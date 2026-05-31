Kunu Márió feleségével együtt utazott a Balatonra: "Fejlődött a kapcsolatunk Szandival..."

A hazai zenei élet fenegyerekének szerelmi élete az utóbbi időben olyan kaotikussá vált, mint egy mexikói szappanopera. Miután Kunu Márió 11 év házasság után elvált Szanditól, egy viharos, se veled, se nélküled románcba keveredett a fiatal modellel, Czakó Emília Kávétejszínnel. Bár a rappert nemrégiben még egy fergeteges, hajnali buli hevében forró csókolózás közben videózták le az exével, most úgy tűnik, eljött az igazság pillanata Kunu Szandival kapcsolatban is.

Kunu Márió énekes viharos kapcsolatai bejárták a hazai médiát (Fotó: Kunu Márió Instagram)

Kunu Márió és Szandi tiszta vizet öntött a pohárba

Márió és Szandi a kocsiból bejelentkezve, teljesen őszintén beszéltek a jelenlegi helyzetükről a rajongóknak egy TikTok live-ban. Sokakban felcsillant a remény, hogy a házasok talán újra megpróbálják együtt, a hírességek végül ezekkel a sorokkal árulták el az igazságot:

Kunu Márió és Szandi egy közös gyermeket nevelnek (Fotó: Kunu Alexandra Instagram)

El akarjuk mondani, hogy nagyon árvák vagyunk, Szandi is, meg én is, nincs senkink. De sokkal egyszerűbb lesz a fiunkkal úgy eltölteni időt, hogy jó kapcsolatot ápolunk. Szülők vagyunk, most is megyünk együtt a fiunkért, aki lent van éppen a Balatonon. És szeretnénk elkerülni azt a dolgot, hogy ha együtt látnak minket, azt hiszik újra együtt vagyunk. Hála Istennek oda fejlődött a kapcsolatunk Szandival, hogy ezt teljesen tudjuk kezelni, és szülőként kicsit több időt eltölteni, hogy Nátán is lássa, hogy jó kapcsolatban vagyunk. Örökké együtt leszünk társként!

– jelentette ki Kunu Márió, amit Szandi is megerősített mellette. A korábbi botrányok és a rapper hűtlensége után a legfontosabb kérdés az volt, mi lesz a kisfiuk sorsa. Márió már korábban is hangoztatta, hogy gyermeke, Nátán a legfontosabb számára az életben, amit most volt feleségével együtt alá is támasztottak. Hogy a csapongó életet élő sztárnak sikerül-e tartania magát a békés barátsághoz, vagy a jövőben újabb szerelmi drámák kavarják fel az állóvizet, az még a jövő zenéje.