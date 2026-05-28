"Azt mondták az orvosok, készüljünk fel a legrosszabbra" - Megszólalt a Ráckeresztúron megsérült férfi testvére

Mint arról a Bors beszámolt, három nappal ezelőtt kaptak a mentők riasztást, hogy Ráckeresztúron elesett egy férfi és súlyos sérüléseket szenvedett. Imrét kórházba szállították, ahol megállapították, hogy két nyakcsigolyája eltört és a koponyája is roncsolódott. A férfit lélegeztetőgépre kötötték, azóta is a gépek tartják életben.

János (képünkön) testvérét Ráckeresztúrról szállították kórházba Fotó: Olvasói

Testvére, János lapunknak elmondta: senkit sem szeretne alaptalanul vádolni, de furcsának tartaná, ha Imre teljesen magától elesve sérült volna meg ennyire súlyosan. Információink szerint a rendőrség vizsgálja az esetet, mert az idegenkezűséget egyelőre nem lehet kizárni. Tény, hogy a baleset előtt Imre összeveszett az albérlőjével. A férfivel sikerült beszélnünk, nem kívánt nyilatkozni, de azt állította: ő csak szóban vitatkozott Imrével.

Imrét gépek tartják életben / Fotó: Olvasói

János az elmúlt napokban gyakran imádkozott az öccséért.

Hárman vagyunk testvérek. A szüleink halála után már csak mi maradtunk egymásnak. Az orvosok rossz hírekről tájékoztattak bennünket. Imre kapott egy légúti fertőzést, egy gyulladást, ami ilyen helyzetben tudjuk, mit jelent. Utoljára csütörtök reggel beszéltem a kórházzal. Azt mondták, készüljünk fel a legrosszabbra

– mondta szomorúan János.

A férfi mindenképpen szeretné kideríteni az igazságot, hogy mi történt pontosan az öccsével. Úgy véli, hogy amennyiben Imrét fizikailag bántalmazták, esetleg meglökték és emiatt szenvedett ilyen súlyos sérüléseket, a tettes szigorú büntetést érdemel.