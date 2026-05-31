Vasvári Vivien: „A gyerekeink megtanítottak minket újra rácsodálkozni az élet apró örömeire”

Vasvári Vivien hosszú évek óta boldog házasságban él férjével, Bodnár Zsigmonddal. Két közös gyermekükkel és korábbi kapcsolataikból született gyerekeikkel igazi nagycsaládos életet élnek és igyekeznek mindent a gyerekek javára fordítani. Vivi két idősebb gyermeke már nagyobbacska, így még nehezebb megoldani, hogy megtalálják a közös programot családilag, ő azonban kifejezetten élvezi, ha adhat nekik, mindig szívvel-lélekkel készül a születésnapokra, ünnepnapokra, így a gyereknapra is.
A modell már nagyon várta ezt a hétvégét, ilyenkor ugyanis tényleg a gyerekekről szól minden. Ajándékok tekintetében maximum csak apróságokban gondolkodik, szerinte a közös élmény a legfontosabb.
Azt látjuk, hogy a gyerekeink végül nem arra emlékeznek, mit kaptak, hanem arra, hogy együtt nevettünk, kalandoztunk, fagyiztunk, vagy egyszerűen csak minden figyelmünket nekik szenteltük. A nagyobbak pedig már még inkább értékelik a közös élményeket. Egy kirándulás, egy hosszú beszélgetés, egy közös társasjáték vagy akár egy spontán családi program sokkal többet jelent nekik, mint bármi más. A kicsiknél most minden sláger, amiben mozgás, víz, állatok vagy rengeteg ölelés van
- meséli Vivi, aki hozzátette: nem véletlenül alakítja így az életüket, hiszen saját gyerekkorából sem a tárgyakra emlékszik, hanem az érzésekre, amikor fontosnak és különlegesnek érezhette magát, amikor együtt volt a család, éppen ezért ő is ezt szeretné továbbadni négy gyermekének.
Vasvári Vivien férjével már nagyon készült, mint mondja, a gyereknap kapcsán ugyan a lurkók is izgatottak, de szülőként szinte ők is mindig ugyanannyira várják május utolsó vasárnapját, mert ilyenkor ők maguk is egy kicsit gyerekek lehetnek.
A gyerekeink megtanítottak minket újra rácsodálkozni az élet apró örömeire. Nálunk egyébként az a hagyomány, hogy ezen a napon tényleg körülöttük forog a világ. Nem tökéletes programokat akarunk szervezni, hanem emlékeket gyűjteni. Néha a legszebb pillanatok azok, amiket nem terveztünk el. Azt gondolom, hogy ma bizonyos szempontból nehezebb gyereknek lenni. Sokkal több az inger, az elvárás és nagyon korán találkoznak olyan dolgokkal, amelyekkel nekünk csak jóval később kellett. Ezért próbálunk nekik minél több biztonságot, figyelmet és valódi jelenlétet adni
- tette hozzá Vivi mosolyogva.
Abban biztosan, hogy sokkal fontosabbnak tartom az érzelmek kimondását. Szeretném, ha tudnák, hogy sírni, félni, hibázni és segítséget kérni is rendben van. Azt szeretném, hogy mindig érezzék: bármi történik, hazajöhetnek hozzánk
- magyarázta a sztáranyuka, aki most egy nagyon intenzív, ugyanakkor hálával teli időszakot él férjével, saját bevallása szerint mindig nagyon szoros a kapcsolatuk, de a mostani időszakban hatványozottan érzik ezt:
Vannak fárasztó napok, kihívások, aggodalmak, de közben rengeteg szeretet, összetartás és olyan pillanat, amikor megállunk és rájövünk, milyen szerencsések vagyunk, hogy együtt lehetünk.
Vasvári Vivien hangsúlyozta: ha egyetlen dolgot kívánhatna a gyerekeinek a gyerekkorukkal kapcsolatban, akkor az az lenne, hogy amikor egyszer visszagondolnak rá, ne a játékokra vagy az ajándékokra emlékezzenek, hanem arra, hogy mérhetetlenül szerették őket:
Hogy mindig volt egy hely, ahol biztonságban voltak, ahol meghallgatták őket, ahol fontosak voltak. Mert végül szerintem ez marad meg a szívünkben egy életen át.
