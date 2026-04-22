Csutak elhasználta az egyik életét: Láncfűrésszel vágtak utat a kútba zuhant macskának

A szerencsétlenül járt macska, Csutak, egy használaton kívüli, körülbelül négy méter mély kút fogságába esett. A mélység és a kút belsejében, illetve környékén burjánzó sűrű növényzet miatt a kisállatnak esélye sem volt az önálló szabadulásra. A helyszínre érkező tiszaújvárosi hivatásos tűzoltók azonnal megkezdték a mentési munkálatokat.

A kimentett macska a sikeres mentőakció után sértetlenül térhetett haza

Fotó: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság/Facebook.com

Speciális eszközökkel menekült meg a bajbajutott macska

A művelet első szakaszában az egységek láncfűrésszel megtisztították a kút közvetlen környezetét, hogy akadálytalanul és biztonságosan hozzáférhessenek a nyíláshoz. Ezt követően létrát és mentőkötelet használva ereszkedtek le a mélybe a bajbajutott állatért – írja a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Facebook-posztjában.

A gyors beavatkozásnak köszönhetően Csutakot épségben sikerült a felszínre hozni. A cica a vizsgálatok alapján nem sérült meg a zuhanás során, és a szabadulását követően villámgyorsan eliszkolt a helyszínről.