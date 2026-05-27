Riasztották a tűzoltókat: felütötte a fejét a csendes gyilkos egy budapesti lakásban

Szerda délután riasztották a fővárosi hivatásos tűzoltókat Budapest II. kerületébe, miután egy Nyúl utcai lakásban működésbe lépett a szén-monoxid-érzékelő.
A helyszínre kivonuló tűzoltó raj és a gázszolgáltató szakemberei azonnal méréseket végeztek az érintett ingatlanban, amelyek igazolták a láthatatlan, gyilkos gáz jelenlétét. A veszély elhárítása érdekében a gázszolgáltató haladéktalanul kizárta a hálózatból a meghibásodott gázkészüléket. Az eset során személyi sérülés nem történt – közölte a katasztrófavédelem.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.