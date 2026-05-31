Videón a kínos pillanatok: Botrányos fellépéssel akasztotta ki rajongóit az X-Faktor győztese, Fehér Krisztián

Rendkívül kínos fellépésen van túl az X-Faktor győztese, Fehér Krisztián.

Fehér Krisztián ismét kiakasztotta a rajongóit

Fehér Krisztián az X-Faktor tizenkettedik évadában robbant be a köztudatba, az azonban, hogy meg is nyerte a tehetségkutatót, alaposan megosztotta a közönséget. A botrányok azonban csak ezután kezdődtek: kínos fellépések, zavaros interjúk kísérik az énekes-dalszerző karrierjét.

Újabb botrányos fellépés miatt irányul ismét figyelem Fehér Krisztiánra

Nos, ismét egy fellépés miatt háborognak a rajongók. A Ripost szúrta ki azt a TikTokra feltöltött felvételt, melynek tanúsága szerint Krisztián a színpadra lépve először felkapott egy pohár sört, amivel leöntötte a saját haverját, aki egyébként épp őt kamerázta, majd pedig olyan playback-bulit tolt le, amely során szinte alig emelte a szájához a mikrofont.

Ezt én is simán eltoltam volna helyette... Ugyanígy szoktam énekelni a rádióval takarítás közben. Mintha menet közben nem jutna eszébe a saját szövege. Még jó, hogy nem csak az alap megy...

– jegyezte meg valaki a videót látva.

"Ez a fellépés meggyalázása, szinten aluli stílus és minőség" – fogalmazott másvalaki.

"Elment meghallgatni a playbackét" – összegezte a látottakat egy másik kommentelő.

"Kritikán aluli! Sosem engedném sehol fellépni" – jelentette ki egy hozzászóló, míg többen szimplán a "kellemetlen" jelzővel illették Krisztiánt, de olyan is akadt, aki kétkedve kérdezte meg: "Ő nyerte az X-Faktort?"