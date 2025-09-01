5 pofonegyszerű, olcsó finomság levelestésztából, amit bedobhatsz az uzsonnás dobozba

A levelestészta szuper alapanyag, ráadásul az elkészítéséhez nem kell különösebb konyhai rutin, a siker szinte garantált. Az uzsonnás doboz feltöltése pedig mindig kihívás: legyen változatos, ne romoljon meg hamar, és a gyerekek is szívesen megegye. Itt jön képbe a levelestészta, amely szinte bármilyen töltelékkel jól működik, és előző este is elkészítheted.

Levelestészta felhasználásával mennyei uzsonnát készíthetsz pillanatok alatt.

Fotó: H.M Abstracts / Shutterstock

Levelestészta receptek gyorsan és egyszerűen

A levelestészta óriási előnye, hogy a villámgyors elkészítés után hidegen és langyosan is finom, így tökéletes választás iskolába, munkahelyre vagy akár piknikre. Egy tepsi finomsággal egyszerre több adag készül, így a család minden tagja vihet magával uzsonnát. Íme öt verhetetlen receptet, amit tényleg percek alatt összedobhatsz, és garantáltan feldobja a hétköznapi uzsonnás dobozt!

1. Mini pizzás csigák

Hozzávalók:

1 csomag leveles tészta

4 evőkanál paradicsomszósz

10 dkg reszelt trappista vagy mozarella sajt

1 teáskanál friss vagy szárított oregánó

só, bors

Elkészítés:

A tésztát vedd ki a hűtőből, csomagold ki, de mielőtt kitekered, várj pár percet, hogy olvadjon, így nem fog törni, könnyebb lesz vele dolgoznod. Addig egy tálkába keverd össze a paradicsomszószt és a fűszereket, majd miután kitekerted a levelestésztát, kend meg a paradicsomszósszal és szórd meg sajttal. Tekerd fel, és vágd 1 cm vastag szeletekre. Tedd egy sütőpapírral bélelt tepsire és 200 °C-ra előmelegített sütőben 15 perc alatt süsd aranybarnára.

Levelestésztából pillanatok alatt készíthetsz mini pizzás csigát

Fotó: SewCreamStudio / Shutterstock

2. Sajtos rudacskák

Hozzávalók:

1 csomag leveles tészta

1 tojás a kenéshez

10 dkg reszelt trappista vagy cheddar sajt

Elkészítés:

A tésztát tekerd ki, majd kend meg felvert tojással, és szórj meg a sajttal. Vágd 1 cm széles csíkokra és enyhén csavard meg őket. Tedd a csavart rudakat sütőpapírral bélelt tepsire és 200 °C-ra előmelegített sütőben süsd 12–15 percig.

Levelestésztából készíthetsz egyszerű sajtos rudacskát

Fotó: Smelenna / Shutterstock

3. Virslis falatok

Hozzávalók:

1 csomag leveles tészta

4 db virsli

1 tojás a kenéshez

Elkészítés:

A tésztát terítsd ki, majd vágd fel téglalapokra. Mindegyikbe csomagolj bele egy-egy fél virslit. A tetejét kend meg tojással és villával párszor szurkáld meg. 200 °C-os sütőben süsd 20 percig.