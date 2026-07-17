Most közölte a rendőrség: fiatal teniszcsillag halt meg Messiék vb-győzelemi bulija után

A fiatal teniszcsillag, Luisana Schönberger, becenevén „Luchi”, Argentína Svájc elleni világbajnoki negyeddöntős győzelmét ünnepelte, mielőtt beszállt egy Volkswagen Golfba. A beszámolók szerint a sofőr nagy sebességnél elvesztette uralmát a jármű felett, amely hátulról nekiütközött egy Toyota Corollának, majd egy fának csapódott.
Az ígéretes teniszező, aki korábban már az országos 10 éven aluli korosztály ranglistájának 4. helyére is feljutott, az első utasülésen utazott, és a becsapódás következtében életét vesztette. A sofőr, a 20 éves Renzo Retamozo szintén meghalt a tragikus balesetben, míg a másik három utas – 16, 17 és 20 évesek – megsérült, egyikük válságos állapotban van.
A halálos baleset július 12-én, vasárnap a hajnali órákban történt az argentin Misiones tartományban található Eldorado város főútján. A fiatalok Argentína 3–1-es, Svájc elleni győzelmét ünnepelték az utcákon a 2026-os labdarúgó-világbajnokság negyeddöntőjét követően. Az autó hátsó ablakában egy nagy argentin zászló is látható volt.
A térfigyelő kamera felvételein az látszik, hogy a Volkswagen Golf nagy sebességgel haladt egy Ford Escort mögött. Az Escort sofőrje kitért az előtte lassabban haladó Toyota Corolla elől, a Golf azonban nagy sebességgel egyenesen a Corolla hátuljába csapódott. A rendőrség azt is vizsgálja, hogy a járművek részt vehettek-e egy illegális utcai versenyben. A hatóságok egy harmadik autót is lefoglaltak.
Luisana kislánykora óta az Eldorado Lawn Tennis Clubban edzett. A klub „fogadott lányának” nevezte, és méltatta kivételes tehetségét. Az Argentin Teniszszövetség megható búcsúüzenetet tett közzé:
Az argentin teniszcsalád gyászol. Mély fájdalommal búcsúzunk Luisana Schönbergertől.
A közleményben kiemelték elkötelezettségét és a korosztályos versenyeken elért sikereit is. Középiskolája, az Instituto Superior San José szintén megemlékezett a közkedvelt diáklányról. Barátai és a helyi teniszközösség tagjai elárasztották a közösségi médiát a tehetséges tinédzser előtt tisztelgő üzenetekkel, akinek ígéretes jövője tragikus módon ért véget.
Temetését vasárnap délután tartották. Halálának körülményeit továbbra is vizsgálják – írja a Daily Star.
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