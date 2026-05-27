Imádod a gyorséttermi sült krumplit? Mostantól otthon is elkészítheted, mert megtudtuk a titkát

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 27. 12:15
Kívül ropogós, belül puha. Ugye te sem tudsz ellenállni ennek a finomságnak? A jó hír az, hogy többé nem is kell! Most neked is eláruljuk azt az egyszerű trükköt, amellyel otthon is elkészítheted a gyorséttermek legnagyobb kedvencét. Íme a tökéletes sült krumpli receptjének titka!
Ripszám Boglárka
Ha egyszer elkezded, szinte lehetetlen abbahagyni. Mutatjuk a titkot, ami a sült krumpli receptjét új szintre emeli. Így lehet az otthon sütött burgonya is olyan ízletes, mint a gyorséttermek kedvenc fogása!

  • Szinte mindenki rajong a gyorséttermek által kínált frissen sült burgonyáért.
  • Nem egyszerű otthon reprodukálni a kívül ropogós, belül puha állagot és a mennyei ízvilágot.
  • Megmutatjuk a pontos hozzávalókat és lépéseket, amelyek tökéletesítik az otthoni receptet.

A gyorséttermi sült krumpli recept titka

Nem a fűszerek, de nem is az olaj! Az utánozhatatlannak hitt sült burgonya titka maga a krumpli. Pontosabban a fajtája. Az igazán ízletes sült krumplihoz magas keményítőtartalmú burgonyára van szükség, mivel ez adja az egyszerű fogás tökéletes állagát.

Amerikában erre a célra leggyakrabban a Russet burgonyát használják, ám ez a fajta Magyarországon nem igazán kapható. Szerencsére azonban vannak tökéletes alternatívák. Sütnivaló burgonyák például az Atlantic, a Courage, a Lady Rosetta, az Agria vagy az Oscar burgonya.

A megfelelő alapanyag kiválasztása mellett a titkos recept fontos lépése, hogy beáztassuk a burgonyákat. A felvágott krumplit hideg vízbe kell tenni legalább 30 percre, így kiázik belőle a felesleges keményítő, nem ragadnak össze a hasábok, és jóval ropogósabbak lesznek sütés után.

Az utolsó, de szintén fontos lépés pedig, ami igazán ellenállhatatlanná varázsolja a sült krumplit, a dupla sütés.

Először alacsonyabb hőfokon kell elősütni a burgonyát, majd jó forró olajban újra átsütni.
Hozzávalók:

  • 1 kg sütnivaló burgonya
  • 2 liter víz
  • 1 evőkanál só
  • bő olaj a sütéshez
  • extra só a tálaláshoz

A gyorséttermi sült burgonya elkészítése

  1. A burgonyát megmossuk, meghámozzuk, majd egyforma vastagságú hasábokra vágjuk, hogy minden darab egyszerre, egységes mértékben süljön át.
  2. A hasábokat hideg vízbe tesszük legalább 30 percre. (Ha van időnk, akár egy órát is állhatnak a vízben.)
  3. Ezután alaposan lecsepegtetjük, és konyharuhával szárazra töröljük a krumplikat.
  4. Egy nagyobb fazékban sós vizet forralunk, majd a burgonyát 3-4 percig előfőzzük. Nem kell teljesen megpuhulnia, elég, ha éppen elkezd puhulni.
  5. Az olajat körülbelül 150 fokra melegítjük, majd a krumplit kisebb adagokban 4-5 percig sütjük.
  6. A krumplit pár perc pihentetés után forróbb, körülbelül 190-200 fokos olajba tesszük vissza, és újabb 5-6 perc alatt ropogósra sütjük.
  7. Papírtörlőre szedjük, enyhén megsózzuk, majd azonnal tálaljuk.

Bors-tipp:

Ha igazán ropogós sült krumplira vágysz, a sütés után ne fedd le, és ne tedd mély edénybe, mert a gőztől nagyon hamar megpuhulnak, összeesnek a hasábok. Nyugodtan hagyhatod a papírtörlőn vagy egy rácsos, lapos felületen szellőzni pár percet.

Készíts az ízletes sült burgonya mellé egy tökéletes retró hamburgert is az alábbi videó segítségével:

