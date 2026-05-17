Kutyavilág jön a macskákra: Hamarosan a cicáknak is kötelező lesz a mikrochip

Forrnak az indulatok a magyar kisállattartók körében, miután szinte egyhangúlag szavazta meg az új állatvédelmi törvénytervezetet az Európai Parlament. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a kutyákhoz hasonlóan hamarosan a macska mikrochip is kötelező részévé válik a felelős állattartásnak és a cicák bőre alá is be kell ültetni az eszközt.

Hogy micsoda? Tényleg kötelező lesz macska mikrochippel ellátni a házi cicákat a gazdiknak!

Adatbázis készül a cicákról is

A kutyáknál már több mint tíz éve megszokott procedúra eddig elkerülte a bajszos négylábúakat, ám Brüsszel most kiterjesztette a mikrochip-kötelezettséget a macskás társadalomra is. A tervezet szerint minden magántulajdonban lévő macskát regisztráltatni kell egy uniós adatbázisban. Az indoklás szerint így akarnak leszámolni

az illegális állatkereskedelemmel és

a rengeteg kóbor állattal.

A hírre azonnal felbolydult a hazai gazditársadalom, de van, aki szerint nem kell rögtön a legrosszabbra gondolni. Adél, aki három cicával osztja meg az otthonát, korábban már két macskáját is elvitte a mikrochipért az állatorvoshoz.

Elsőre teljes feleslegesnek tűnhet, de egyáltalán nem az. Bár az igazság az, hogy amikor a két cica megkapta, sajnáltam őket picit, mert biztos nem kellemes érzés nekik, meg egyébként sem rajonganak az állatorvosi rendelőért

– osztotta meg lapunkkal a tapasztalatait Adél, majd rávilágított, hogy külföldi utazás alkalmával, ahová a cicát is vinné a gazdája, vagy a szilveszteri petárdázások utáni kötelező macskakeresésnél is életet menthet a mikrocsip.

"Én összeségében jó dolognak tartom, hogy a kutyák után immár a cicáknak is kötelező lesz a chip."

A szakember szerint is jó, hogy kötelező lesz a macska mikrochip

De vajon bírni fogják a hazai rendelők a rohamot, és mi lesz a vad, megfoghatatlan falusi macskákkal? Megkérdeztük Dr. Németh Tibort, az Állatorvostudományi Egyetem klinikai rektorhelyettesét, aki tiszta vizet öntött a pohárba.

A szakember szerint a chipleolvasók ma már a benzinkutakon is elérhetők, így a rendszerrel bárki segíthet hazajuttatni az elveszett kedvenceket, ráadásul a macskák egészségügyi állapota és oltásai is követhetővé válnak. A kutyáknál ez a módi már 2013 óta jól működik.