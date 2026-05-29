Sokkoló fordulat Jákli Mónika halála után: fotó leplezte le a vőlegény és a barátnő titkát

A Nyerő Páros egykori sztárja, az MMA-harcos Boráros Gábor volt párja, Jákli Mónika múlt évben talált rá újra a boldogságra vőlegénye, Roderik oldalán. Kapcsolatuk harmonikusnak, szinte tökéletesnek tűnt, a férfi a tenyerén hordozta a modellt, eljegyezte, és gőzerővel tervezték a közös, boldog jövőt.
Ezt a tündérmesét vágta ketté a kegyetlen valóság, amikor a fiatal influenszer egy szörnyű balesetben életét vesztette. Kislánya, Zora árván maradt, az ország pedig egy emberként siratta a mindig mosolygós édesanyát. Roderik a temetésen zokogva, összetörten kísérte utolsó útjára menyasszonyát. A bánat könnyeinek száradása előtt azonban kiderült valami, ami teljesen átírja az addigi drámai narratívát.
Márciusban bombaként robban a hír, hogy szlovák lapértesülések szerint a vállalkozó nemcsak hogy megdöbbentően hamar túllépett a tragédián, de már új párkapcsolatban él. Ha ez önmagában nem lenne elég ahhoz, hogy kiverje a biztosítékot a közvéleménynél, a részletek még ennél is zavarbaejtőbbek. Az új választott ugyanis nem más, mint Lucia Hudecová, aki korábban Jákli Mónika közeli, jó barátnője volt. A két nő rendszeresen mutatkozott együtt, osztoztak egymás titkaiban, így Lucia pontosan tudthatta, mekkora a boldogság a jegyespár között.
A helyzetet tovább fokozza a rideg és megkérdőjelezhetetlen matematika. A hírek szerint ugyanis Lucia már a hatodik hónapban jár a terhességével, és bárhogy is számolunk, a tények makacs dolgok: Jákli Mónika alig négy hónapja nincs közöttünk, ami azt jelenti, hogy a gyermek még javában Mónika életében, a párkapcsolatuk és eljegyzésük alatt fogant meg.
A képeken jól látszik, hogy Mónika és Lucia korábban milyen elválaszthatatlan barátnők voltak, és hogyan mosolyogtak egymás mellett, miközben a háttérben – a jelek szerint – már alakulhatott a kapcsolat. A rajongók és a kommentelők teljesen értetlenül és felháborodva állnak az ügy előtt. Sokan elítélendőnek tartják, hogy miközben Mónika még élt, a vőlegénye és a barátnője a háta mögött szűrték össze a levet, aminek gyümölcse már úton is van.
Vajon fény derül valaha arra, hogy valójában mi történt a zárt ajtók mögött? Lucia Hudecová, aki barátnőként végignézte Mónika boldogságát, hogy érezheti most magát a tragédia árnyékában?
Az internet népe szerint ez a végső tőrdöfés a tragikus sorsú influenszernek. Sok komment szerint ugyanis nem elég a leírhatatlan hiánya, az elárult barátság és a megcsalt szerelem emléke örökre beszennyezi azt a képet, amit Roderikről mutattak a világnak. Jákli Mónika kislánya, Zora mindeközben édesapjánál, Boráros Gábornál nevelkedik. A kérdések száma végtelen, a válaszok pedig talán sosem érkeznek már meg.
