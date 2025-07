Érdemes kutyákat vagy macskákat tartani: ilyen hatással van az elmédre

Egy friss tanulmány szerint a kutya vagy macska tartása jelentősen lelassíthatja az időskori kognitív hanyatlást. Annak is számottevő szerepe van, hogyan öregszik az agy, hogy milyen kedvencet választunk, hiszen a kutyák és macskák „védőfaktorként” hatnak az elme frissességének megőrzésében.

A kutya segít a Fotó: Vovatol / Shutterstock

A Scientific Reports folyóiratban megjelent kutatás 18 éven át gyűjtött adatokat elemzett, 50 év feletti felnőttek kognitív hanyatlásával kapcsolatban. Az eredmények szerint azok, akik kutyát vagy macskát tartottak, jobb mentális állapotot mutattak, mint azok, akik madarat, halat tartottak, vagy egyáltalán nem rendelkeztek házikedvenccel.

- A kutyás és macskás gazdák egyaránt lassabb hanyatlást mutattak több kognitív területen — a kutyatartók esetében ez az azonnali és késleltetett emlékezésben, míg a macskatartóknál a verbális folyékonyságban és a késleltetett emlékezésben volt kimutatható – áll a tanulmányban.

- A hal- és madártartás nem mutatott szignifikáns összefüggést a kognitív hanyatlással.

A Genfi Egyetem élettartamfejlődési pszichológiai kutatócsoportjának munkatársa, Adriana Rostekova szerint több magyarázat is létezhet arra, miért nem tapasztalható hasonló hatás a madár- vagy haltartók esetében, még akkor sem, ha az ilyen kedvencek általában pozitívan hatnak a közérzetre – ez pedig általában kognitív előnyökkel is jár. A kutatók szerint a madarak és halak rövidebb élettartama miatt a gazdák gyakrabban élik át kedvencük elvesztését, ami csökkentheti az érzelmi kötődést. Emellett a madarak zajossága is problémát jelenthet.

- A madártartás negatívan befolyásolhatja a gazda alvásminőségét a megnövekedett zajszint miatt, amely összefüggésben áll a kognitív hanyatlással – írták a szerzők. A macskák és kutyák ezzel szemben aktívabb társas stimulációt biztosíthatnak, ami kulcsszerepet játszhat az agy egészségének megőrzésében.

- Eképzelhető, hogy a kutyák és macskák társas kapcsolatokat ösztönző szerepe hozzájárul a lassabb kognitív hanyatláshoz: például egy kutyával sétálva gyakrabban alakulnak ki társas interakciók – míg a macskák bizonyos esetekben a társas hálózat pótlékaként működhetnek – magyarázta Rostekova.