Lezárták a repülőteret: rendőrök özönlöttek a helyszínre, leállítottak minden járatot

Lezártak egy jelentős európai repülőteret, miután jelentések érkeztek egy feltételezett drónról a kifutópályák közelében. Németországi helyi hírek szerint a müncheni repülőtér továbbra is teljesen le van zárva, minden járat a földön van, és egyik kifutópályán sem működik semmi.
A jelentések szerint a szövetségi rendőrség a helyszínen van, miután felfigyeltek egy potenciálisan engedély nélküli „repülő tárgyra”.
A járatokat élőben követő Flight Radar szerint a müncheni repülőtéren jelenleg átlagosan 50 perc a késés, ami becslések szerint 120 járatot érint.
Az X-en közzétett bejegyzésében azt írták, hogy a müncheni repülőtér jelenleg „a leginkább zavart okozó repülőterünk, eddig 33 törölt járattal és 124 késéssel, átlagosan közel egy órával”.
A Budapestre tartó járatok is késve indulnak.
