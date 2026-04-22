Csutak elhasználta az egyik életét: Láncfűrésszel vágtak utat a kútba zuhant macskának

macska
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 22. 10:39
mentéstűzoltó
A tiszaújvárosi tűzoltók sikeresen kimentettek egy négy méter mély, kiszáradt kútba zuhant macskát a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Girincsen.
A szerencsétlenül járt macska, Csutak, egy használaton kívüli, körülbelül négy méter mély kút fogságába esett. A mélység és a kút belsejében, illetve környékén burjánzó sűrű növényzet miatt a kisállatnak esélye sem volt az önálló szabadulásra. A helyszínre érkező tiszaújvárosi hivatásos tűzoltók azonnal megkezdték a mentési munkálatokat.

A kimentett macska a sikeres mentőakció után sértetlenül térhetett haza
Fotó: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság/Facebook.com

Speciális eszközökkel menekült meg a bajbajutott macska

A művelet első szakaszában az egységek láncfűrésszel megtisztították a kút közvetlen környezetét, hogy akadálytalanul és biztonságosan hozzáférhessenek a nyíláshoz. Ezt követően létrát és mentőkötelet használva ereszkedtek le a mélybe a bajbajutott állatért – írja a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Facebook-posztjában.

A gyors beavatkozásnak köszönhetően Csutakot épségben sikerült a felszínre hozni. A cica a vizsgálatok alapján nem sérült meg a zuhanás során, és a szabadulását követően villámgyorsan eliszkolt a helyszínről.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
