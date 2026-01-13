Erre figyelj, ha nem akarod, hogy szorongó macska legyen kedvencedből

A szorongó macska minden esetben bajt jelez. Lehet akár mérgezés, rossz alom választás, vagy egy betegség jele is. A szorongás több okból is ki alakulhat a kiskedvencüknél, erre hoztunk példákat, mire érdemes odafigyelni.
Egy állatorvos szakértő több olyan fontos tünetet is megvizsgált, amelyek a macskák szorongásának okaira utalhat. A Petplan állatorvosa, Dr. Brian Faulkner elmagyarázta, hogy még a macskaalom használatában vagy a farok mozgásában bekövetkező apró változások is arra utalhatnak, hogy valami nincs rendben, és hogy a korai beavatkozás rendkívül fontos.
Fontos, hogy időt szánjon macskája viselkedésének megértésére – beleértve a hangadást és a farok nyelvét is –, hogy könnyen felismerhesse a szokatlan viselkedést. Viselkedésükön keresztül a macskák kommunikálhatnak vagy jelezhetik, hogy esetleg szenvednek. A korai beavatkozás kulcsfontosságú a viselkedési vagy egészségügyi problémák kezelésében.
– tanácsolta a szakértő
Dr. Faulkner összesen nyolc jelet sorolt fel, amelyekre a tulajdonosoknak figyelniük kell:
Bár bizonyos viselkedésformák, mint például a tisztálkodás, általában normálisak a macskáknál, túlzott mértékben problémát jelentenek. Ha egy macska túlzottan tisztálkodik, elveszítheti a szőrzetét, vagy nyílt sebek keletkezhetnek, amelyek baktériumokkal fertőződhetnek. Az allergia, a fájdalom vagy akár a stressz is oka lehet annak, ha egy macska túlzottan tisztálkodik. Ez más figyelmeztető jelekkel is összefüggésben állhat, például fokozott agresszióval vagy a szokásosnál több hangadással.
Dr. Faulkner tanácsát így folytatta:
A macskák több okból is ápolják magukat, többek között azért, hogy szőrzetük tiszta maradjon, melegebb időben hűvösek maradjanak, és akár a stressz csökkentése érdekében is. Valójában a macskák ébren töltött idejük felét ápolással töltik. Több macskát tartó háztartásokban nem ritka, hogy a macskák egymást ápolják. Ezt a viselkedést „allogroomingnak” nevezik, és a macskák közötti szeretet kifejezésére, a kötődés erősítésére vagy egy közös csoportszag kialakítására szolgál.
A szakértő hozzátette, hogy abban az esetben, ha a cica a szokásosnál többet bújik, vagy többet nyaldossa magát, mindenképpen az állatorvos felkeresése a legfontosabb.
Az RSPCA figyelmeztet, hogy a só, az utakon használt durva jégoldó keverék, hidegebb időben veszélyt jelenthet a macskákra és kutyákra. Ha a háziállatok a mancsáról vagy a szőréről a szervezetükbe jutva mérgezést okozhat.
Az állatvédő szervezet hozzáteszi:
Nehéz megmondani, hogy mennyi kell elfogyasztani ahhoz, hogy mérgezés tünetei jelentkezzenek. Még kis mennyiségű tiszta só is nagyon veszélyes lehet a háziállatokra.
A lenyelés magas nátriumkoncentrációt eredményezhet a vérben, ami szomjúságot, hányást és letargiát okozhat, súlyos esetekben pedig görcsök és veseelégtelenség kockázata is fennáll. A kockázatoknak a minimalizálása érdekében érdemes gondosan megtisztítani kedvence lábait, mancsait és hasát, miután kint voltak olyan időjárási körülmények között, amikor kősó lehet a földön. A potenciálisan érintett területek tisztításához állatbarát samponok is használhatók.
Ha azonban gyanítod, hogy kutyád vagy macskád útsót fogyasztott, haladéktalanul vidd állatorvoshoz. A háziállatok tulajdonosai semmilyen körülmények között ne próbálják meg hánytatni állataikat - áll a Mirror cikkében.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.