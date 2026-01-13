Erre figyelj, ha nem akarod, hogy szorongó macska legyen kedvencedből

A szorongó macska minden esetben bajt jelez. Lehet akár mérgezés, rossz alom választás, vagy egy betegség jele is. A szorongás több okból is ki alakulhat a kiskedvencüknél, erre hoztunk példákat, mire érdemes odafigyelni.

Egy szorongó macska látványa ijesztő lehet egy gazdi számára

Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A szorongó macska nem boldog cica

Egy állatorvos szakértő több olyan fontos tünetet is megvizsgált, amelyek a macskák szorongásának okaira utalhat. A Petplan állatorvosa, Dr. Brian Faulkner elmagyarázta, hogy még a macskaalom használatában vagy a farok mozgásában bekövetkező apró változások is arra utalhatnak, hogy valami nincs rendben, és hogy a korai beavatkozás rendkívül fontos.

Fontos, hogy időt szánjon macskája viselkedésének megértésére – beleértve a hangadást és a farok nyelvét is –, hogy könnyen felismerhesse a szokatlan viselkedést. Viselkedésükön keresztül a macskák kommunikálhatnak vagy jelezhetik, hogy esetleg szenvednek. A korai beavatkozás kulcsfontosságú a viselkedési vagy egészségügyi problémák kezelésében.

– tanácsolta a szakértő

Dr. Faulkner összesen nyolc jelet sorolt fel, amelyekre a tulajdonosoknak figyelniük kell: Letargia

A szokásosnál több bújkálás

Fájdalom jelei (a visszafogottaktól a nyilvánvaló kényelmetlenségig terjedhetnek)

Hirtelen agresszív viselkedés

Változások a macskaszékletben

A szokásosnál több hangadás

Változások az evési vagy ivási szokásokban

Kényszeres viselkedés, például túlzott tisztálkodás

Bár bizonyos viselkedésformák, mint például a tisztálkodás, általában normálisak a macskáknál, túlzott mértékben problémát jelentenek. Ha egy macska túlzottan tisztálkodik, elveszítheti a szőrzetét, vagy nyílt sebek keletkezhetnek, amelyek baktériumokkal fertőződhetnek. Az allergia, a fájdalom vagy akár a stressz is oka lehet annak, ha egy macska túlzottan tisztálkodik. Ez más figyelmeztető jelekkel is összefüggésben állhat, például fokozott agresszióval vagy a szokásosnál több hangadással.

Dr. Faulkner tanácsát így folytatta:

A macskák több okból is ápolják magukat, többek között azért, hogy szőrzetük tiszta maradjon, melegebb időben hűvösek maradjanak, és akár a stressz csökkentése érdekében is. Valójában a macskák ébren töltött idejük felét ápolással töltik. Több macskát tartó háztartásokban nem ritka, hogy a macskák egymást ápolják. Ezt a viselkedést „allogroomingnak” nevezik, és a macskák közötti szeretet kifejezésére, a kötődés erősítésére vagy egy közös csoportszag kialakítására szolgál.

A szakértő hozzátette, hogy abban az esetben, ha a cica a szokásosnál többet bújik, vagy többet nyaldossa magát, mindenképpen az állatorvos felkeresése a legfontosabb.