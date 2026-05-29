Balhéba torkolt az edzőváltás, veszekedtek a Fradihoz távozó Borbély Balázzsal Győrben

Tizenhárom nappal a bajnoki aranyérem megszerzése után dicstelen módon távozik Borbély Balázs, az ETO FC vezetőedzője. A Bors megtudta, a Ferencvároshoz távozó szakember higgadt beszélgetésre készült, főnökei azonban nem voltak túl békések.

Borbély Balázs szerződése még egy évig volt érvényes, ő azonban maga kérte ennek felmondását. Az ok nyilvánvaló, Borbély a Ferencvárost választotta. A felvidéki szakember úgy gondolta, hogy kérése után békésen tudnak szakítani a győriekkel, ez sajnos nem valósult meg. Úgy tudjuk, a labdarúgó-NB I-ben aranyérmes Győr vezetői veszekedtek vele, becsmérelték. Nem véletlen, hogy a közleményben is kritikusan utaltak a bajnokcsapat mesterére, némileg azt sugallva, mintha Borbély Balázs egyedül magának tulajdonítaná a győri elsőséget.

Egyetlen személy sem állhat a klub fölött. A bajnoki cím nem egy ember sikere, hanem egy egész közösségé

- írták a győriek a közleményben.

Borbély Balázs után játékosok is távozhatnak

Az edzőváltás után nem elképzelhetetlen, hogy játékosok is távoznak a klubtól. A két válogatott középpályás, Vitális Milán és Tóth Rajmund iránt a hazai NB I mellett külföldről is komoly az érdeklődés.