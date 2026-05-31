Mobilozás vezetés közben: Amit minden autósnak tudnia kell a szabályokról

Mozgó járműben a sofőr nem tarthat kézben mobiltelefont. Ez nemcsak a beszélgetésre vonatkozik, hanem bármilyen műveletre is – például üzenetírásra, navigáció állítgatására vagy akár a képernyő feloldására. Sokan azt hiszik, hogy pár másodperc még belefér, de már egy rövid pillantás is végzetes lehet. Ha például 50 km/órával haladunk, két másodperc figyelemkiesés alatt több tíz métert tesz meg az autó úgy, hogy a vezető nem az utat figyeli. A rendőrség akkor is büntethet, ha a készüléket csak „egy pillanatra” fogta meg a sofőr.

Mobilozás vezetés közben: jobb, ha ezt elfelejted

Piros lámpa: még itt sem lehet mobilozni

Sok sofőr úgy gondolja, hogy ha áll az autó a pirosnál, akkor nyugodtan lehet gyorsan válaszolni egy üzenetre. Ez azonban tévedés. Amíg a jármű részt vesz a forgalomban – még akkor is, ha ideiglenesen áll –, a vezetőre ugyanazok a szabályok vonatkoznak. A piros lámpa, a dugó vagy a vasúti átjárónál történő várakozás nem számít olyan megállásnak, amelynél megengedett lenne a telefon kézben tartása.

Különösen súlyos szabálysértés

Az üzenetírás az egyik legveszélyesebb tevékenység vezetés közben. Ilyenkor ugyanis a sofőr nemcsak fizikailag foglalja le egyik kezét, hanem mentálisan is elszakad a forgalomtól. A közösségi oldalak görgetése, videók nézése vagy hangüzenetek küldése különösen nagy figyelemelvonást jelent. Egyre több baleset történik azért, mert valaki „csak gyorsan ránézett” a telefonjára. A hatóságok ezeket a helyzeteket kiemelten ellenőrzik.

Navigáció állítgatása

Sokan a GPS miatt nyúlnak a telefonhoz vezetés közben, pedig ez ugyanúgy szabálytalan lehet. Ha a készüléket kézbe veszi, vagy hosszasan nyomkodja a térképet menet közben, az már figyelemelterelésnek minősül. A navigációt még indulás előtt érdemes beállítani, illetve olyan tartót használni, amely stabilan rögzíti a készüléket. A túlzott térképállítgatás ugyanúgy veszélyes, mint az SMS-ezés.

Fülhallgatóval sem mindig megengedett

Akkor sem minden megengedett, ha nem tartják kézben a telefont. A két fület teljesen lefedő fejhallgató vagy olyan eszköz használata, amely kizárja a külső zajokat, veszélyes lehet, mert a sofőr nem hallja megfelelően a forgalmat, a szirénát vagy a dudát. A közlekedésbiztonsági szakértők ezért inkább az autó beépített kihangosítójának használatát ajánlják.