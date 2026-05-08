Így készíts pofonegyszerűen főtt tojást air fryerben, víz nélkül – Nincs több bosszankodás

Tudtad, hogy mindenki nagy kedvence – beleértve a diétázókat is – a főtt tojás air fryerben is simán elkészíthető? Ezzel a módszerrel fazék, forró víz és idegeskedés nélkül főzhetsz mennyei tojásokat – ráadásul pontosan olyan állagúra, amilyenre csak szeretnéd.
Mivel az air fryer egyenletesen keringeti a forró levegőt a tojások körül, azok egyenletesen főnek meg, anélkül hogy forró vízbe kellene dobnod őket. Ezzel a repedések kockázatát is csökkented, de a mosogatnivalótól is megkíméled magadat.
Elsősorban fontos, hogy mindenképp szobahőmérsékletű tojásokkal dolgozz, mert ez garantálja, hogy az air fryerben sem reped meg a héjuk.
Egy másik lényeges szabály, hogy csak annyi főtt tojást készíts egyszerre, amennyi kényelmesen elfér egymás mellett. Ne zsúfold túl, ne pakold egymásra őket, mert úgy nem tudnak mindenhol egyenletesen megszilárdulni.
Figyelj, hogy az időzítőd pontosan annyi percre állítsd, amennyi szükséges a kívánt állaghoz. Ha túlsütöd, a tojásfehérjék gumisakká válhatnak.
Nem tudod, a főtt tojás meddig áll el? Kattints az alábbi cikkre egy szuper konyhai trükkért:
Megkívántad a rakott krumplit? Az alábbi videóban találhatsz hozzá egy szuper receptet:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.