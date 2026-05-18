Így készül a házi leveskocka: ha egyszer kipróbálod, többet nem veszed meg a boltban

Tudtad, hogy egy sokkal egészségesebb, olcsóbb és természetesebb megoldással is ízesítheted a vasárnapi levesed? Készítsd el a saját házi leveskocka recepted! Ez az ízélmény mérföldekkel magasabb szintet képvisel majd, mint amit a boltban vásárolt változatoktól megszokhattál.

A házi leveskocka recept, ami lekörözi a boltit.

A bolti leveskocka tele van sóval és ízfokozókkal.

Ezzel szemben a házi változat kizárólag természetes alapanyagokat tartalmaz.

Néhány egyszerű lépéssel elkészítheted, de személyre is szabhatod az ízvilágot.

Házi leveskocka recept: ha fontos, mi kerül az asztalra

A bolti leveskocka kétségtelenül egyszerű megoldással kecsegtet, hiszen gyors, olcsó és mindig kéznél van. A gond csak az vele, hogy az íze túlnyomó részét nem valódi zöldségekből nyeri, hanem a tömérdek sóból és a különféle ízfokozókból.

Ellenben a házi leveskocka valóban azt hozza, amit elvárunk tőle: zöldségeket, vitaminokat, természetes aromákat és utánozhatatlan ízeket, amelyekkel olyan alapot adhatsz a fogásoknak, amilyenre egy bolti változattal sosem lennél képes.

Illetve, annak ellenére, hogy az összetétel változik, a leveskocka legnagyobb előnye megmarad: ugyanolyan gyors és praktikus megoldást nyújt a mindennapokra, amellyel gazdag ízvilágot adhatsz az ételeidnek anélkül, hogy órákig toporognál a tűzhely mellett, amíg fő az alaplé.

Ha mindez nem lett volna még elég meggyőző, mutatjuk, milyen pofonegyszerűen elkészítheted!

Házi leveskocka hozzávalók:

2 evőkanál olívaolaj

1 nagy fej vöröshagyma

1 póréhagyma

2-3 gerezd fokhagyma

2 szál sárgarépa

1 kisebb zeller vagy petrezselyemgyökér

1 paprika

só ízlés szerint

A zöldségek héját sem kell kidobnod! Felhasználhatod ezeket a részeket is, így még gazdaságosabbá és hulladékmentesebbé teheted a sütés-főzést.

Hogyan készíts leveskockát házilag?

A zöldségeket alaposan mosd meg, majd aprítsd fel minél kisebb darabokra. Nem kell tökéletesen arányosnak lenniük, hiszen később úgyis pürésíteni fogod. Egy kevés olívaolajon párold puhára a zöldségeket, vagy ha karakteresebb, karamellizált ízt szeretnél, tedd őket a sütőbe 200 fokra, és süsd 25–30 percig egy kevés olajjal, amíg egy kicsit megpirulnak. A megpuhult zöldségeket turmixgépben vagy botmixerrel dolgozd sima, sűrű krémmé. Ha kell, adhatsz hozzá egy kevés vizet, de figyelj, hogy sűrű maradjon az állaga. A következő lépésben tudod a saját ízvilágod szerint formálni a leveskockákat. Kipróbálhatsz babérlevelet, kakukkfüvet, rozmaringot, de akár egy csipet kurkumát is, hogy különlegesebb ízvilágot kapj. A kész masszát kanalazd egy jégkockatartóba, majd tedd a fagyasztóba. Miután megdermedt, kiveheted és tárolhatod zacskóban vagy dobozban is.

Bors-tipp a maximális ízélményhez Egy kocka kb. 2–3 dl vízhez elegendő. Ha erősebb ízre vágysz, egyszerűen használj kettőt. A bolti változatokkal ellentétben a házi leveskockával még így is természetes ízeket kapsz!

Az alábbi videóban látható zöldséglevest villámgyorsan összedobhatod, ha megmaradt egy kis zöldséged:

