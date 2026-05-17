Kutyavilág jön a macskákra: Hamarosan a cicáknak is kötelező lesz a mikrochip

Forrnak az indulatok a magyar kisállattartók körében, miután szinte egyhangúlag szavazta meg az új állatvédelmi törvénytervezetet az Európai Parlament. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a kutyákhoz hasonlóan hamarosan a macska mikrochip is kötelező részévé válik a felelős állattartásnak és a cicák bőre alá is be kell ültetni az eszközt.
A kutyáknál már több mint tíz éve megszokott procedúra eddig elkerülte a bajszos négylábúakat, ám Brüsszel most kiterjesztette a mikrochip-kötelezettséget a macskás társadalomra is. A tervezet szerint minden magántulajdonban lévő macskát regisztráltatni kell egy uniós adatbázisban. Az indoklás szerint így akarnak leszámolni
A hírre azonnal felbolydult a hazai gazditársadalom, de van, aki szerint nem kell rögtön a legrosszabbra gondolni. Adél, aki három cicával osztja meg az otthonát, korábban már két macskáját is elvitte a mikrochipért az állatorvoshoz.
Elsőre teljes feleslegesnek tűnhet, de egyáltalán nem az. Bár az igazság az, hogy amikor a két cica megkapta, sajnáltam őket picit, mert biztos nem kellemes érzés nekik, meg egyébként sem rajonganak az állatorvosi rendelőért
– osztotta meg lapunkkal a tapasztalatait Adél, majd rávilágított, hogy külföldi utazás alkalmával, ahová a cicát is vinné a gazdája, vagy a szilveszteri petárdázások utáni kötelező macskakeresésnél is életet menthet a mikrocsip.
"Én összeségében jó dolognak tartom, hogy a kutyák után immár a cicáknak is kötelező lesz a chip."
De vajon bírni fogják a hazai rendelők a rohamot, és mi lesz a vad, megfoghatatlan falusi macskákkal? Megkérdeztük Dr. Németh Tibort, az Állatorvostudományi Egyetem klinikai rektorhelyettesét, aki tiszta vizet öntött a pohárba.
A szakember szerint a chipleolvasók ma már a benzinkutakon is elérhetők, így a rendszerrel bárki segíthet hazajuttatni az elveszett kedvenceket, ráadásul a macskák egészségügyi állapota és oltásai is követhetővé válnak. A kutyáknál ez a módi már 2013 óta jól működik.
"Nem utolsó sorban pedig a kötelező mikrochip miatt várhatóan a gazdik is sokkal felelősebb állattartókká válnak" – mutatott rá a pozitívumokra a rektorhelyettes, de elismerte, hogy nem lesz zökkenőmentes az átállás.
Persze ez egy hosszú folyamat lesz, mire a legtöbb macska megkapja a chipet és nyilván ez a gazdáiknak is idő és energiaráfordítással jár majd, pláne, ha belegondolunk, hogy nagyon sok olyan macska van, amit megfogni is nehéz, nemhogy elcipelni a rendelőbe
– árulta el Dr. Németh Tibor a Borsnak, majd hozzátette, hogy a szakma alapvetően üdvözli az uniós döntést.
A szakember minden aggódó gazdit megnyugtatott:
állatorvosi kapacitás van bőven Magyarországon a mikrocsipek beültetéséhez, így emiatt senkinek sem kell álmatlanul aludnia.
Az új uniós rendelet nem áll meg a mikrochipeknél. Szigorúbb feltételek jönnek a tenyésztésben és az örökbefogadásban is, így az embertelen szaporítóknak végleg leáldozhat. Az állatvédők ünnepelnek, de a mezei macskatulajdonosok közül sokan valószínűleg már most fogják a fejüket. Egy biztos: a gazdátlan macskák száma a közeljövőben drasztikus csökkenésnek indulhat, hogy aztán a vélhetően hosszúra nyúló folyamat végén átfogó adatbázis jöjjön létre úgy a magyar, mint az uniós macskaállományról.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.