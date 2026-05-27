Imádod a gyorséttermi sült krumplit? Mostantól otthon is elkészítheted, mert megtudtuk a titkát

Ha egyszer elkezded, szinte lehetetlen abbahagyni. Mutatjuk a titkot, ami a sült krumpli receptjét új szintre emeli. Így lehet az otthon sütött burgonya is olyan ízletes, mint a gyorséttermek kedvenc fogása!

Sült krumpli recept: ez a titka a gyorséttermi finomságnak!

Fotó: 123RF

Szinte mindenki rajong a gyorséttermek által kínált frissen sült burgonyáért.

Nem egyszerű otthon reprodukálni a kívül ropogós, belül puha állagot és a mennyei ízvilágot.

Megmutatjuk a pontos hozzávalókat és lépéseket, amelyek tökéletesítik az otthoni receptet.

A gyorséttermi sült krumpli recept titka

Nem a fűszerek, de nem is az olaj! Az utánozhatatlannak hitt sült burgonya titka maga a krumpli. Pontosabban a fajtája. Az igazán ízletes sült krumplihoz magas keményítőtartalmú burgonyára van szükség, mivel ez adja az egyszerű fogás tökéletes állagát.

Amerikában erre a célra leggyakrabban a Russet burgonyát használják, ám ez a fajta Magyarországon nem igazán kapható. Szerencsére azonban vannak tökéletes alternatívák. Sütnivaló burgonyák például az Atlantic, a Courage, a Lady Rosetta, az Agria vagy az Oscar burgonya.

A megfelelő alapanyag kiválasztása mellett a titkos recept fontos lépése, hogy beáztassuk a burgonyákat. A felvágott krumplit hideg vízbe kell tenni legalább 30 percre, így kiázik belőle a felesleges keményítő, nem ragadnak össze a hasábok, és jóval ropogósabbak lesznek sütés után.

Az utolsó, de szintén fontos lépés pedig, ami igazán ellenállhatatlanná varázsolja a sült krumplit, a dupla sütés.

Először alacsonyabb hőfokon kell elősütni a burgonyát, majd jó forró olajban újra átsütni.

Fotó: 123RF

Hozzávalók:

1 kg sütnivaló burgonya

2 liter víz

1 evőkanál só

bő olaj a sütéshez

extra só a tálaláshoz

A gyorséttermi sült burgonya elkészítése

A burgonyát megmossuk, meghámozzuk, majd egyforma vastagságú hasábokra vágjuk, hogy minden darab egyszerre, egységes mértékben süljön át. A hasábokat hideg vízbe tesszük legalább 30 percre. (Ha van időnk, akár egy órát is állhatnak a vízben.) Ezután alaposan lecsepegtetjük, és konyharuhával szárazra töröljük a krumplikat. Egy nagyobb fazékban sós vizet forralunk, majd a burgonyát 3-4 percig előfőzzük. Nem kell teljesen megpuhulnia, elég, ha éppen elkezd puhulni. Az olajat körülbelül 150 fokra melegítjük, majd a krumplit kisebb adagokban 4-5 percig sütjük. A krumplit pár perc pihentetés után forróbb, körülbelül 190-200 fokos olajba tesszük vissza, és újabb 5-6 perc alatt ropogósra sütjük. Papírtörlőre szedjük, enyhén megsózzuk, majd azonnal tálaljuk.

Bors-tipp: Ha igazán ropogós sült krumplira vágysz, a sütés után ne fedd le, és ne tedd mély edénybe, mert a gőztől nagyon hamar megpuhulnak, összeesnek a hasábok. Nyugodtan hagyhatod a papírtörlőn vagy egy rácsos, lapos felületen szellőzni pár percet.

Készíts az ízletes sült burgonya mellé egy tökéletes retró hamburgert is az alábbi videó segítségével:

Ezeket a recepteket se hagyd ki: