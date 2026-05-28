Elképesztő: több mint 1 tonnát nyomott a világ legnagyobb szendvicse - képgaléria

Május 28-án a hamburger kerül a tányér közepére: az étel, amelynek neve Hamburghoz kötődik, igazi világsztárrá már Amerikában vált. A húspogácsa története korábbra nyúlik vissza, de a ma ismert, zsemlébe zárt lapos fasírt a 20. században lett a gyorsétkezés egyik jelképe. A műfaj egyik első nagy lánca a White Castle volt: 1921-ben indult Wichitában, Kansas államban és kis, szögletes hamburgereit öt centért árulta.

A hamburger azóta nemcsak ebéd, hanem a rekordok sportága is lett. A Guinness szerint a világ legnagyobb hamburgere több mint 1 tonnát, egészen pontosan 1.164,2 kilogrammot nyomott, és 2017-ben készítették a németországi Pilstingben. A másik nagy „leg” már üzleti: a McDonald’s ma a legismertebb globális hamburgerlánc, több mint 38 ezer étteremmel, több mint száz országban. A Big Mac külön történet: 1968-ban került országosan az amerikai étlapra, később pedig még közgazdasági mérőszám is lett belőle. A The Economist 1986-ban alkotta meg a Big Mac-indexet, amely a világ különböző országaiban kapható Big Mac árán keresztül mutatja meg, mennyit ér valójában az adott valuta. Kevés étel jut el idáig: zsemléből indult, gyorséttermi ikonná nőtte ki magát, végül mérőszám lett belőle.