Erre figyelj, ha nem akarod, hogy szorongó macska legyen kedvencedből

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 13. 11:00
Egy felelősségteljes gazdi legnagyobb félelme, ha kedvence szenved. Márpedig egy szorongó macska látványa nem túl kellemes a gazdiknak.

A szorongó macska minden esetben bajt jelez. Lehet akár mérgezés, rossz alom választás, vagy egy betegség jele is. A szorongás több okból is ki alakulhat a kiskedvencüknél, erre hoztunk példákat, mire érdemes odafigyelni.

Egy szorongó macska látványa ijesztő lehet egy gazdi számára
Egy szorongó macska látványa ijesztő lehet egy gazdi számára
Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A szorongó macska nem boldog cica

Egy állatorvos szakértő több olyan fontos tünetet is megvizsgált, amelyek a macskák szorongásának okaira utalhat. A Petplan állatorvosa, Dr. Brian Faulkner elmagyarázta, hogy még a macskaalom használatában vagy a farok mozgásában bekövetkező apró változások is arra utalhatnak, hogy valami nincs rendben, és hogy a korai beavatkozás rendkívül fontos. 

Fontos, hogy időt szánjon macskája viselkedésének megértésére – beleértve a hangadást és a farok nyelvét is –, hogy könnyen felismerhesse a szokatlan viselkedést. Viselkedésükön keresztül a macskák kommunikálhatnak vagy jelezhetik, hogy esetleg szenvednek. A korai beavatkozás kulcsfontosságú a viselkedési vagy egészségügyi problémák kezelésében.

– tanácsolta a szakértő 

Dr. Faulkner összesen nyolc jelet sorolt fel, amelyekre a tulajdonosoknak figyelniük kell

  • Letargia 
  • A szokásosnál több bújkálás 
  • Fájdalom jelei (a visszafogottaktól a nyilvánvaló kényelmetlenségig terjedhetnek) 
  • Hirtelen agresszív viselkedés 
  • Változások a macskaszékletben 
  • A szokásosnál több hangadás 
  • Változások az evési vagy ivási szokásokban 
  • Kényszeres viselkedés, például túlzott tisztálkodás 

Bár bizonyos viselkedésformák, mint például a tisztálkodás, általában normálisak a macskáknál, túlzott mértékben problémát jelentenek. Ha egy macska túlzottan tisztálkodik, elveszítheti a szőrzetét, vagy nyílt sebek keletkezhetnek, amelyek baktériumokkal fertőződhetnek. Az allergia, a fájdalom vagy akár a stressz is oka lehet annak, ha egy macska túlzottan tisztálkodik. Ez más figyelmeztető jelekkel is összefüggésben állhat, például fokozott agresszióval vagy a szokásosnál több hangadással. 

Dr. Faulkner tanácsát így folytatta: 

A macskák több okból is ápolják magukat, többek között azért, hogy szőrzetük tiszta maradjon, melegebb időben hűvösek maradjanak, és akár a stressz csökkentése érdekében is. Valójában a macskák ébren töltött idejük felét ápolással töltik. Több macskát tartó háztartásokban nem ritka, hogy a macskák egymást ápolják. Ezt a viselkedést „allogroomingnak” nevezik, és a macskák közötti szeretet kifejezésére, a kötődés erősítésére vagy egy közös csoportszag kialakítására szolgál.

A szakértő hozzátette, hogy abban az esetben, ha a cica a szokásosnál többet bújik, vagy többet nyaldossa magát, mindenképpen az állatorvos felkeresése a legfontosabb. 

Gyakori téli veszély a macskák számára 

Az RSPCA figyelmeztet, hogy a só, az utakon használt durva jégoldó keverék, hidegebb időben veszélyt jelenthet a macskákra és kutyákra. Ha a háziállatok a mancsáról vagy a szőréről a szervezetükbe jutva mérgezést okozhat. 

Az állatvédő szervezet hozzáteszi: 

Nehéz megmondani, hogy mennyi kell elfogyasztani ahhoz, hogy mérgezés tünetei jelentkezzenek. Még kis mennyiségű tiszta só is nagyon veszélyes lehet a háziállatokra.

A lenyelés magas nátriumkoncentrációt eredményezhet a vérben, ami szomjúságot, hányást és letargiát okozhat, súlyos esetekben pedig görcsök és veseelégtelenség kockázata is fennáll. A kockázatoknak a minimalizálása érdekében érdemes gondosan megtisztítani kedvence lábait, mancsait és hasát, miután kint voltak olyan időjárási körülmények között, amikor kősó lehet a földön. A potenciálisan érintett területek tisztításához állatbarát samponok is használhatók. 

Ha azonban gyanítod, hogy kutyád vagy macskád útsót fogyasztott, haladéktalanul vidd állatorvoshoz. A háziállatok tulajdonosai semmilyen körülmények között ne próbálják meg hánytatni állataikat - áll a Mirror cikkében.  

 

