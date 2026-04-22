Nokedli recepttel készült csirkepaprikás.

Ez a pofonegyszerű trükk a tökéletes nokedli titka – A legtöbben mégis elrontják

Rotyog a pörkölt a tűzhelyen, vagy csirkepaprikást tervezel a vasárnapi asztalra? Akkor a lehető legjobb helyen jársz, mert most lerántjuk a leplet a legfinomabb nokedli recept titkáról! Így lesz a mennyei köret minden falatja könnyű, puha és pergős! Próbáld ki még ma!
Ripszám Boglárka
Sokak kedvence a magyar klasszikus. Egy tipikusan egyszerű, de nagyszerű köret, mégis sokan küzdenek vele, hogy a megfelelő állagot kapják. Pedig egy apró trükkön múlik csak a tökéletes állag. Mutatjuk a tökéletes nokedli recept titkát! Meglátod, többé nem követed el ezt a hibát!

Nokedli receptet készítő nő a konyhában.
Nokedli recept: ezzel az egyszerű trükkel puha és pergős lesz a végeredmény!
Fotó:  123RF
  • A receptet néhány egyszerű lépésben elkészítheted.
  • Egyetlen apró titok a nyitja a tökéletes állagú nokedlinek.
  • Egy kis plusz munka, és mennyei tojásos nokedli kerülhet az asztalra.

A tökéletes nokedli recept titka

Ha eddig azt gondoltad, hogy a liszt, a tojás vagy az arány a ludas, ha összeragad vagy túl kemény lesz a nokedli, akkor most ki kell ábrándítsunk, mert egy egészen más részlet áll a hiba hátterében. A lényeg nem is az összetevőkben rejlik, hanem abban, hogyan bánsz a megunhatatlan köret tésztájával. A trükk nem más, mint hogy – az általános meggyőződéssel ellentétben – a nokedli tésztáját nem kell, sőt nem szabad pihentetni.

Amint kikeverted, azonnal szaggasd is ki!

Ha állni hagyod, a lisztben lévő sikér tovább erősödik, amitől a nokedli kemény és rágós lesz. Ellenben egy frissen készített tészta könnyű, levegős, és pont olyan állagot ad a kész köretnek, amilyenre gyermekkorunk pörköltjeiből emlékszünk: mennyein puha, de pergős.

Nokedli alaprecept

Nokedli hozzávalók:

  • 20 dkg finomliszt
  • 2 tojás
  • kb. 2–3 evőkanál hideg víz

Bors-tipp:

Ha igazán puha nokedlit szeretnél, egy csipet sütőpor segíthet lazítani a tésztán.

A nokedli elkészítése:

  1. Egy nagy tálban keverd össze a lisztet egy csipet sóval.
  2. Add hozzá a tojásokat és a vizet, majd fakanállal kezdd el összedolgozni az egészet.
  3. Gyors, határozott mozdulatokkal keverd addig, amíg egynemű, kissé ragacsos masszát nem kapsz. Ne gyúrd túl: nem kell teljesen simára dagasztani, épp elegendő, ha összeállt.
  4. Közben forralj fel egy nagy fazék enyhén sós vizet.
  5. A nokedliszaggatót vékonyan kend meg olajjal.
  6. A tésztát azonnal szaggasd a forrásban lévő vízbe.
  7. Amikor a nokedlik feljönnek a víz tetejére, főzd még 1-2 percig a tökéletes állag érdekében.
  8. Szűrővel szedd ki, majd öblítsd le hideg vízzel.
  9. Forgasd át egy kevés zsiradékkal (olajjal vagy egy kevés vajjal), hogy a szemek ne ragadjanak össze.
Nokedli recept alapján készült pörkölt.
Figyelj, hogy a nokedlit valóban forrásban lévő vízbe kezdd szaggatni, mert ha nem elég magas a hőmérséklete, a tészta szétfőhet.
Fotó: Mehes Daniel /   shutterstock

A megunhatatlan tojásos nokedli receptje – Ha egy retró fogásra vágysz

Ha tojásos nokedli receptet készítenél, annyi dolgod lesz csak, hogy a kifőtt szemeket egy serpenyőben kevés olajon vagy zsíron átpirítod, majd ráütöd a tojásokat. Sózod és kevergeted, amíg a tojás rásül a galuskára (de még nem szárad ki!). Friss ecetes salátával az igazi a fogás!

Próbáld ki ezeket a recepteket is:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu