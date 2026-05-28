Döbbenetes bűntény: alvó gyerekek mellett osont be lopni a férfi

Közel egy éven át tartott a különös visszaeső bűnelkövető bűncselekmény sorozata Halmajugrán. A vádirat szerint a büntetett előéletű fiatal férfi 2024 decemberétől kezdődően hat helyre is bement a településen: a házakba általában az ablakon keresztül jutott be, és műszaki cikket: fúrógépet és láncfűrészt, telefont, okos órát, fülhallgatót, hangszórót vitt el. A vádlott 2025 júliusában egy családi ház kerítésén mászott át, majd a nyitott ablakon keresztül a szobába bejutott, és az alvó gyermekek ágya mellől elvitte a sértett mobiltelefonját és SIM kártyáit. A 35.000 forint értékű készülék lefoglalással megtérült.

A Hatvani Járási Ügyészség kifosztás bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat a férfival szemben, aki munkaviszonnyal, jövedelemmel nem rendelkezett, és magát vagyon elleni bűncselekmények elkövetéséből tartotta fenn.

A vádhatóság – amennyiben a vádlott az előkészítő ülésen bűnösségét beismeri – 4 év 6 hónap szabadságvesztés és 5 év közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta.