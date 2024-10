Íme a tökéletes fasírt titka: még kenyér sem kell hozzá!

Szinte az egyik legegyszerűbb, de legnagyszerűbb ételünk a fasírt. Szívesen fogyasztjuk krumplipürével, főzelékek, vagy zöldségköretek mellé is. A fasírt receptje évtizedek óta nagymamáinktól terjed szájról-szájra, így biztos, hogy nálatok is otthon meg van a saját ízlésetek szerint elkészített finomság. Mi most egy olyan elkészítési formát hoztunk, amely segíti a fogyókúrázókat is. Ehhez mindössze az alapesetben zsömlével elkészített módszert kell kicserélni szódabikarbónára.

Mi kell a tökéletes fasírthoz? Lehet, hogy csak egy kis szódabikarbóna /Fotó: Pixabay

A szódabikarbóna minden háztartásban megtalálható, a húst könnyedebbé, lazává teheti. Ha képlékenynek érzed a masszát, még adhatsz hozzá egy kevés morzsát, úgy már egészen biztos, egyszerűen tudod formázni a pogácsákat. De nem is szükséges bele feltétlenül. Tégy belátásod szerint. Mutatjuk a receptet, amelyet a Ripost konyhájában főztek ki a szakértők:

Hozzávalók:

50 dkg darált sertéscomb vagy pulykamell

50 dkg darált marhahús

2 db tojás

2 fej hagyma, finomra vágva

5 gerezd fokhagyma

1 csomag petrezselyemzöld

2 tk fűszerpaprika

só, bors

1/2 tk szódabikarbóna

Így készítsd el:

Keverd össze a darált húst tojással, add hozzá az apróra felvágott hagymát, fokhagymát és a petrezselymet. Szórd bele a szódabikarbónát, sózd, borsozd és szórd rá a pirospaprikát is. Jól keverd össze. Készíts a masszából gombócokat, és sütőpapírral kibélelt tepsibe helyezed bele a gömböket. 180 C fokra előmelegített sütőben süsd meg az egyik oldalukat, majd forgasd át őket és a másik oldalukat is süsd aranybarnára. Fogyaszthatod mártogatóssal, krumplipürével, főzelékkel, salátával - hogy éppen megkívánod.

Jó étvágyat!

+1 Tipp: