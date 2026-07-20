„Én már nem úgy látom a jövőnket” – Kész, vége? Megdöbbentő vallomást tett a párkapcsolatáról A Nagy Ő sztárja

Fenekestül felfordult Szabó Melinda Bernadett élete! A Nagy Ő sztárja, aki anno Stohl András szívéért harcolt, most kénytelen több kihívással is szembenézni. Nem elég, hogy a magánéletében hamarosan egy hatalmas mérföldkőhöz érkezik, a szerelme is tartogat komoly kihívásokat, miközben egy nemes szakmában talált újra önmagára. A baranyai megyeszékhely lakói mindenesetre megnyugodhatnak, Melinda Pécsen belül költözik, így a városnak nem kell nélkülöznie őt.
A reality-sztár a tőle megszokott kendőzetlen őszinteséggel mesélt a mindennapjairól, amelyek most leginkább az idősgondozásról szólnak. „Nagyon zajlik körülöttem az élet. Eseménydús, mint mindig. Egyrészt költözés előtt állok, másrészt az életmódtanácsadást most az időseknek osztom, mert házi betegápolással foglalkozom. A visszajelzések alapján remekül szórakoztatom a mamákat és papákat” – kezdte jókedvűen Nagy Ő Melinda. Ez a hivatás nem a semmiből jött, hiszen korábban már hat évig dolgozott egy szociális otthonban.
Jött egy telefon, hogy vállalok-e ilyet, és én mondtam, hogy nagyon szívesen, egymásnak adogatták utána a kontaktomat. Most, hogy belelátok családi életekbe, sokkoló, hogy mi lesz egy életerős emberből, miután megidősödik, mondhatni szíven vág, de próbálom őket felvidítani. Énekelek, táncolok nekik
– mesélte Melinda, aki szerint kifejezetten szép dolog, hogy a szerető család nem adja be egy otthonba a szépkorúakat.
A nemes feladat mellett egy egészen elképesztő családi öröm is vár a TV2 sztárjára, ugyanis napokon belül egy teljesen új szerepben kell bizonyítania a szerettei körében. Sugárzó örömmel osztotta meg a fantasztikus hírt: „A másik nagy fejlemény az életemben, hogy két hét és végre nagymama leszek.”
Bár a sok örömteli esemény feltölti Melindát, a párkapcsolati fronton akadnak még megoldásra váró, komoly problémák. Néhány hónapja ugyan újra együtt van egykori szerelmével, de a viszonyuk korántsem zökkenőmentes: „A párommal mint gólyaf∗s a levegőben, keringünk jelenleg. Nem akar elköteleződni igazán. Én már nem úgy látom a jövőnket, mint kellene, de bízom abban hogy ez alakul még” – fogalmazott őszintén. Addig is inkább a saját boldogságára fókuszál: „Most magamra koncentrálok, a munkám feldob, ebben kiteljesedtem ismét.”
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