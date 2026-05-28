Figyelem! Leállás jön május utolsó napján az egyik legnagyobb hazai banknál

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 28. 12:20
Rengeteg ügyfelet érint a leállás.
Tervezett karbantartás miatt leállás jön az MBH Banknál. Az érintett időintervallum alatt több szolgáltatás sem lesz elérhető.

Az MBH Bank közleménye szerint 2026.05.31-én 00:00 és 04:00 között az alábbi szolgálatások nem lesznek elérhetők:

  • Az MBH Netbank (korábban MKB), az MBH Netbank (korábban BB), az MBH Netbank (korábban Takarék), valamint az MBH Bank App szolgáltatás nem lesz elérhető.
  • Az MBH Vállalati Netbank, az MBH Vállalati App és az MBH Direct Bank szolgáltatás nem lesz elérhető.
  • Az MBH Info (korábban MKB Mobilbankár) szolgáltatás PUSH értesítési funkciója nem fog működni, a PUSH üzenetek nem érkeznek meg.
  • A korábban az MKB Bank által üzemeltetett ATM-eknél esetenként nem lehetséges a befizetés és a készpénzfelvétel.
  • A bankkártyák használatában részleges kiesés lesz tapasztalható.
  • A karbantartási időszak alatt az AFR szolgáltatásban részleges szolgáltatáskiesés várható: az indított és fogadott azonnali forint átutalási megbízások esetenként nem fognak teljesülni.
  • Az indított bankkártyadigitalizációs művelet sikertelen lehet.
  • Az MBH Netbroker és az MBH Mobilbroker nem lesz elérhető.

 

