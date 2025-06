/ 6 hűsítő recept kovászos uborkából - Ideje más szemmel nézned rá!

A kovászos uborkából rengeteg finomságot készíthetsz, akár egy komplett menüt is rittyenthetsz belőle! És mivel ez a savanyúság a nyár legnagyobb sztárja, érdemes minden lehetőséget megragadnod, hogy minél többet egyél belőle. Már csak azért is, mert nem csak hihetetlenül finom, de még egészséges is. Akár saját magad teszed el, akár a piacon szerzed be, egy biztos: ez az ikonikus nyári kovászos jóval többre hivatott, mint hogy egy egyszerű mellékszereplőként jelenjen meg a tányérodon. A következő 6 receptben a kovászos uborka végre főszerephez jut.

6 hűsítő recept kovászos uborkából, amit neked is meg kell kóstolj

Elképesztő finomságok kovászos uborkából:

1. Kovászos uborkából szendvicskrém

Ha már unod a megszokott szendvicskrémeket, akkor ezt a kencét neked találták ki. Imádni fogod, de nem csak te, hanem a családod és a barátaid is, ha ezt kínálod nekik reggelire, uzsonnára vagy akár vacsorára.

Hozzávalók:

5-6 darab kovászos uborka

1-2 evőkanál kovászos uborkalé

1 gerezd fokhagyma

100 g natúr krémsajt

Fél csokor friss kapor, de ha nem szereted, akkor helyettesítsd bazsalikommal

Frissen őrölt bors, ízlés szerint

Így készítsd el!

A lecsepegtetett uborkát vágd kisebb darabokra, dobd be az aprítógépbe a fokhagymával, krémsajttal, kaporral, kevés uborkalével és mixeld, amíg krémes nem lesz! Pár perc, és már kenheted is pirítósra vagy friss bagettre. Grillezett húsok mellé is szuper mártogatós.

2. Jéghideg kovászos uborka leves

Ha valóságos levesrajongó vagy, akkor jó hír számodra, hogy nyáron sem kell lemondanod róla, csak most a csülkös bableves helyett inkább válaszd a jéghideg, hűsítő kovászos uborka levest!

Hozzávalók:

4-5 kovászos uborka

4 dl kovászos uborkalé

1 kis pohár natúr joghurt

1 gerezd fokhagyma

1 evőkanál olívaolaj

Friss kapor vagy petrezselyem

só, bors

Így készítsd el!

Turmixold össze az uborkát a lével, joghurttal, fokhagymával és egy kis olajjal. Ízesítsd sóval, borssal, aprított kaporral. Hűtsd be alaposan, tálaláskor dobj egy jégkockát a közepébe, ettől még üdítőbb lesz, nem csak a látványa, de még a hőmérséklete is.

3. Krumplisaláta újragondolva

A krumplisaláta nagy kedvenc, ám a forró nyári napokon valahogy nem annyira csúszik. Kivéve, ha a kovászos uborka átveszi a főszerepet.

Hozzávalók:

6-8 szem főtt krumpli

4 kovászos uborka

1 fej lilahagyma

1 evőkanál mustár

3 evőkanál kovászos uborkalé

2 evőkanál olívaolaj

Friss petrezselyem,

só, bors

Így készítsd el!

Főzd meg a burgonyát lassú tűzön héjastól, majd, ha kissé kihűlt, akkor karikázd fel, forgasd össze a szeletelt uborkával és lilahagymával. Mixelj egy öntetet a mustárból, uborkaléből és olajból, ízesítsd, és öntsd is nyakon vele a salátát. Tedd be a hűtőbe legalább egy órára, de ha kicsit tovább pihen, még jobban összeérnek az ízek és még hidegebb, hűsítőbb lesz a végeredmény. Magába is isteni finom, de tálalhatod grillezett húsok, fasírt vagy mellé is.