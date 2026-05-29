Megszólalt a válásról Fehér Anna: szerelmi affér tett tönkre mindent

Ritkán beszél a magánéletéről Fehér Anna, ám nemrég egy műsorban kivételt tett. Ekkor őszintén mesélt a szüleiről, illetve arról is, hogyan és miért ment tönkre a házasságuk.

A Szomszédok színésznője elmondta, az édesapja vidékről költözött fel Budapestre: a katonai akadémián tanult, majd a műszaki egyetemre is járt.

Ő nagyon-nagyon jó agyú, nyakas, konok, parasztvérű ember volt. Édesanyám illatszerboltban volt eladó, és ő ezt az egész illatszerbolt világot szenvedélyesen szerette. Később boltvezető lett, nagyon-nagyon otthon volt ebben a ma már nem létező műfajban, hogy van háztartási bolt, meg van illatszerbolt

- árulta el Fehér Anna, hozzátéve, a szülei éppen abban a boltban ismerkedtek meg, a kapcsolatuk azonban nem tartott sokáig - ötéves volt, amikor a házasság válással végződött.

Szerelmi konfliktusban... Az apám is nagyon sajnálta ezt az affért, de az anyám meg egy büszke makacs nő volt. Én az édesanyámmal éltem. Amikor gimnazista voltam, akkor lett neki újra párja, akivel élete végéig élt

- mondta el a színésznő, amikor felmerült, mi vezetett a kapcsolat felbomlásához. Fehér Annát egyébként a mai napig foglalkoztatja a szülei története, illetve az is, miért alakult úgy a sorsuk, ahogy - írja a Story.