Vérnyulak lepték el Magyarországot: az egyik lerúgta a rollerest, a másik felpofozott egy nyestet

A kártevők elleni harc eddig többnyire csapdákról, riasztókról és bosszankodásról szólt a közösségi médiában. A napokban azonban szintet lépett a lakossági védekezés. Egy kétségbeesett, de annál elszántabb nő osztott meg egy zseniális videót egy Facebook-csoportban. A felvételen jól látszik, ahogy a kerítés alatt besurranó éjszakai ragadozót, a nyestet egy sokkal nagyobb, szőrös árnyék követi. Nem egy házőrző kutya volt az, hanem egy mezei nyúl.
Az állat nem menekült, hanem azonnal offenzívába lendült: kiegyenesedett, majd agresszíven nekitámadt a ragadozónak. A nyest – amely egyébként híres a kíméletlenségéről – teljesen ledöbbent a fordított felállástól, és esélyt sem adva a visszavágásra, menekült el az udvarból.
A hazai internetezőknek még friss az élmény a százhalombattai „kamikaze” nyúlról. Az az állat egy elektromos rollerrel közlekedő férfit tarolt le olyan elemi erővel, hogy a sofőr hatalmasat bukott az aszfalton. Akkor a vadszakértők elmondták: a mezei nyulak akár 75 km/órás sebességre is képesek, ugrásaik hossza pedig elérheti az öt métert. Ha megijednek, kiszámíthatatlan, cikázó lövedékké válnak.
A mostani, nyestkergető eset viszont más tészta. Itt nem véletlen ütközésről, hanem tudatos területvédésről van szó. Bár a mezei nyulat a legtöbben jámbor, fűevő plüssfigurának gondolják, a valóságban komoly fegyverzettel rendelkezik. Ha nincs menekülési útvonala, vagy a kicsinyeit védi, a hátsó lábaival elképesztő erejű rúgásokra képes, és a mellső mancsaival is komoly sérüléseket tud okozni a támadójának.
A kommentelők persze azonnal párhuzamot vontak a Monty Python kultikus filmjének gyilkos nyulával. Bár a „vérnyúl” kifejezés csak vicces túlzás, a természetben egyre többször látni kiszámíthatatlanul viselkedő vadakat. A franciaországi részeg, erjedt gyümölcsöktől dülöngélő őzek és a kolozsvári autók között szlalomozó vadállatok után a magyar nyulak úgy tűnik, átvették az uralmat az utcákon és a kertekben. Úgy látszik, nálunk is eljött az idő, amikor már komolyan kell venni a figyelmeztetést: a nyúlon túl bizony komoly veszélyek leselkednek ránk! Ha nyúl közelít, jobb lesz félreállni!
