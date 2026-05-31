Vasvári Vivien: „A gyerekeink megtanítottak minket újra rácsodálkozni az élet apró örömeire”

Vasvári Vivien hosszú évek óta boldog házasságban él férjével, Bodnár Zsigmonddal. Két közös gyermekükkel és korábbi kapcsolataikból született gyerekeikkel igazi nagycsaládos életet élnek és igyekeznek mindent a gyerekek javára fordítani. Vivi két idősebb gyermeke már nagyobbacska, így még nehezebb megoldani, hogy megtalálják a közös programot családilag, ő azonban kifejezetten élvezi, ha adhat nekik, mindig szívvel-lélekkel készül a születésnapokra, ünnepnapokra, így a gyereknapra is.

Vasvári Vivien gyerekek társaságában érzi igazán jól magát, sajátjait természetesen imádja és igyekszik mindent megadni nekik (Fotó: Vasvári Vivien)

Vasvári Vivien: „Ezen a napon tényleg körülöttük forog a világ”

A modell már nagyon várta ezt a hétvégét, ilyenkor ugyanis tényleg a gyerekekről szól minden. Ajándékok tekintetében maximum csak apróságokban gondolkodik, szerinte a közös élmény a legfontosabb.

Azt látjuk, hogy a gyerekeink végül nem arra emlékeznek, mit kaptak, hanem arra, hogy együtt nevettünk, kalandoztunk, fagyiztunk, vagy egyszerűen csak minden figyelmünket nekik szenteltük. A nagyobbak pedig már még inkább értékelik a közös élményeket. Egy kirándulás, egy hosszú beszélgetés, egy közös társasjáték vagy akár egy spontán családi program sokkal többet jelent nekik, mint bármi más. A kicsiknél most minden sláger, amiben mozgás, víz, állatok vagy rengeteg ölelés van

- meséli Vivi, aki hozzátette: nem véletlenül alakítja így az életüket, hiszen saját gyerekkorából sem a tárgyakra emlékszik, hanem az érzésekre, amikor fontosnak és különlegesnek érezhette magát, amikor együtt volt a család, éppen ezért ő is ezt szeretné továbbadni négy gyermekének.

A család számára a minőségi közös idő a legfontosabb, amit Vasvári Vivien Instagram oldalán is sokszor megmutat követőinek (Fotó:Vasvári Vivien)

Vasvári Vivien férjével már nagyon készült, mint mondja, a gyereknap kapcsán ugyan a lurkók is izgatottak, de szülőként szinte ők is mindig ugyanannyira várják május utolsó vasárnapját, mert ilyenkor ők maguk is egy kicsit gyerekek lehetnek.

A gyerekeink megtanítottak minket újra rácsodálkozni az élet apró örömeire. Nálunk egyébként az a hagyomány, hogy ezen a napon tényleg körülöttük forog a világ. Nem tökéletes programokat akarunk szervezni, hanem emlékeket gyűjteni. Néha a legszebb pillanatok azok, amiket nem terveztünk el. Azt gondolom, hogy ma bizonyos szempontból nehezebb gyereknek lenni. Sokkal több az inger, az elvárás és nagyon korán találkoznak olyan dolgokkal, amelyekkel nekünk csak jóval később kellett. Ezért próbálunk nekik minél több biztonságot, figyelmet és valódi jelenlétet adni

- tette hozzá Vivi mosolyogva.