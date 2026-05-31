Ezzel tuti leveszed a lábáról az unokád: 3 filléres, villámgyors gyereknapi fogás, amiért megőrülnek a kicsik

Három olyan finom, pénztárcabarát és villámgyorsan elkészíthető fogást mutatunk, amelyekkel garantáltan örömet szerzel a kicsiknek.

A látványos polip virsli, a közösen díszíthető minipizza és a banános édes tekercs egyszerű alapanyagból, percek alatt elkészül.

A siker kulcsa az ötletes tálalásban és a közös konyhai alkotásban rejlik, ami örök élmény marad az unokáknak.

Közeleg a gyereknap, a nagyszülők pedig a szokásosnál is jobban el szeretnék kényeztetni kedvenc unokájukat, hogy ragyogó mosolyt lássanak az arcukon; de lássuk be, a mai világban a játékboltok kínálata méregdrága, a csillogó műanyag csodák pedig gyakran a sarokban kötnek ki pár nap után. Van azonban valami, ami sokkal mélyebb nyomot hagy a gyerekekben: a közös élmények és a kifejezetten nekik készített, varázslatos falatok, amelyeket csak a nagyi tud elkészíteni. Cikkünkben ezúttal olyan ötleteket mutatunk, amelyek megkímélik a nagyszülőket attól, hogy órákig álljanak a tűzhely fölött, nem mellesleg a pénztárcájukat is kímélik.

Készítsetek közösen filléres és villámgyors gyereknapi fogásokat az unokákkal. Fotó: fizkes / shutterstock

Gyereknapi receptek szupernagyiknak

Az alábbi három filléres, villámgyors gyereknapi recepttel te leszel a nap sztárja, az unokád pedig garantáltan megnyalja majd mind a tíz ujját!

1. „Polip virslik” krémes burgonyapüré ágyon

A gyerekek imádják az izgalmas formákat. Ha egy sima virslit adsz nekik, az csak egy ebéd. Ha azonban tengeri szörnyet varázsolsz belőle, az már kész kaland! Látványos, mókás, és krumplipürével párosítva biztos nem lősz mellé.

Hozzávalók

minőségi roppanós virsli (3-4 darab)

pár szem burgonya

egy kevés tej és vaj a püréhez

díszítésnek: mustár vagy majonéz a polipszemeknek

Elkészítés (15 perc)