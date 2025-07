Így lesz télen is friss és ropogós a kovászos uborkád - Mutatjuk a legegyszerűbb receptet hozzá

Extra tipp:

Tegyél a lébe egy kis babérlevelet vagy pár szelet tormát – így még jobban megőrzi a roppanósságát az uborka, különlegesebb lesz az aromája is, a torma pedig még tartósítja is. Ha van otthon meggyfalevél vagy szőlőlevél, az is szuper természetes roppanásfokozó, dobd bele bátran!