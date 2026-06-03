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Az omlós, szaftos és ellenállhatatlanul finom fasírt titka – Így készítve az egész család kedvence lesz

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors receptötlet
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 03. 11:15
fasírtgolyótippreceptfasírt
Kívül ropog, belül szaftos és ellenállhatatlanul ízletes. Pontosan ilyen a tökéletes végeredmény, egyenesen a nagyszüleink konyhájából. Ha kíváncsi vagy, mi a legjobb fasírt recept titka, ezt feltétlenül próbáld ki te is. A siker garantált, a család imádni fogja, a szomszédasszony pedig könyörögni fog, hogy megtudja a trükködet.
Ripszám Boglárka
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Egy igazi klasszikus, amit mindenki imád – hát még, ha ezt a fasírt receptet követed! Főételnek, melegen, hidegen, két szelet friss kenyér között – egy szaftos fasírozott mindenhogy nyerő. Ha új szintre emelnéd az ízélményt, erre az apró részletre kell odafigyelned!

Fasírt recept alapján készült ebéd.
Fasírt recept: így lesz ellenállhatatlanul finom mindenki kedvence!
Fotó: 123RF
  • Az igazán jó fasírt szaftos és puha.
  • Kívül ropogós kérget kap a sütés során.
  • Íze intenzív, házias.
  • Ezekre kell figyelned, hogy tökéletes állagot és ízvilágot kapj.

Íme a legjobb fasírt recept titka

Ahány ház, annyi szokás. A fasírt ízesítése terén a határ a csillagos ég, de ami az állagot illeti, van pár dolog, amit mindenképp érdemes betartanod, ha szeretnéd, hogy az ebédnek óriási sikere legyen. Mutatjuk a fasírt receptet, amely garantálja a repetát áhítozó szájakat!

Az omlós fasírt titka

A fasírt lelke a tökéletes állag. Az igazán omlós eredményért áztasd tejbe a zsemléket, majd facsard jól ki. Ettől lesz igazán puha a hús.

A szaftos fasírt titka

Ha a hagymát alaposan megdinszteled, édesebb, lágyabb ízt ad, és jóval szaftosabbá is teszi a masszát.

Fasírt hozzávalók:

  • 40 dkg darált sertéshús
  • 2 fej vöröshagyma
  • 4 gerezd fokhagyma
  • 2 db tojás
  • 2 db szikkadt zsemle
  • só, bors
  • 2 tk pirospaprika
  • zsemlemorzsa
  • olaj vagy zsír a sütéshez
Fasírt receptet készítő nő a konyhában.
Amire figyelj oda: ha túl erősen gyúrod a masszát, a fasírt tömör és kemény lesz. Ne használj kanalat vagy villát, csak a kezedet! Épp elég csak annyira összekeverned, hogy egynemű masszát kapj.
Fotó: 123RF

A fasírt elkészítése (kb. 35–40 perc)

  1. Az apróra vágott vöröshagymát egy kevés olajon dinszteld meg, majd hagyd kicsit kihűlni.
  2. A szikkadt zsemléket áztasd tejbe, majd alaposan csavard ki.
  3. A darált húshoz add hozzá a hagymát, a zúzott fokhagymát, a tojást és a zsemlét.
  4. Sózd, borsozd, add hozzá a pirospaprikát is, majd finom mozdulatokkal dolgozd össze az egészet.
  5. Ha túl lágynak érzed a masszát, egy kevés zsemlemorzsával sűrítheted.
  6. Vizes kézzel formázz kisebb fasírtgolyókat vagy lapos fasírtokat, majd forgasd meg őket zsemlemorzsában.
  7. Közepesen forró olajban süsd ki a fasírtokat néhány perc alatt, amíg aranybarnák nem lesznek.

Bors-tipp:

A kész fasírtot zárható dobozban tartsd a hűtőben, és mielőtt újra fogyasztanál belőle, egy kevés vízzel, fedő alatt melegítsd fel, így megőrzi puhaságát.

Nem mindenki eszik húst a családban? Akkor próbáld ki az alábbi videóban látható mennyei zöldséges fasírt receptet is:

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