Így válaszd ki a nyár legédesebb dinnyéjét – Ezzel az egyszerű lépéssel biztosra mehetsz

A nyár legnagyobb slágere. Frissít, egészséges és mennyeien finom – legalábbis, ha összejön a jó dinnye kiválasztása. Mert valljuk be, igazi zsákbamacska, hogy mit viszünk haza a boltból: a mézédes, pirosló finomságot vagy az íztelen, vizes csalódást. A jó hír, hogy ha ismered ezeket a trükköket, nem kell szerencsejátékos módjára a sors kezére bíznod magad. Most elárulunk minden lépést, amit bevethetsz, hogy egy édes, lédús görögdinnye kerüljön a tányérodra!

A jó dinnye kiválasztása egyszerűbb, mint hinnéd: ezekből tudhatod, hogy mézédes lesz a gyümölcs! / Fotó: Kisalföld

A sárga folt trükkje elárulja, mennyire érett a dinnye.

A héj színe és mintázata is árulkodhat a gyümölcs minőségéről.

A súly és a tartalom ellenőrzése is segíthet a jó dinnye kiválasztásában.

Mire figyeljünk a dinnye kiválasztása során?

1. Klasszikus: a dinnye sárga foltja módszer

A dinnye alján látható sárgás folt az, ahol a gyümölcs a földet érte érés közben. Minél élénkebb, sötétebb sárga, annál érettebb a gyümölcs, és valószínűleg annál édesebb, zamatosabb lesz a húsa.

Ha a folt halvány, fehéres színű vagy alig látszik, az arra utal, hogy túl korán szedték le; ízetlen, vizes lehet a belseje.

2. A görögdinnye héjának színe és mintázata

Nem minden arany, ami fénylik! A jó dinnye héja matt. A fényes, csillogó felület arra utalhat, hogy a gyümölcs még nem érett meg teljesen.

A dinnye mintáját is érdemes megfigyelni, mivel az erőteljes, kontrasztos csíkok az intenzív, édes ízről árulkodhatnak.

3. A dinnye súlya

Egyszerű de nagyszerű módszer, amiből kiderül, mennyire édes dinnye van a kezünkben.

Két azonos méretű dinnye közül mindig a nehezebb lesz az édesebb, hiszen ez azt jelenti: a gyümölcs több vizet, így általában több levet és cukrot tartalmaz, mint versenytársa.

4. A dinnyekopogtatós trükk

A jól bevált módszert sem szabad kihagyni a görögdinnye kiválasztása során, bár jobb inkább csak irányadó módszerként használni, hiszen a magas víztartalom még nem feltétlenül jelent magas cukortartalmat is. Az érett példányok azonban általában mélyebb, tompa hangon szólnak, míg az üresen kongó dinnyék az éretlenségüket hirdetik.

5. Az édes dinnye formája