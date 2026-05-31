Ezzel tuti leveszed a lábáról az unokád: 3 filléres, villámgyors gyereknapi fogás, amiért megőrülnek a kicsik

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 31. 09:15
A gyereknapi siker titka nem a kicsiknek készített ételek árában, hanem a tálalásukban rejlik. Adj a fogásoknak vicces neveket, mesélj melléjük egy rövid történetet, és hagyd, hogy a gyerekek kézzel egyenek. Gyereknapon a legszebb ajándék az unokáknak a figyelem és a szeretet, amit tőled kapnak.
  • Három olyan finom, pénztárcabarát és villámgyorsan elkészíthető fogást mutatunk, amelyekkel garantáltan örömet szerzel a kicsiknek.
  • A látványos polip virsli, a közösen díszíthető minipizza és a banános édes tekercs egyszerű alapanyagból, percek alatt elkészül.
  • A siker kulcsa az ötletes tálalásban és a közös konyhai alkotásban rejlik, ami örök élmény marad az unokáknak.

Közeleg a gyereknap, a nagyszülők pedig a szokásosnál is jobban el szeretnék kényeztetni kedvenc unokájukat, hogy ragyogó mosolyt lássanak az arcukon; de lássuk be, a mai világban a játékboltok kínálata méregdrága, a csillogó műanyag csodák pedig gyakran a sarokban kötnek ki pár nap után. Van azonban valami, ami sokkal mélyebb nyomot hagy a gyerekekben: a közös élmények és a kifejezetten nekik készített, varázslatos falatok, amelyeket csak a nagyi tud elkészíteni. Cikkünkben ezúttal olyan ötleteket mutatunk, amelyek megkímélik a nagyszülőket attól, hogy órákig álljanak a tűzhely fölött, nem mellesleg a pénztárcájukat is kímélik.

Gyereknapi közös sütés az unokával
Készítsetek közösen filléres és villámgyors gyereknapi fogásokat az unokákkal. Fotó: fizkes / shutterstock

Gyereknapi receptek szupernagyiknak

Az alábbi három filléres, villámgyors gyereknapi recepttel te leszel a nap sztárja, az unokád pedig garantáltan megnyalja majd mind a tíz ujját!

1. „Polip virslik” krémes burgonyapüré ágyon

A gyerekek imádják az izgalmas formákat. Ha egy sima virslit adsz nekik, az csak egy ebéd. Ha azonban tengeri szörnyet varázsolsz belőle, az már kész kaland! Látványos, mókás, és krumplipürével párosítva biztos nem lősz mellé.

Hozzávalók

  • minőségi roppanós virsli (3-4 darab)
  • pár szem burgonya
  • egy kevés tej és vaj a püréhez
  • díszítésnek: mustár vagy majonéz a polipszemeknek

Elkészítés (15 perc)

  1. A krumplit mosd meg és tedd fel főni héjában.
  2. A virsliket vágd félbe. A vágott felüktől indulva hosszában vágd be őket négyszer (vagy nyolcszor), úgy, hogy a virsli felső egyharmada egyben maradjon (ez lesz a polip feje).
  3. Dobd a virsliket forró vízbe vagy süsd meg egy kis olajon serpenyőben. Ahogy a virsli melegszik, a „csápok” gyönyörűen pöndörödni kezdenek.
  4. A megfőtt krumplit törd össze a vajjal és a tejjel. Halmozd a tányérra (ez a tengerfenék), állítsd bele a polipokat, és egy fogpiszkáló segítségével pöttyints nekik szemet majonézből.

2. Villámgyors pizza

A boltban kapható kész leveles tészta az elfoglalt nagyszülők legjobb barátja. Pár száz forintból olyan lakomát rendezhetsz, mintha egy olasz pizzériában járnátok. Falatnyiak, ropogósak, és a gyerekek maguk is segíthetnek a díszítésben.

Hozzávalók

  • 1 csomag hűtött, kinyújtott leveles tészta
  • 3-4 evőkanál paradicsomszósz (egy csipet bazsalikommal, oregánóval)
  • reszelt sajt, kukorica, esetleg apróra vágott sonka

Elkészítés (20 perc)

  1. Terítsd ki a leveles tésztát, és egy sima vizespohár szájával szaggass belőle köröket.
  2. Tedd a köröket egy sütőpapírral bélelt tepsibe.
  3. Itt vond be az unokát is! Hagyd, hogy megkenje a köröket paradicsomszósszal, és rászórja a kukoricát, sajtot, sonkát.
  4. 180 fokra előmelegített sütőben 12-15 perc alatt süsd aranybarnára. Melegen és hidegen is nagyon finom!

3. Banános-nutellás tekercsek

Nincs gyereknap édesség nélkül, de felejtsd el a nehéz, krémes tortákat. Ez a fogás egyszerre gyümölcsös, csokis és elképesztően menő.

Hozzávalók

  • 2 db tortilla tekercs (vagy vékony palacsinta)
  • 2 evőkanál mogyorókrém (vagy lekvár, ha a könnyedebb ízeket szeretitek)
  • 2 egész, szép egyenes banán

Elkészítés (5 perc)

  1. A tortilla lapokat kend meg vékonyan mogyorókrémmel.
  2. Az egyik szélére fektesd rá a megpucolt, egész banánt.
  3. Szorosan tekerd fel, mint egy szőnyeget.
  4. Egy éles késsel szeleteld fel kb. 2 centis karikákra. Fektesd azokat lapjával a tányérra, és már kész is a gyereknapi finomság! Ha van otthon színes cukorszórás, a tetejét megbolondíthatod vele.

