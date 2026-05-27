Imádod a gyorséttermi sült krumplit? Mostantól otthon is elkészítheted, mert megtudtuk a titkát

Ha egyszer elkezded, szinte lehetetlen abbahagyni. Mutatjuk a titkot, ami a sült krumpli receptjét új szintre emeli. Így lehet az otthon sütött burgonya is olyan ízletes, mint a gyorséttermek kedvenc fogása!
Nem a fűszerek, de nem is az olaj! Az utánozhatatlannak hitt sült burgonya titka maga a krumpli. Pontosabban a fajtája. Az igazán ízletes sült krumplihoz magas keményítőtartalmú burgonyára van szükség, mivel ez adja az egyszerű fogás tökéletes állagát.
Amerikában erre a célra leggyakrabban a Russet burgonyát használják, ám ez a fajta Magyarországon nem igazán kapható. Szerencsére azonban vannak tökéletes alternatívák. Sütnivaló burgonyák például az Atlantic, a Courage, a Lady Rosetta, az Agria vagy az Oscar burgonya.
A megfelelő alapanyag kiválasztása mellett a titkos recept fontos lépése, hogy beáztassuk a burgonyákat. A felvágott krumplit hideg vízbe kell tenni legalább 30 percre, így kiázik belőle a felesleges keményítő, nem ragadnak össze a hasábok, és jóval ropogósabbak lesznek sütés után.
Az utolsó, de szintén fontos lépés pedig, ami igazán ellenállhatatlanná varázsolja a sült krumplit, a dupla sütés.
Bors-tipp:
Ha igazán ropogós sült krumplira vágysz, a sütés után ne fedd le, és ne tedd mély edénybe, mert a gőztől nagyon hamar megpuhulnak, összeesnek a hasábok. Nyugodtan hagyhatod a papírtörlőn vagy egy rácsos, lapos felületen szellőzni pár percet.
