„Apa, most én énekelek!” – Kocsis Dénes kisfia már most ellopja a show-t

A húsz művészt felvonultató Teréz krt. 48. című dal pénteken debütált, és sokak szerint akár a Játékszín himnuszának is tekinthető. A dalpremier alkalmából szervezett sajtótájékoztatón a Bors újságírója Kocsis Dénessel is beszélgetett a színház megtartó erejéről, a közösség fontosságáról, a munka-magánélet egyensúlyról és természetesen kisfiáról, aki idén már az ötödik életévét tölti.
Kocsis Dénes színész szerint az elmúlt években sokat változott a színházi közeg, különösen Budapesten. Míg vidéken még erősebben érződik a társulati összetartás, addig a fővárosban sokan az előadás után azonnal rohannak haza a családjukhoz, amit édesapaként maximálisan megért a színész. Kocsis Dénes azonban úgy érzi, a művészeti közösség ereje továbbra is nélkülözhetetlen, ami nem csupán a színészeknek, de a közönségnek is formáló erő.
Ez elmúlt néhány évben megmondom őszintén, nekem nagyon hiányzik az a társasági lét, közösség, ami a színházakat mindig is jellemezte. A fővároson kívül még azért ez tapasztalható, itt viszont általában mindenki szalad haza a családjához, ami teljesen érthető. Ugyanakkor, amikor összejövünk a színházban, mindig nagyon tudunk egymásnak örülni. Nagyon fontos számomra a színházi közösség és azért is tartom fontosnak ezt a fajta együttműködést, mint ez a dal is. És a lényeg, hogy a közönség is érzi ezt szerintem, ha egy társulat együtt van és jó közösséget alkot
– fogalmazott. Az elkészült dal célja is ennek megfelelően többirányú, egyrészt hogy emlékeztesse az embereket arra, milyen fontos időnként kiszakadni a hétköznapok mókuskerekéből, másrészt, hogy a színház milyen sokat adhat a közösségi élményhez.
A beszélgetés során szóba került a munka és a magánélet egyensúlya is. Kocsis Dénes felesége és kisfia mellett tudatosan próbál minőségi időt tervezni velük, még akkor is, ha a színházi élet sok lemondással jár. A színész elárulta, hogy a heti rutinban már kialakultak azok a napok, amelyek fókuszáltabban a családról szólnak. „Mindig nagyon igyekszem úgy intézni a dolgaimat, hogy hetente többször találkozzunk és minőségi időt töltsünk együtt. Tevékenyen részt veszek nyilván a családi életben, a hétfő, kedd, szerda az enyém, amikor oviba kell vinni, és megvannak azok az esték, amikor otthon kell lennem. A színházak ebben nagyon partnerek egyébként, persze a főpróbahéten ezt nehezebb megoldani. Nagyon szeretek időt tölteni a kisfiammal, imádom, mindenféle csínytevésben benne van, tele van élettel” – mondta nevetve. Kocsis Dénes fia ráadásul már most érdeklődik a zene iránt, és úgy tűnik, tehetsége is lehet hozzá. A büszke édesapa szerint kisfia rengeteget énekel, sőt, gyakran saját verzióban adja elő a dalokat.
Szeret énekelni, mondhatom, hogy igazán sokat dalol velem és megesik, hogy rám szokott szólni: apa, most én énekelek. Sokszor átkölti a szövegeket, amiken nagyon jókat szoktunk nevetni. Észrevettem, hogy kristálytisztán visszaadja a sziréna vagy a macskanyávogás hangját. Ami azt jelenti, hogy van hallása, így lehet esélye ezen a pályán a jövőben. Persze mindenben támogatjuk majd, amit szeretne, nincs elvárás, persze nem örülnék, ha külföldre menne. Mondtam már neki, hogy bármi lehet belőle, de először focista lesz
– viccelődött a színész, aki focit kedvelő apaként különösen örül, hogy kisfia láthatóan kedveli ezt a sportot. Dénes a sűrű hétköznapokban tehát jól menedzseli a magánéletét és a szakmai feladatait, miközben kisfia egy szempillantás alatt igazi tehetséges, eleven nagylegénnyé cseperedett.
