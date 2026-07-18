A Kör ijesztő kislánya hajléktalanként élt halála előtt, mégis brutális vagyont hagyott hátra

Újabb részletek derültek ki Daveigh Chase hagyatékával kapcsolatban. A mindössze 35 évesen elhunyt színésznő ugyan élete utolsó időszakában súlyos nehézségekkel küzdött, hajléktalan volt, és drogfüggő, mégis jelentős vagyont hagyott maga után. A bírósági dokumentumokból az is kiderült, hogy végrendeletet sem készített, ezért most édesanyja, Cathy Chase kérte a hagyaték kezelésének jogát.

Daveigh Chase halála előtt hajléktalanként élt, mégis hat számjegyű összeget hagyott hátra (Fotó: ZUMA Press/Northfoto)

A kör ijesztő kislánya becslések szerint 400 000 dollár, vagyis körülbelül 127 millió forint értékű vagyont hagyott hátra halála után

ijesztő kislánya becslések szerint 400 000 dollár, vagyis körülbelül 127 millió forint értékű vagyont hagyott hátra halála után A 35 éves színésznő végrendelet nélkül hunyt el, így édesanyja, Cathy Chase kérelmet nyújtott be a hagyaték kezelésére

kérelmet nyújtott be a hagyaték kezelésére A bírósági dokumentumokból az is kiderült, hogy Daveigh Chase halála idején hajadon volt, nem volt gyermeke, és hajléktalan volt.

Daveigh Chase 6 számjegyű vagyont hagyott hátra maga után

A People által megszerzett hagyatéki iratok szerint Daveigh Chase halála után egy körülbelül 400 ezer dollár, vagyis körülbelül 127 millió forint értékű személyes vagyont hagyott maga után. Ez azért is keltett meglepetést, mert a korábbi beszámolók szerint a színésznő élete utolsó hónapjaiban rendkívül nehéz körülmények között élt, drogfüggőséggel küzdött és hajléktalanként élt.

Daveigh Chase AIDS betegség következtében halt meg (Fotó: Jim Smeal/BEImages/Northfoto)

Daveigh Chase nem hagyott hátra végrendeletet

A bírósági dokumentumokból továbbá az is kiderült, hogy Daveigh Chase nem volt házas, nem született gyermeke, és nem hagyott hátra végrendeletet. Emiatt édesanyja, Cathy Chase kérte a Los Angeles-i bíróságtól, hogy őt nevezzék ki a hagyaték kezelőjének. A kérelem részeként azt is indítványozta, hogy a bíróság engedélyezze számára a vagyon kezelését a kaliforniai hagyatéki törvények alapján. Az ügyben augusztusra tűztek ki meghallgatást. A bírósági iratok szerint az édesanyának, amennyiben kinevezik, kötelessége lesz megóvni a hagyatékot, értesíteni a hitelezőket, elkészíteni a vagyonleltárt és elszámolni minden pénzügyi tranzakcióval.

Daveigh Chase drogfüggőséggel küzdött a halála előtt

Daveigh Chase élete utolsó időszakában drogfüggő volt és hajléktalanként élt. Édesanyja elmondása szerint a színésznő problémái egy 2016-os motorbaleset után kezdődtek, amikor fájdalomcsillapítókat írtak fel neki. A gyógyszerek használata idővel függőséghez vezetett, amely fokozatosan vette át az irányítást az élete felett. Családja többször próbált segítséget nyújtani, de a színésznő szépen lassan teljesen eltávolodott szeretteitől. Végül Daveigh Chase AIDS betegség következtében hunyt el június 16-án.