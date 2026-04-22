Ez a pofonegyszerű trükk a tökéletes nokedli titka – A legtöbben mégis elrontják

Sokak kedvence a magyar klasszikus. Egy tipikusan egyszerű, de nagyszerű köret, mégis sokan küzdenek vele, hogy a megfelelő állagot kapják. Pedig egy apró trükkön múlik csak a tökéletes állag. Mutatjuk a tökéletes nokedli recept titkát! Meglátod, többé nem követed el ezt a hibát!

Nokedli recept: ezzel az egyszerű trükkel puha és pergős lesz a végeredmény!

A receptet néhány egyszerű lépésben elkészítheted.

Egyetlen apró titok a nyitja a tökéletes állagú nokedlinek.

Egy kis plusz munka, és mennyei tojásos nokedli kerülhet az asztalra.

A tökéletes nokedli recept titka

Ha eddig azt gondoltad, hogy a liszt, a tojás vagy az arány a ludas, ha összeragad vagy túl kemény lesz a nokedli, akkor most ki kell ábrándítsunk, mert egy egészen más részlet áll a hiba hátterében. A lényeg nem is az összetevőkben rejlik, hanem abban, hogyan bánsz a megunhatatlan köret tésztájával. A trükk nem más, mint hogy – az általános meggyőződéssel ellentétben – a nokedli tésztáját nem kell, sőt nem szabad pihentetni.

Amint kikeverted, azonnal szaggasd is ki!

Ha állni hagyod, a lisztben lévő sikér tovább erősödik, amitől a nokedli kemény és rágós lesz. Ellenben egy frissen készített tészta könnyű, levegős, és pont olyan állagot ad a kész köretnek, amilyenre gyermekkorunk pörköltjeiből emlékszünk: mennyein puha, de pergős.

Nokedli alaprecept

Nokedli hozzávalók:

20 dkg finomliszt

2 tojás

kb. 2–3 evőkanál hideg víz

só

Bors-tipp: Ha igazán puha nokedlit szeretnél, egy csipet sütőpor segíthet lazítani a tésztán.

A nokedli elkészítése: