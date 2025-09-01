Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramÁzsia ExpresszA kísértés
5 pofonegyszerű, olcsó finomság levelestésztából, amit bedobhatsz az uzsonnás dobozba

recept
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 01. 10:45
egyszerűgyorsuzsonna
Szeretnél olcsó és gyors finomságot készíteni, amit bedobhatsz az uzsonnás dobozba? Akkor a levelestészta igazi jolly joker számodra. Gyors, olcsó, és pillanatok alatt isteni sós vagy édes falatokat varázsolhatsz belőle.
Bata Kata
A szerző cikkei

A levelestészta szuper alapanyag, ráadásul az elkészítéséhez nem kell különösebb konyhai rutin, a siker szinte garantált. Az uzsonnás doboz feltöltése pedig mindig kihívás: legyen változatos, ne romoljon meg hamar, és a gyerekek is szívesen megegye. Itt jön képbe a levelestészta, amely szinte bármilyen töltelékkel jól működik, és előző este is elkészítheted.

levelestészta péksüteményekhez
Levelestészta felhasználásával mennyei uzsonnát készíthetsz pillanatok alatt.
Fotó: H.M Abstracts / Shutterstock

Levelestészta receptek gyorsan és egyszerűen

A levelestészta óriási előnye, hogy a villámgyors elkészítés után hidegen és langyosan is finom, így tökéletes választás iskolába, munkahelyre vagy akár piknikre. Egy tepsi finomsággal egyszerre több adag készül, így a család minden tagja vihet magával uzsonnát. Íme öt verhetetlen receptet, amit tényleg percek alatt összedobhatsz, és garantáltan feldobja a hétköznapi uzsonnás dobozt!

1. Mini pizzás csigák

Hozzávalók:

  • 1 csomag leveles tészta
  • 4 evőkanál paradicsomszósz
  • 10 dkg reszelt trappista vagy mozarella sajt
  • 1 teáskanál friss vagy szárított oregánó
  • só, bors

Elkészítés:

A tésztát vedd ki a hűtőből, csomagold ki, de mielőtt kitekered, várj pár percet, hogy olvadjon, így nem fog törni, könnyebb lesz vele dolgoznod. Addig egy tálkába keverd össze a paradicsomszószt és a fűszereket, majd miután kitekerted a levelestésztát, kend meg a paradicsomszósszal és szórd meg sajttal. Tekerd fel, és vágd 1 cm vastag szeletekre. Tedd egy sütőpapírral bélelt tepsire és 200 °C-ra előmelegített sütőben 15 perc alatt süsd aranybarnára.

levelestésztából pizzás csiga
Levelestésztából pillanatok alatt készíthetsz mini pizzás csigát
Fotó: SewCreamStudio / Shutterstock

2. Sajtos rudacskák

Hozzávalók:

  • 1 csomag leveles tészta
  • 1 tojás a kenéshez
  • 10 dkg reszelt trappista vagy cheddar sajt

Elkészítés:

A tésztát tekerd ki, majd kend meg felvert tojással, és szórj meg a sajttal. Vágd 1 cm széles csíkokra és enyhén csavard meg őket. Tedd a csavart rudakat sütőpapírral bélelt tepsire és 200 °C-ra előmelegített sütőben süsd 12–15 percig.

levelestésztából sajtos rudacska
Levelestésztából készíthetsz egyszerű sajtos rudacskát
Fotó: Smelenna / Shutterstock

3. Virslis falatok

Hozzávalók:

  • 1 csomag leveles tészta
  • 4 db virsli
  • 1 tojás a kenéshez

Elkészítés:

A tésztát terítsd ki, majd vágd fel téglalapokra. Mindegyikbe csomagolj bele egy-egy fél virslit. A tetejét kend meg tojással és villával párszor szurkáld meg. 200 °C-os sütőben süsd 20 percig.

levelestésztából virslis falatok
Pofonegyszerű virslis falatok levelestésztából
Fotó: draganica / Shutterstock

4. Almás-fahéjas batyu

Hozzávalók:

  • 1 csomag leveles tészta
  • 2 db alma, apró kockára vágva
  • 2 evőkanál cukor
  • 1 teáskanál fahéj
  • 1 tojás a kenéshez

Elkészítés:

Az almát keverd össze a cukorral és fahéjjal. A tésztát vágd fel négyzetekre, a közepére halmozz a töltelékből, majd a sarkait hajtsd középre. A tetejét kend meg tojással, és 200 °C-on süsd 20 percig.

levelestésztából almás-fahéjas batyu
A levelestésztából készült almás-fahéjas batyut minden gyerek imádni fogja
Fotó: Svetlana Verbitckaia / Shutterstock

5.  Spenótos-sajtos párnácskák

Hozzávalók:

  • 1 csomag leveles tészta
  • 20 dkg fagyasztott spenót (kiolvasztva, kinyomkodva)
  • 1 gerezd zúzott fokhagyma vagy fokhagymagranulátum
  • 10 dkg feta sajt vagy krémfehér sajt
  • 1 tojás a kenéshez

Elkészítés:

A spenótot keverd össze a fokhagymával és a sajttal. A tésztát vágd négyzetekre, mindegyik közepére tegyél a töltelékből, majd hajt fálbe háromszög alakúra. A széleket villával nyomkodd le, a tetejét kend le felvert tojással. 200 °C-on 18 perc alatt süsd aranybarnára.

Puff,Pastry,Triangles,Filled,With,Feta,Cheese,And,Spinach,On
A spenótos-sajtos párnácskák nemcsak finomak, de egészségesek is.
Fotó: nelea33 / Shutterstock

Praktikus Bors tippek az uzsonnás dobozhoz

Hűtsd ki teljesen: mindig várd meg, amíg a leveles tésztából készült falatok kihűlnek, mielőtt dobozba teszed – így nem párásodnak be, nem áznak el.

Papírszalvéta trükk: a doboz aljába tehetsz egy szalvétát vagy papírtörlőt, ami felszívja a felesleges zsiradékot vagy nedvességet.

Készíts kisebb darabokat: könnyebb megenni, ha falatnyi adagokban sütöd, így a gyerekeknek is kényelmesebb.

Kombináld okosan: tegyél mellé néhány friss zöldséghasábot vagy gyümölcsöt, hogy ne csak finom, de kiegyensúlyozott is legyen az uzsonna.

Előre is elkészítheted: a leveles tésztás finomságok jól bírják a hűtőben 1-2 napig, így akár hét elején süthetsz több félét és felváltva vagy vegyesen pakolhatod a dobozba.

Ha készítenél csokis banános csigát is, akkor nézd meg a videót!

 

