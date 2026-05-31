A legfontosabb anyai ölelés: megérezte a daganatot a pólón keresztül, ezzel megmentette lánya életét

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 31. 09:30
Sokszor hallani, hogy az anyai megérzésnél nincs erősebb a világon. Egy brit nő esete a tökéletes bizonyíték erre: Selina ma már valószínűleg nem élne, ha az édesanyja egy búcsúzkodásnál nem öleli át olyan szorosan, hogy megérezze a lánya testében rejtőző halálos csapdát.
Az akkor mindössze 28 éves, Rochesterben élő Selina Moss-Davies még 2011 márciusában vett észre egy nagyobb csomót a mellében. Elment a háziorvosához, aki megnyugtatta: nincs ok az aggodalomra, ez csak egy ártalmatlan, jóindulatú szövetburjánzás. Selina hitt neki, és megnyugodva tért haza. Az édesanyja, Pauline azonban nem hagyta annyiban a dolgot. Amikor megölelte a lányát, a saját kezével tapintotta ki a daganatot, és azonnal cselekedett.

Selina édesanyja egy szoros ölelés közben vette észre a veszélyes daganatot, amivel végül megmentette lánya életét Fotó: PeopleImages

Titokban kért orvosi segítséget

Anyu megölelt, és mivel a daganat elég magasan volt a mellemen, a pólómon keresztül is tisztán érezte. Engem egyáltalán nem aggasztott a dolog, de ő a hátam mögött, anélkül, hogy szólt volna nekem, azonnal foglalt egy időpontot a mellklinikára. Hálát adok az Istennek, hogy meg tette. Belegondolni sem merek, mi történt volna, ha anyu nem ilyen

– emlékezett vissza a most 43 éves Selina.

A vizsgálat sokkoló eredményt hozott. Kiderült, hogy a csomó egy 38 milliméteres, rendkívül agresszív, hármas stádiumú tumor. Ráadásul az orvosok közölték a fiatal nővel, hogy hordozza a hibás BRCA1 génmutációt, ami drasztikusan növeli a mell-, a petefészek- és a hasnyálmirigyrák kockázatát.

Sokkolta a halálos daganat híre

Csak éreztem, ahogy elönt a pánik

– mesélte Selina arról a pillanatról, amikor szembesítették a diagnózissal.

Azt mondta, rák. Le sem tudom írni ezt az érzést. Úgy éreztem, mintha teljes gőzzel egy téglafalnak csapódtam volna. Soha életemben nem hallottam erről a génről, teljesen elképedtem, hogy egyáltalán létezik ilyen. Halálosan megijesztett.

Az orvosok közölték vele, hogy a kemoterápiát azonnal el kell kezdeni, ami azzal a kockázattal járt, hogy soha többé nem lehet gyermeke. Selina mégis a gyors kezelést választotta. A hat kemoterápiás kúra alatt elveszítette a haját, a szaglását, elviselhetetlen csontfájdalmakkal küzdött, de a daganat végül zsugorodni kezdett. A kezelések után egy brutális, kilencórás műtét során mindkét mellét eltávolították.

Csodával határos módon lett anya

A harc azonban kifizetődött. Selina szervezete teljesen legyőzte a kórt, és a rákbetegsége immár 15 éve a múlté. Bár a génmutáció miatt azóta teljes méheltávolításon is átesett, ma boldogabb, mint valaha: az orvosi jóslatok ellenére azóta két csodás gyermek, a most 9 éves Grayson és a 7 éves Gia édesanyja. Történetével most a rákkutatás fontosságára hívja fel a figyelmet, hogy a következő generációknak már ne kelljen átélniük azt a rettegést, amit neki kellett – írja a Mirror.

 

