedig pofonegyszerű. A legfontosabb, hogy mindig hagyd meg a cseresznye szárát, mert ha kitéped, azzal gyakorlatilag egy szabad utat nyitsz a fertőzéseknek, ahol a baktériumok azonnal megtámadják a gyümölcs húsát. A szár ugyanis életben tartja a szemeket, így ha kiszakítod, a cseresznye védtelenné válik és pillanatok alatt megromlik.

Emellett a cseresznye tárolásánál figyelni kell a szárazságra is, vagyis csak és kizárólag közvetlenül a fogyasztás előtt szabad megmosni a gyümölcsöt, amit pedig elteszel a hűtőbe, annak teljesen száraznak kell maradnia.

A hosszú távú frissesség egyik titka a papírtörlő-trükk. Fogj egy jól záródó műanyag dobozt vagy egy tiszta befőttesüveget, és az alját béleld ki egy réteg papírtörlővel, ami majd felszívja a felesleges párát. Ezután jöhet az óvatos rétegezés, hiszen nem szabad egymásra önteni a szemeket, nehogy a saját súlyuktól megnyomódjanak. Tegyél le egy réteg cseresznyét, rá egy újabb papírtörlőt, majd jöhet a következő réteg, végül pedig irány a hűtő legértékesebb pontja, vagyis a zöldségtároló rekesz, mert ott a legoptimálisabb a hőmérséklet.

Bors-tipp Ha le akarod nyűgözni a vendégeidet vagy a családod, tálalás előtt tíz perccel vedd ki a cseresznyét a hűtőből, és tedd bele egy tál hideg vízbe, amibe beledobsz néhány jégkockát.

Ez a hősokk valósággal újjáéleszti a gyümölcs húsát: a szemek feszülni fognak a lédússágtól, és olyan fenségesen fognak roppanni a fogad alatt, mintha a világ legdrágább gourmet desszertjét ennéd!

Nézd meg videón, hogyan válassz cseresznyefát a kertedbe:

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