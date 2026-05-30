„Ha hazajön, elszabadul a pokol” – senki sem akarja látni Fonyódon Molnár Csilla szépségkirálynő gyilkos bátyját

Molnár Csilla szépségkirálynő 1986-ban, 17 évesen hunyt el. A tragédiák sora a szörnyű halálesettel nem ért véget a családban. Molnár Csilla bátyja, Molnár Attila egy Ausztriában elkövetett gyilkosság miatt börtönbe került, de egyéb ügyei miatt is összetűzésbe keveredett már a törvénnyel. Fonyódon és a közeli Csisztapusztán elterjedt, hogy a 2009 óta büntetését töltő férfi a nyáron szabadul.

Molnár Csilla szépségkirálynő 1985-ben Fotó: Fortepan/ Gábor Viktor

Molnár Attila Bécsben gyilkolt.

Egy bank női alkalmazottját akarta kirabolni.

Osztrák áldozatát vállon szúrta.

Áldozata elvérzett.

Tettéért 2009 óta ül börtönben.

Molnár Csilla bátyja egy védtelen nővel végzett

Azt beszélik, hogy már nincs sok neki hátra, hamarosan kijöhet a börtönből és vissza akar költözni a városba. Ha hazajön, Fonyódon elszabadul a pokol

– mondta kétségbeesetten lapunknak egy névtelenségbe burkolódzó helybéli.

„Nagyjából 500 méterre élek Molnárék családi házától, amióta pedig meghallottam a hírt, rettegek. Úgy tudom, Attila a kétezres évek végén egy védtelen nőt gyilkolt meg Ausztriában, egy bank előtt. Ki akarta rabolni a szerencsétlen asszonyt, a dulakodás közben vállon szúrta, a nő pedig nem élte túl a támadást. Eddig Fonyód egy csendes, nyugodt üdülőváros volt. De ha Attila szabadul, itt eljön a világvége.”

Mint az ismeretes, a most 55 éves férfi 2009 óta tölti szabadságvesztését a börtönben. Bűnlajstroma igen hosszú. Molnár Csilla bátyja nem csupán egy szörnyű emberölési ügy miatt került a hűvösre, azok után, hogy Bécsben ki akart rabolni egy védtelen nőt. Korábban hivatalos személy elleni erőszak és rablás miatt is szembekerült már a törvénnyel.

Molnár Attila rablógyilkosság miatt, 2009 óta ül börtönben Fotó: Tények

Véres átok ül a Molnár-családon

A tragédiák megviselték a családot.

Nem elég, hogy szegény Marika eltemette imádott lányát, Csillát, még ez is. Borzasztó sok fájdalmat és álmatlan éjszakát okozott neki Attila

– mesélte Molnár Istvánné Marika egykori kolléganője.

„A 2010-es években az utazási irodájában dolgoztam. Nagyon sokat beszélgettünk akkoriban. Gyakran kapott levelet a fiától, aki folyamatosan pénzt követelt tőle, nem hagyta békén. Teljesen megőrült ez a gyerek. Azt állította, hogy Csilla valójában nem lett öngyilkos. Szerinte külföldre szökött és vígan éli az életét. Biztos vagyok benne, hogy Marika ebbe betegedett bele.”

Büféje volt és nagyon jól élt

Lapunknak megszólalt Attila gyerekkori ismerőse is.

Csisztapusztán éltem a 90-es években, nem messze Fonyódtól, Attila édesapja pedig itt üzemeltetett egy büfét. Addigra már elvált Marika nénitől és a szörnyű tragédia is megtörtént

- meséli a gyermekkori ismerős, majd így folytatja: - A srác az apjával maradt, nagyon jó anyagi körülmények között éltek. Attila a lányok kedvence volt, sokan – köztük én is – csak miatta bicikliztünk ki szombatonként a fürdőhelyre. Úgy tudom, később családot is alapított, megnősült és gyerekei születtek, Buzsákon építettek egy szép házat. Fogalmam sincs, mi történt vele, hogy ilyen szörnyűségre vetemedett. Amikor meghallottam, hogy embert ölt, nem akartam hinni a fülemnek. Legalábbis a fiatalkori énjét ismerve.”