Gyereknapi akció a SPAR-ban: hihetetlenül olcsón szerezheted be most ezt a népszerű édességet!

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 28. 12:27
Most érdemes lesz itt vásárolni! A SPAR ezúttal is elképesztő akciókkal készült.
Közeleg a gyereknap, az az ünnep, amelyet a családok gyakran néhány kedvenc finomsággal is igyekeznek még örömtelibbé tenni. Ebben pedig most nagy segítség lehet a SPAR, akik idén gyereknapra is fantasztikus akciókkal készültek - írja a Mindmegette.

Gyereknap is érdemes lesz betérni a SPAR-ba! / Fotó: SPAR

Gyereknapi akciók a SPAR-ban

A gyereknap igazi varázsa abban rejlik, hogy egyszerre több kedvenc is főszerepet kap. A játékok, az édességek és a hűsítő fagylaltok együtt teremtik meg azt az ünnepi hangulatot, amit a gyerekek annyira szeretnek. A SPAR legújabb kínálatában idén is minden adott ahhoz, hogy egy helyen válogathassunk a legnépszerűbb figurák, klasszikus csokoládék és kihagyhatatlan nyalánkságok között, amiktől tökéletes lesz a gyereknap.

Gyereknapi édességek a SPAR-ban

A SPAR üzleteiben gyereknap környékén különösen hangsúlyos szerepet kapnak az édességek. A kínálatban ilyenkor a klasszikus csokoládék mellett előtérbe kerülnek az apró, meglepetést rejtő csokik, a vidám formájú gumicukrok, valamint az örök kedvencek. 

  • Kinder Joy: MySpar applikációval csak 349 Ft-ba kerül az isteni Kinder-krémmel töltött finomság, amiben egy apró játék is megbújik.
  • Kinder tejszelet: a klasszikus kedvenc csupán 549 Ft lesz az akció ideje alatt.
  • Kinder Bueno: a tejcsokis és fehércsokis finomság MySpar applikációval csupán 299 Ft lesz.
  • Knoppers: az isteni mogyorós és kókuszos szeletek egyaránt 239 Ft-ba kerülnek majd.
  • KitKat: a nápolyis szelet 299 Ft-ért kapható, számos ízben.
  • Haribo: minden 80-100 grammos zacskós termékhez 30%-kal olcsóbban juthatsz hozzá.

Fagylaltokkal is készül a SPAR

A gyereknap elképzelhetetlen fagylalt nélkül, pláne ebben a kánikulában. Ilyenkor jól esik kicsit visszaröppenni a gyerekkorba, és újra olyan klasszikusokat választani, amiket már évtizedek óta szeretünk, vagy éppen felfedezni a mai gyerekek kedvenceit. A SPAR idei gyereknapi fagyikínálata pont ezt a kettősséget hozza: a nosztalgikus és a modern kedvenceket egyaránt.

  • Calippo: gyermekkorunk vizes kedvence 16%-kal olcsóbban kapható: 1999 Ft-ba kerül az 5 darabos doboz.
  • Algida Kids Mix: a gyerekek kedvencei egy 8 darabos csomagban, szintén 1999 Ft-ért, 16%-kal olcsóbban.
  • Kaktus: emlékeztek még a strandok sztárjára, a Kaktus fagyira? Ez a 9 darabos csomag mindössze 1499 Ft, így nem csak a gyerekek csemegézhetnek belőle.
  • Haribo jégkrémválogatás: a legnépszerűbb gumicukormárka hűtött finomságokkal is várja a kicsiket. A Haribo fagyiverziója MySpar applikációval 1599 Ft-ért kapható, és egy csomagban 4 fagylalt található.
  • Gulliver pálcikás jégkrém: imádjuk, ahogy roppan a csoki a hűs fagylalt tetején! A márka pálcikás jégkrémei is akciósan, 16%-kal olcsóbban megvásárolhatók.
Gyereknapi akciók a SPAR-ban / FOTÓ: SPAR

A gyereknap persze nemcsak az édességekről, hanem a játékokról is szól. Ilyenkor előtérbe kerülnek a gyerekek a kedvenc mesehősei, figurái vagy éppen a sportos játékaik. A SPAR kínálatában idén is sokféle meglepetés várja a kicsiket, a gyűjthető figuráktól a vagány járművekig. Ráadásul 2026.05.29 és 2026.05.31 között ajándék Minecraftos radírcsomag is jár minden vásárláshoz.

  • Monster Jam kisautók: a kisfiúknak, valamint az autórajongó kislányoknak, műanyag monster truck verdákkal készültek, mindössze 799 Ft-ért.
  • Minecraft figurák: a népszerű számítógépes játék karakterei 1599 Ft-ért kaphatók.
  • Littlest Pet Shop figurák: 1799 Ft-ért szerezhetjük be a legédesebb miniatűr kisállatokat.
  • K-Pop figurák: 1899-1999 Ft-ba kerülnek majd a K-Pop zene rajongóinak figurás kedvencei.
  • Gabi babaháza figurák: 4 db figura a népszerű mesesorozatból 2299 Ft-ért kapható.
  • Bluey figurák: ki ne szeretné Bluey-t és családját? Az ausztrál kutyus és barátai 2499 Ft-ba kerülnek.
  • Simba gumilabda: a BL-döntőre készülve a gumilabdák is akciósan, 25%-kal olcsóbban kaphatók, a kis focirajongók nagy örömére.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
