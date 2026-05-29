Balhéba torkolt az edzőváltás, veszekedtek a Fradihoz távozó Borbély Balázzsal Győrben

Tizenhárom nappal a bajnoki aranyérem megszerzése után dicstelen módon távozik Borbély Balázs, az ETO FC vezetőedzője. A Bors megtudta, a Ferencvároshoz távozó szakember higgadt beszélgetésre készült, főnökei azonban nem voltak túl békések.
Borbély Balázs szerződése még egy évig volt érvényes, ő azonban maga kérte ennek felmondását. Az ok nyilvánvaló, Borbély a Ferencvárost választotta. A felvidéki szakember úgy gondolta, hogy kérése után békésen tudnak szakítani a győriekkel, ez sajnos nem valósult meg. Úgy tudjuk, a labdarúgó-NB I-ben aranyérmes Győr vezetői veszekedtek vele, becsmérelték. Nem véletlen, hogy a közleményben is kritikusan utaltak a bajnokcsapat mesterére, némileg azt sugallva, mintha Borbély Balázs egyedül magának tulajdonítaná a győri elsőséget.
Egyetlen személy sem állhat a klub fölött. A bajnoki cím nem egy ember sikere, hanem egy egész közösségé
- írták a győriek a közleményben.
Az edzőváltás után nem elképzelhetetlen, hogy játékosok is távoznak a klubtól. A két válogatott középpályás, Vitális Milán és Tóth Rajmund iránt a hazai NB I mellett külföldről is komoly az érdeklődés.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.