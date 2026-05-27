"Nem ezt szerettem volna hallani" - rákkal küzd a népszerű színésznő, orvosról orvosra jár

Mint azt a Coronation Street sztárja, Beverley Callard még februárban elárulta, mellrákkal küzd. A színésznő most azt is megosztotta rajongóival, hogy az orvosok szerint már korábban el kellett volna kezdenie a sugárkezelést.

A mellrák elleni küzdelem részletei

A 69 éves színésznő idén jelentette be, hogy korai stádiumú emlőrákot diagnosztizáltak nála, és azóta folyamatosan tájékoztatja rajongóit az állapotáról. Beverley Callard nem titkolja, megrendült az új sebészével való első találkozás során, miután férjével Írországba költöztek. Megrázó módon ekkor derült ki, hogy az orvosok aggódnak amiatt, hogy a sugárkezelése későn indul:

Kicsit aggódnak, mert szerintük már korábban el kellett volna kezdenem a sugárkezelést. De mivel elköltöztünk, időbe telt, mire az orvosi dokumentumaim Angliából megérkeztek Írországba. Mostanra azonban minden készen áll.

A színésznő hozzátette, hogy a héten újabb vizsgálatok várnak rá, és hamarosan megkezdik a kezelést - írja a Mirror. Instagram-posztjában így fogalmazott:

Mai látogatás a klinikán… Rendben ment, bár nem egészen azt hallottam, amit szerettem volna, de így is előrelépés történt. Remélem minél hamarabb elkezdhetjük!

A színésznő továbbá megköszönte rajongói támogatását, és bevallotta, hogy ideges a kezelések előtt. Hozzátette, így is szerencsésnek érzi magát, hogy korai stádiumban fedezték fel a betegségét.

Korábban pedig arról is őszintén vallott, hogy önbizalmi válságba került a rákkal vívott harca során, mert úgy érzi, hogy a kór miatt 69 évesen már csak "félig nő". Minderről csak később beszélt a férjének, aki megnyugtatta őt, és szerettei mellett a rajongók is támogatásukról biztosították.