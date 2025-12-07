Gyors leveles tészta receptet keresel? Mutatjuk a 4 legjobbat

Az ünnepek közeledtével egyre kevesebb időnk és energiánk van rá, hogy a konyhában időigényes és bonyolult ételeket készítsünk el. Viszont szeretjük meglepni a családunkat valami finomsággal. Erre hoztunk a Fanny magazin jóvoltából egy szuper gyors leveles tészta receptválogatást, ami jó közös program is lehet, ha a gyermekünkkel vagy az unokánkkal közösen készítjük el.
Gyors leveles tészta receptek, ha kevés időd van sütni
140 g lecsöpögtetett, kimagozott meggy (lehet mirelit is)
1 csomag előre kinyújtott leveles tészta
1 tojás
1 ek. barna cukor
ELKÉSZÍTÉS:
A darált mákot a kétféle cukorral és a citrom reszelt héjával keverjük el. Öntsük fel a tejjel, kis lángon főzzük fel. Ha már rotyog, vegyük le a tűzről, és várjunk, amíg langyosra hűl. Csak ekkor keverjük hozzá a lecsepegtetett meggyet.
A leveles tésztát terítsük sütőpapírral kibélelt tepsibe. Mindkét oldalán ejtsünk 45 fokos szögben felfelé mutató vágásokat egymástól kétujjnyi távolságra.
Kanalazzuk a tészta középső harmadára a tölteléket úgy, hogy alul és felül is kétujjnyi széles csíkban ráhajtjuk a tésztát – így nem fog kifolyni a töltelékünk a végeken. A csíkokat oldalanként felváltva hajtsuk a töltelékre, mintha egy fonatot készítenénk.
Kenjük meg a tetejét az elhabart tojással, majd szórjuk meg a barna cukorral. Süssük meg a 185 fokos sütőben 25-30 perc alatt.
40 perc + hűtés
1 szelet 290 kcal
Mazsolás-túrós pite
HOZZÁVALÓK (8 SZELETHEZ):
1,5 csomag előre kinyújtott leveles tészta
250 g félzsíros tehéntúró
75 g kristálycukor
1 tasak vaníliás cukor
1 narancs
2 tojás
50 g aranymazsola
porcukor
ELKÉSZÍTÉS:
A 18-20 cm átmérőjű, kapcsos tortaformát béleljük ki sütőpapírral. Tegyük bele a kinyújtott, kiterített egész tésztát úgy, hogy pereme is legyen. A túllógó részeket éles késsel vágjuk le.
A túrót villával törjük össze, és keverjük krémesre a kétféle cukorral, a narancs lereszelt héjával, valamint az egyik elhabart tojással. A végén forgassuk bele a mazsolát is.
Kanalazzuk a túrót a tortaformába, és óvatosan hajtogassuk rá a forma oldalán lévő tésztát.
A fél csomag tésztából nyújtsunk ki egy akkora körlapot, hogy azzal be tudjuk fedni a tölteléket. Enyhén nyomkodjuk rá, majd egy villával jól szurkáljuk meg. Kenjük meg a másik, villával elhabart tojással.
Süssük aranybarnára a 180 fokra előmelegített sütőben 30 perc alatt. Ha kihűlt, porcukorral megszórjuk.
A tésztát tekerjük ki. Szúrjunk ki belőle 12 darab kört. Béleljük ki ezekkel a muffintepsi mélyedéseit, és süssük meg őket a 175 fokra előmelegített sütőben körülbelül 20 perc alatt.
Közben egy közepes méretű fazékban keverjük össze a cukrot, a kukoricakeményítőt, 1 csipet sót, és fokozatosan adjuk hozzá előbb a tej negyedét, az után a tojássárgáját, majd végül a maradék tejet, amiben előzőleg elkevertük a kikapart vaníliavelőt. Közepes lángon, folyamatosan kevergetve forraljuk az elegyet egészen addig, amíg krémesre sűrűsödik. Tegyük félre.
A kompóthoz mossuk meg a szőlőt, a nagyobb szemeket vágjuk félbe. Tegyük egy kisebb forralóedénybe a gyümölcsöt, öntsük fel a borral és 100 ml vízzel, szórjuk bele a cukrot, adjuk hozzá a fahéjrudat. Közepes lángon főzzük a szőlőszemeket addig, míg meg nem puhulnak és kissé el nem színeződnek.
Kanalazzuk a vaníliás krémet a kihűlt tésztakosárkákba, és osszuk el rajtuk egyenletesen a szőlőkompótot.
A kókuszreszeléket száraz serpenyőben pirítsuk illatosra, majd hagyjuk kihűlni.
A darabokra tördelt tejcsokit olvasszuk meg forró vízfürdő felett, aztán keverjük hozzá a pirított kókuszreszeléket és 1 csipet sót.
A leveles tésztát terítsük ki magunk előtt, és vágjuk fel 12 darab egyforma téglalapra. Halmozzunk az egyik oldalukra 1-1 púpozott kiskanál tölteléket. A másik oldalukon hegyes késsel ejtsünk 4-5 hosszanti bemetszést, majd hajtsuk félbe a lapokat. A széleket villával nyomkodjuk le. 4. Tegyük a megtöltött párnákat egy sütőpapírral bélelt tepsibe, kenjük meg az elhabart tojással. Süssük aranybarnára előmelegített sütőben 180 fokon körülbelül 20-25 perc alatt.
1 darab 260 kcal
35 perc
Ha kedvet kaptál még egy kókuszos finomság elkészítéséhez, nézd meg az alábbi videót:
