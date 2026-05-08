Így készíts pofonegyszerűen főtt tojást air fryerben, víz nélkül – Nincs több bosszankodás

Tudtad, hogy mindenki nagy kedvence – beleértve a diétázókat is – a főtt tojás air fryerben is simán elkészíthető? Ezzel a módszerrel fazék, forró víz és idegeskedés nélkül főzhetsz mennyei tojásokat – ráadásul pontosan olyan állagúra, amilyenre csak szeretnéd.

Főtt tojás air fryerben: pofonegyszerű, és még a hámozás is könnyebb

Fotó: Nattawut Susri / shutterstock

Ehhez a főtt tojás recepthez nincs szükség forralásra.

Nem kell folyton az óramutatót lesned.

Egyszerre több tojást is elkészíthetsz.

Ízlésed szerint szabályozhatod az állagot.

Főtt tojás air fryerben: ez tényleg működik!

Mivel az air fryer egyenletesen keringeti a forró levegőt a tojások körül, azok egyenletesen főnek meg, anélkül hogy forró vízbe kellene dobnod őket. Ezzel a repedések kockázatát is csökkented, de a mosogatnivalótól is megkíméled magadat.

Tojásfőzés air fryerben: erre figyelj a főtt tojások készítése közben

Elsősorban fontos, hogy mindenképp szobahőmérsékletű tojásokkal dolgozz, mert ez garantálja, hogy az air fryerben sem reped meg a héjuk.

Egy másik lényeges szabály, hogy csak annyi főtt tojást készíts egyszerre, amennyi kényelmesen elfér egymás mellett. Ne zsúfold túl, ne pakold egymásra őket, mert úgy nem tudnak mindenhol egyenletesen megszilárdulni.

Figyelj, hogy az időzítőd pontosan annyi percre állítsd, amennyi szükséges a kívánt állaghoz. Ha túlsütöd, a tojásfehérjék gumisakká válhatnak.

Tükörtojást is készíthetsz! Egyszerűen törd a tojásokat egy hőálló tálba, ami belefér az air fryerbe

Fotó: gresei / shutterstock

Hogyan készíts főtt tojást air fryerben?

Hozzávalók

tojás (amennyi elfér a sütő kosarában)

hideg víz a hűtéshez

Elkészítés:

Tedd a tojásokat a forrólevegős fritőz kosarába, egy rétegben. Kapcsold be a készüléket, és állítsd ~145 °C-ra. Főtt tojás: hány percig kell főzni a tojást air fryerben?

Ha a lágy tojást kedveled, körülbelül 9–10, ha a krémesebb tojássárgáját, 11–12, amennyiben a klasszikus kemény tojást, 13–15 percre állítsd az air fryer időzítőjét. Amint elkészültek, tedd a tojásokat hideg vízbe. Így nem főnek tovább, és a tojáspucolást is megkönnyíted magadnak. Pár perc után már pucolhatod is a főtt tojásokat, és mehetnek a szendvicsbe, salátába vagy rakott krumpliba.

