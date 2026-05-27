Kanapé szétszabdalt karfáján pihenő macska, amellyel szemben nem működtek a kaparás ellen bevetett módszerek

Szétkaparja a macska a kanapéd? Íme a titok, amivel megvédheted a bútoraid

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 27. 14:45
A kanapéd lassan úgy néz ki, mintha egy szörny megette, megrágta és kiköpte volna? Nem a cica hibája, ő csak azt teszi, amit az ösztönei diktálnak. Amber Aquart állatviselkedés-szakértő elárulta, mit tehetsz a macskakaparás ellen.
  • A macskák a mancsaikban lévő illatmirigyek segítségével kijelölik a saját területüket a lakásban.
  • Habár egoista bestiák, nem azért kaparnak, hogy bosszút álljanak rajtunk.
  • A kaparás elengedhetetlen a macska körömápolásához, az elhalt körmök eltávolításához.

A macskák bizonyítottan jót tesznek a mentális egészségnek, de annál kevésbé a bútoroknak. Egy lakásban tartott macska számára ugyanis a kaparás létszükséglet. Ha nem adunk neki kaparnivalót, a kedvenc fotelünket fogja szétszaggatni. A cirmosok egyébként több okból is kaparnak: nincs hüvelykujjuk, ezért nem tudják kezelni az ollót, így hát nem marad más választásuk, minthogy a legközelebbi felületen lekoptassák a felesleges körömrészeket. Ezenkívül ily módon jelölik ki a területüket is. Ha ezt megvonjuk tőlük, frusztrált kis terroristákat kapunk, akik rombolni kezdhetnek. Szóval jobban járunk, ha inkább befektetünk pár macskás cuccba és megteremtjük a feltételeket a harmonikus együttéléshez. Mutatjuk a legjobb macskakaparás ellen bevethető módszereket!

Macskabútor macskakaparás ellen
Macskakaparás ellen válasszunk ki megfelelő macskabútorokat.
3+1 módszer macskakaparás ellen

Kaparófa

A legfontosabb szempont a kaparófa kiválasztásánál, hogy elég magas legyen ahhoz, hogy a cica teljes testével rányújtózhasson. Az is fontos, hogy stabil legyen, mert ha össze-vissza inog, a macskák bojkottálni fogják, hiszen ők a fák stabilitásához szoktak.

Anyagok tekintetében a szizál (szizálkender) verhetetlen: durva, mégis rugalmas textúráját a macskák imádják, és sokkal tartósabb, mint a szőnyegborítás, ami hamar szétfoszlik. Ha szűkebb a költségvetés, a préselt kartonból készült kaparóbútorok is tökéletesen megfelelnek. Érdemes befújni azokat egy kis macskamentával, ellenállhatatlanná téve a cicák számára.

Macskabútor

Ha a cicánk imád mászni, akkor érdemes falra szerelhető polcokra vagy többszintes macskabútorokra is beruházni, birtokukban ugyanis könnyebben megóvhatók a függönyök a macska karmaitól.

Karomvágó olló

A rendszeres karomápolás kifejezetten fontos, hogy csökkentsük a bútorok amortizációját. Használjunk kifejezetten macskák számára tervezett, éles karomvágó ollót. Nyomjuk meg gyengéden a mancsát alulról és felülről, hogy a karmok előbújjanak, majd óvatosan csípjük le a végüket. Arra nagyon ügyeljünk, hogy a rózsaszín részbe, ahol az erek futnak, még véletlenül se vágjunk bele! Ha mégis megtörténik a baj, használjunk vérzéscsillapító port vagy kukoricakeményítőt.

Fontos! A karmok végleges eltávolítása (a csonkolás) egy fájdalmas, embertelen sebészeti amputáció, amely súlyos viselkedési és egészségügyi problémákhoz vezet.

Ha minden kötél szakad, használjunk láthatatlan védelmet

Ha a macskánk nem ért a szép szóból és a kaparófa sem elég vonzó számára, érdemes a bútorokra gyógynövényes vagy citrusos permetet fújni, amely elfedik a macska saját illatjeleit. Ennél is hatékonyabb a tiszta, kétoldalú ragasztószalag: a macskák szívből gyűlölik, ha valami a mancsukhoz ragad, így a kanapé sarka azonnal tiltott zónává válik számukra.

Fontos! Az olyan fizikai „támadásokat”, mint a vízipisztollyal való lövés vagy tapsolás, csak a legvégső esetre hagyjuk, mert ha a macska velünk azonosítja a kellemetlenséget, annak bizony a gazdi-cica kapcsolat láthatja kárát. Inkább fektessünk bele több energiát, hogy ez a viszony továbbra is dorombolásokban gazdag legyen. 

