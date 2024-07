Egész évben vágysz a friss zöldégekre? Itt a savanyítás ideje!

A Fanny magazin összegyűjtötte a legfontosabb szabályokat, hogy gyerekjáték legyen a savanyítás!



Fotó: Unsplash.com (illusztráció)

1.

Csakis az egészséges!

A savanyításhoz kiváló alapanyag a kovászolni való uborka, karfiol, vöröshagyma, répa és fejes káposzta. Fontos, hogy mossuk meg a zöldségeket, és gondosan távolítsuk el róluk a sérült részeket. Egy egész fazék zöldséget is tönkretehetünk, ha a jól megérett, egészséges szemek közé bekerül néhány szem hibás vagy túlérett darab.





2.

A tisztaság fél siker

Savanyítás előtt minden eszközt sterilizáljunk: elsőként mosogassuk el az üvegeket a tetőkkel együtt ecetes vagy mosogatószeres vízben, majd egy nagy fazékban körülbelül 15 percig főzzük forró, lobogó vízben. Ezután tegyük egy tiszta konyharuhára lefordítva, így hagyjuk a levegőn megszáradni.





3.

Figyeljünk az arányokra

A savanyítás leggyakrabban használt alapanyaga az ecet, melyhez használhatunk hagyományos ételecetet, de megfelelő választás lehet a fehérbor- vagy az almaecet is. Arra figyeljünk, hogy az ideális savtartalom 5-7 százalék között legyen. Ha ennél alacsonyabb, nem lesz elég erős a hatékony savanyításhoz.





4.

Így nem lesz zavaros

A só nemcsak az íz miatt fontos, hanem a tartósítás és az erjedési folyamat miatt is nélkülözhetetlen alkotóeleme a savanyításnak. Válasszunk jó minőséget, amely nem tartalmaz jódot vagy egyéb hozzáadott anyagokat, mint például csomósodást gátló anyagokat, mivel ezek zavarossá tehetik a páclevet.





5.

Lepje el a zöldségeket

Forraljuk fel a páclét, hogy a só és a fűszerek teljesen feloldódjanak benne. Ezután öntsük a sterilizált üvegben elrendezett zöldségekre. Arra figyeljünk, hogy az üveg tartalmát teljesen ellepje a felöntőlé. Ehhez használhatunk leszorító súlyt is, hogy biztosítsuk az oxigénmentes környezetet.





6.

Mindig lefelé

Miután elkészültünk, szorosan zárjuk le az üveget kupakkal, majd fordítsuk fejjel lefelé 5-15 percre. Ez a folyamat légmentes zárat eredményez, ami megakadályozza a levegő bejutását és a baktériumok, penészgombák elszaporodását.





7.

Tekerjük pokrócba!

Ha az üvegeket száraz dunsztban hagyjuk kihűlni, béleljünk ki egy ládát, vagy lavórt plédekkel, és tegyük az üvegeket egymás mellé, végül tekerjük be a tetejüket is takaróval. Legyünk türelmesek, két-három napig is eltarthat, mire kihűlnek a savanyúságok.





8.

Gőzöljük a vízben