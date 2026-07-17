Most közölte a rendőrség: fiatal teniszcsillag halt meg Messiék vb-győzelemi bulija után

A fiatal teniszcsillag, Luisana Schönberger, becenevén „Luchi”, Argentína Svájc elleni világbajnoki negyeddöntős győzelmét ünnepelte, mielőtt beszállt egy Volkswagen Golfba. A beszámolók szerint a sofőr nagy sebességnél elvesztette uralmát a jármű felett, amely hátulról nekiütközött egy Toyota Corollának, majd egy fának csapódott.

Szörnyethalt a teniszcsillag a vb-győzelem utáni buliban – nyomoz a rendőrség Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Szörnyethalt a teniszcsillag a vb-győzelem utáni buliban – nyomoz a rendőrség

Az ígéretes teniszező, aki korábban már az országos 10 éven aluli korosztály ranglistájának 4. helyére is feljutott, az első utasülésen utazott, és a becsapódás következtében életét vesztette. A sofőr, a 20 éves Renzo Retamozo szintén meghalt a tragikus balesetben, míg a másik három utas – 16, 17 és 20 évesek – megsérült, egyikük válságos állapotban van.

A halálos baleset július 12-én, vasárnap a hajnali órákban történt az argentin Misiones tartományban található Eldorado város főútján. A fiatalok Argentína 3–1-es, Svájc elleni győzelmét ünnepelték az utcákon a 2026-os labdarúgó-világbajnokság negyeddöntőjét követően. Az autó hátsó ablakában egy nagy argentin zászló is látható volt.

A térfigyelő kamera felvételein az látszik, hogy a Volkswagen Golf nagy sebességgel haladt egy Ford Escort mögött. Az Escort sofőrje kitért az előtte lassabban haladó Toyota Corolla elől, a Golf azonban nagy sebességgel egyenesen a Corolla hátuljába csapódott. A rendőrség azt is vizsgálja, hogy a járművek részt vehettek-e egy illegális utcai versenyben. A hatóságok egy harmadik autót is lefoglaltak.

Luisana kislánykora óta az Eldorado Lawn Tennis Clubban edzett. A klub „fogadott lányának” nevezte, és méltatta kivételes tehetségét. Az Argentin Teniszszövetség megható búcsúüzenetet tett közzé:

Az argentin teniszcsalád gyászol. Mély fájdalommal búcsúzunk Luisana Schönbergertől.

A közleményben kiemelték elkötelezettségét és a korosztályos versenyeken elért sikereit is. Középiskolája, az Instituto Superior San José szintén megemlékezett a közkedvelt diáklányról. Barátai és a helyi teniszközösség tagjai elárasztották a közösségi médiát a tehetséges tinédzser előtt tisztelgő üzenetekkel, akinek ígéretes jövője tragikus módon ért véget.