Az omlós, szaftos és ellenállhatatlanul finom fasírt titka – Így készítve az egész család kedvence lesz

Egy igazi klasszikus, amit mindenki imád – hát még, ha ezt a fasírt receptet követed! Főételnek, melegen, hidegen, két szelet friss kenyér között – egy szaftos fasírozott mindenhogy nyerő. Ha új szintre emelnéd az ízélményt, erre az apró részletre kell odafigyelned!

Fasírt recept: így lesz ellenállhatatlanul finom mindenki kedvence!

Fotó: 123RF

Az igazán jó fasírt szaftos és puha.

Kívül ropogós kérget kap a sütés során.

Íze intenzív, házias.

Ezekre kell figyelned, hogy tökéletes állagot és ízvilágot kapj.

Íme a legjobb fasírt recept titka

Ahány ház, annyi szokás. A fasírt ízesítése terén a határ a csillagos ég, de ami az állagot illeti, van pár dolog, amit mindenképp érdemes betartanod, ha szeretnéd, hogy az ebédnek óriási sikere legyen. Mutatjuk a fasírt receptet, amely garantálja a repetát áhítozó szájakat!

Az omlós fasírt titka

A fasírt lelke a tökéletes állag. Az igazán omlós eredményért áztasd tejbe a zsemléket, majd facsard jól ki. Ettől lesz igazán puha a hús.

A szaftos fasírt titka

Ha a hagymát alaposan megdinszteled, édesebb, lágyabb ízt ad, és jóval szaftosabbá is teszi a masszát.

Fasírt hozzávalók:

40 dkg darált sertéshús

2 fej vöröshagyma

4 gerezd fokhagyma

2 db tojás

2 db szikkadt zsemle

só, bors

2 tk pirospaprika

zsemlemorzsa

olaj vagy zsír a sütéshez

Amire figyelj oda: ha túl erősen gyúrod a masszát, a fasírt tömör és kemény lesz. Ne használj kanalat vagy villát, csak a kezedet! Épp elég csak annyira összekeverned, hogy egynemű masszát kapj.

Fotó: 123RF

A fasírt elkészítése (kb. 35–40 perc)

Az apróra vágott vöröshagymát egy kevés olajon dinszteld meg, majd hagyd kicsit kihűlni. A szikkadt zsemléket áztasd tejbe, majd alaposan csavard ki. A darált húshoz add hozzá a hagymát, a zúzott fokhagymát, a tojást és a zsemlét. Sózd, borsozd, add hozzá a pirospaprikát is, majd finom mozdulatokkal dolgozd össze az egészet. Ha túl lágynak érzed a masszát, egy kevés zsemlemorzsával sűrítheted. Vizes kézzel formázz kisebb fasírtgolyókat vagy lapos fasírtokat, majd forgasd meg őket zsemlemorzsában. Közepesen forró olajban süsd ki a fasírtokat néhány perc alatt, amíg aranybarnák nem lesznek.

Bors-tipp: A kész fasírtot zárható dobozban tartsd a hűtőben, és mielőtt újra fogyasztanál belőle, egy kevés vízzel, fedő alatt melegítsd fel, így megőrzi puhaságát.

Nem mindenki eszik húst a családban? Akkor próbáld ki az alábbi videóban látható mennyei zöldséges fasírt receptet is:

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