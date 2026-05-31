Mobilozás vezetés közben: Amit minden autósnak tudnia kell a szabályokról

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 31. 10:15
A vezetés közbeni telefonhasználat az egyik leggyakoribb és legveszélyesebb szabálysértés az utakon. Sokan még mindig nincsenek tisztában azzal, pontosan mikor tilos kézbe venni a mobilt, és milyen helyzetekben lehet legálisan telefonálni.
Mozgó járműben a sofőr nem tarthat kézben mobiltelefont. Ez nemcsak a beszélgetésre vonatkozik, hanem bármilyen műveletre is – például üzenetírásra, navigáció állítgatására vagy akár a képernyő feloldására. Sokan azt hiszik, hogy pár másodperc még belefér, de már egy rövid pillantás is végzetes lehet. Ha például 50 km/órával haladunk, két másodperc figyelemkiesés alatt több tíz métert tesz meg az autó úgy, hogy a vezető nem az utat figyeli. A rendőrség akkor is büntethet, ha a készüléket csak „egy pillanatra” fogta meg a sofőr.

Jobb, ha elfelejted a mobil használatát az autóban
Piros lámpa: még itt sem lehet mobilozni

Sok sofőr úgy gondolja, hogy ha áll az autó a pirosnál, akkor nyugodtan lehet gyorsan válaszolni egy üzenetre. Ez azonban tévedés. Amíg a jármű részt vesz a forgalomban – még akkor is, ha ideiglenesen áll –, a vezetőre ugyanazok a szabályok vonatkoznak. A piros lámpa, a dugó vagy a vasúti átjárónál történő várakozás nem számít olyan megállásnak, amelynél megengedett lenne a telefon kézben tartása.

Különösen súlyos szabálysértés

Az üzenetírás az egyik legveszélyesebb tevékenység vezetés közben. Ilyenkor ugyanis a sofőr nemcsak fizikailag foglalja le egyik kezét, hanem mentálisan is elszakad a forgalomtól. A közösségi oldalak görgetése, videók nézése vagy hangüzenetek küldése különösen nagy figyelemelvonást jelent. Egyre több baleset történik azért, mert valaki „csak gyorsan ránézett” a telefonjára. A hatóságok ezeket a helyzeteket kiemelten ellenőrzik.

Navigáció állítgatása

Sokan a GPS miatt nyúlnak a telefonhoz vezetés közben, pedig ez ugyanúgy szabálytalan lehet. Ha a készüléket kézbe veszi, vagy hosszasan nyomkodja a térképet menet közben, az már figyelemelterelésnek minősül. A navigációt még indulás előtt érdemes beállítani, illetve olyan tartót használni, amely stabilan rögzíti a készüléket. A túlzott térképállítgatás ugyanúgy veszélyes, mint az SMS-ezés.

Fülhallgatóval sem mindig megengedett

Akkor sem minden megengedett, ha nem tartják kézben a telefont. A két fület teljesen lefedő fejhallgató vagy olyan eszköz használata, amely kizárja a külső zajokat, veszélyes lehet, mert a sofőr nem hallja megfelelően a forgalmat, a szirénát vagy a dudát. A közlekedésbiztonsági szakértők ezért inkább az autó beépített kihangosítójának használatát ajánlják.

Inkább ne

A vezetők gyakran megfeledkeznek arról, hogy nemcsak a szabálytalanság elkövetése veszélyes, hanem maga a figyelemelvonás is. Egy heves vita, stresszes telefonhívás vagy érzelmileg megterhelő beszélgetés jelentősen ronthatja a reakcióidőt. A vezető ilyenkor hiába néz előre, az agya részben máshol jár. A rendőr akár akkor is intézkedhet, ha úgy látja, hogy a sofőr bizonytalanul vezet a telefonálás miatt.

Jogi következmény

Ha kiderül, hogy a sofőr a baleset pillanatában telefonozott, annak komoly jogi következménye lehet. Nemcsak pénzbírságra számíthat, hanem a biztosítóval is problémái adódhatnak. Súlyos esetben akár büntetőeljárás is indulhat, különösen akkor, ha személyi sérülés történt. A telefonhasználatot ma már sok esetben kamerafelvételek vagy mobilszolgáltatói adatok alapján is vizsgálhatják.

Kihangosító használata megengedett

A jogszabályok lehetővé teszik a telefonálást, ha a sofőr nem tartja kézben a készüléket. A modern autók többsége már rendelkezik Bluetooth-os kihangosító rendszerrel, amely automatikusan kapcsolódik a telefonhoz. Így a vezető anélkül tud beszélni, hogy levenné a kezét a kormányról. Ez ma a legbiztonságosabb és legkényelmesebb megoldás.

Használjuk a telefontartót

Egy megfelelő telefontartó nemcsak kényelmes, hanem valóban segít a vezetésre való koncentrálásban. Ha a készülék stabilan rögzítve van a műszerfalon vagy a szélvédőn, a sofőr könnyebben tudja követni a navigációt anélkül, hogy kézbe venné a mobilt. Fontos azonban, hogy úgy helyezzük el a tartót, hogy ne takarja a kilátást.

Jó a hangvezérlés

A mai okostelefonok már lehetővé teszik, hogy hangutasításokkal kezdeményezzünk hívást vagy diktáljunk üzenetet. A Siri, a Google Assistant vagy az Android Auto rendszerei segítenek abban, hogy a sofőr minimális figyelemelvonással használja a telefont. Ez különösen hosszabb utakon praktikus.

Inkább álljunk meg

Bármennyire sürgősnek tűnik egy telefonhívás, a legjobb megoldás az, ha időt szánunk arra, hogy félreálljunk. Egy parkolóban vagy biztonságos helyen megállva már nyugodtan kézbe lehet venni a készüléket, üzenetet írni vagy hosszabban beszélni. Ez nemcsak szabályosabb, hanem sokkal nyugodtabb helyzetet is teremt.

Segíthet az okosóra

Egyre többen használnak okosórát vezetés közben is. Ezek segítségével a sofőr gyorsan láthatja, ki keresi, és akár egyetlen érintéssel fogadhatja a hívást. Az okosóra azonban nem arra való, hogy hosszasan üzeneteket olvassunk rajta vezetés közben, ugyanis az is elvonja a figyelmet, ami balesetveszélyes helyzeteket teremthet.

Automatikus „vezetés mód”

Sok telefon képes automatikusan érzékelni, ha a tulajdonosa autóban ül. Ilyenkor bekapcsolható egy olyan üzemmód, amely lenémítja az értesítéseket, automatikus válaszüzenetet küld, vagy csak a legfontosabb hívásokat engedi át. Ez jelentősen csökkentheti a figyelemelterelést.

Az utas segítsége sokat számíthat

Ha nem egyedül utazunk, érdemes megkérni az utasunkat, hogy kezelje a telefont. Ő beállíthatja a navigációt, megválaszolhat üzeneteket vagy fogadhat hívásokat, miközben a sofőr kizárólag a vezetésre koncentrál. Ennek hosszabb utazásnál vehetjük nagy hasznát.

A legfontosabb szabály

Hiába a modern technológia és a kényelmes megoldások, egyetlen telefonhívás sem ér annyit, mint a biztonság. A közlekedési szakemberek szerint a legjobb sofőr az, aki vezetés közben minimálisra csökkenti a zavaró tényezőket. Sosem szabad elfelejteni, hogy egy rövid figyelmetlenség is elég lehet egy komoly balesethez. Éppen ezért érdemes úgy tekinteni a telefonra az autóban, mint egy hasznos, de potenciálisan veszélyes eszközre - írja a Fanny magazin.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
