Gyors leveles tészta receptet keresel? Mutatjuk a 4 legjobbat

Az ünnepek közeledtével egyre kevesebb időnk és energiánk van rá, hogy a konyhában időigényes és bonyolult ételeket készítsünk el. Viszont szeretjük meglepni a családunkat valami finomsággal. Erre hoztunk a Fanny magazin jóvoltából egy szuper gyors leveles tészta receptválogatást, ami jó közös program is lehet, ha a gyermekünkkel vagy az unokánkkal közösen készítjük el.

Ízletes és gyors leveles tészta recepteket hoztunk a Fanny magazin jóvoltából.

Fotó: Fanny magazin

Gyors leveles tészta receptek, ha kevés időd van sütni

Meggyes-mákos fonat

HOZZÁVALÓK (8 SZELETHEZ):

250 g cukrozatlan darált mák

50 g porcukor

1 tasak vaníliás cukor

1 citrom

130 ml tej

140 g lecsöpögtetett, kimagozott meggy (lehet mirelit is)

1 csomag előre kinyújtott leveles tészta

1 tojás

1 ek. barna cukor

ELKÉSZÍTÉS:

A darált mákot a kétféle cukorral és a citrom reszelt héjával keverjük el. Öntsük fel a tejjel, kis lángon főzzük fel. Ha már rotyog, vegyük le a tűzről, és várjunk, amíg langyosra hűl. Csak ekkor keverjük hozzá a lecsepegtetett meggyet. A leveles tésztát terítsük sütőpapírral kibélelt tepsibe. Mindkét oldalán ejtsünk 45 fokos szögben felfelé mutató vágásokat egymástól kétujjnyi távolságra. Kanalazzuk a tészta középső harmadára a tölteléket úgy, hogy alul és felül is kétujjnyi széles csíkban ráhajtjuk a tésztát – így nem fog kifolyni a töltelékünk a végeken. A csíkokat oldalanként felváltva hajtsuk a töltelékre, mintha egy fonatot készítenénk. Kenjük meg a tetejét az elhabart tojással, majd szórjuk meg a barna cukorral. Süssük meg a 185 fokos sütőben 25-30 perc alatt.

40 perc + hűtés

1 szelet 290 kcal

A meggyes-mákos fonat nemcsak esztétikus, de nagyon finom is.

Fotó: grafvision

Mazsolás-túrós pite

HOZZÁVALÓK (8 SZELETHEZ):

1,5 csomag előre kinyújtott leveles tészta

250 g félzsíros tehéntúró

75 g kristálycukor

1 tasak vaníliás cukor

1 narancs

2 tojás

50 g aranymazsola

porcukor

ELKÉSZÍTÉS:

A 18-20 cm átmérőjű, kapcsos tortaformát béleljük ki sütőpapírral. Tegyük bele a kinyújtott, kiterített egész tésztát úgy, hogy pereme is legyen. A túllógó részeket éles késsel vágjuk le. A túrót villával törjük össze, és keverjük krémesre a kétféle cukorral, a narancs lereszelt héjával, valamint az egyik elhabart tojással. A végén forgassuk bele a mazsolát is. Kanalazzuk a túrót a tortaformába, és óvatosan hajtogassuk rá a forma oldalán lévő tésztát. A fél csomag tésztából nyújtsunk ki egy akkora körlapot, hogy azzal be tudjuk fedni a tölteléket. Enyhén nyomkodjuk rá, majd egy villával jól szurkáljuk meg. Kenjük meg a másik, villával elhabart tojással. Süssük aranybarnára a 180 fokra előmelegített sütőben 30 perc alatt. Ha kihűlt, porcukorral megszórjuk.

45 perc