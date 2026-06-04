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A jó dinnye kiválasztása a boltban kopogtatással.

Így válaszd ki a nyár legédesebb dinnyéjét – Ezzel az egyszerű lépéssel biztosra mehetsz

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors görögdinnye
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 04. 10:15
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Többet nem kell a szerencsére bíznod a választást! Most megmutatjuk azokat az egyszerű trükköket, amelyek segítetnek a mézédes és lédús dinnye kiválasztása során. Ha ezeket a lépéseket ismered, tiéd lehet a legfinomabb falat!
Boncza Léda
A szerző cikkei

A nyár legnagyobb slágere. Frissít, egészséges és mennyeien finom – legalábbis, ha összejön a jó dinnye kiválasztása. Mert valljuk be, igazi zsákbamacska, hogy mit viszünk haza a boltból: a mézédes, pirosló finomságot vagy az íztelen, vizes csalódást. A jó hír, hogy ha ismered ezeket a trükköket, nem kell szerencsejátékos módjára a sors kezére bíznod magad. Most elárulunk minden lépést, amit bevethetsz, hogy egy édes, lédús görögdinnye kerüljön a tányérodra!

A jó dinnye kiválasztása a sárga folt alapján.
A jó dinnye kiválasztása egyszerűbb, mint hinnéd: ezekből tudhatod, hogy mézédes lesz a gyümölcs! / Fotó: Kisalföld
  • A sárga folt trükkje elárulja, mennyire érett a dinnye.
  • A héj színe és mintázata is árulkodhat a gyümölcs minőségéről.
  • A súly és a tartalom ellenőrzése is segíthet a jó dinnye kiválasztásában.

Mire figyeljünk a dinnye kiválasztása során?

1. Klasszikus: a dinnye sárga foltja módszer

A dinnye alján látható sárgás folt az, ahol a gyümölcs a földet érte érés közben. Minél élénkebb, sötétebb sárga, annál érettebb a gyümölcs, és valószínűleg annál édesebb, zamatosabb lesz a húsa.

Ha a folt halvány, fehéres színű vagy alig látszik, az arra utal, hogy túl korán szedték le; ízetlen, vizes lehet a belseje.

2. A görögdinnye héjának színe és mintázata

Nem minden arany, ami fénylik! A jó dinnye héja matt. A fényes, csillogó felület arra utalhat, hogy a gyümölcs még nem érett meg teljesen.

A dinnye mintáját is érdemes megfigyelni, mivel az erőteljes, kontrasztos csíkok az intenzív, édes ízről árulkodhatnak.

3. A dinnye súlya

Egyszerű de nagyszerű módszer, amiből kiderül, mennyire édes dinnye van a kezünkben.

Két azonos méretű dinnye közül mindig a nehezebb lesz az édesebb, hiszen ez azt jelenti: a gyümölcs több vizet, így általában több levet és cukrot tartalmaz, mint versenytársa.

4. A dinnyekopogtatós trükk

A jól bevált módszert sem szabad kihagyni a görögdinnye kiválasztása során, bár jobb inkább csak irányadó módszerként használni, hiszen a magas víztartalom még nem feltétlenül jelent magas cukortartalmat is. Az érett példányok azonban általában mélyebb, tompa hangon szólnak, míg az üresen kongó dinnyék az éretlenségüket hirdetik.

5. Az édes dinnye formája

Jó dinnye kiválasztása a boltban.
Bár nem törvényszerű, hogy a kerekebb édesebb, de általánosságban érdemes az arányos alakkal rendelkező gyümölcsöket hazavinni / Fotó: 123RF

Minél szimmetrikusabb, kerekdedebb a dinnye, annál nagyobb az esélye, hogy mindenhol édes, finom gyümölcshúsba haraphatsz! Ugyanis a szabályos forma az egyenletes növekedés jele. Azt mutatja, hogy a dinnyét azonos mértékben érte a nap.

Ezzel szemben a szabálytalan, furcsa alakot öltő gyümölcs valószínűleg egyenetlen körülmények között növekedett.

Az édes dinnye kiválasztása csak megfigyelés kérdése: ha tudod, mit kell ellenőrizned, és ismered a jó dinnye jeleit, többet nem ér csalódás!

Sikerült kifognod egy mézédes görögdinnyét? Akkor ne hagyd ki az alábbi videóban látható tökéletes nyári receptet:

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