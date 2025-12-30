Brigitte BardotTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Eláruljuk a titkot: pontosan eddig kell főzni a szilveszteri virslit, hogy tökéletesen roppanós legyen

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 30. 12:45
Ízletes, de repedésmentes falatokat tennél a szilveszteri asztalra? Eláruljuk a roppanós virsli tudományának féltve őrzött titkát. Meddig és hogyan főzd? Most mindenre választ kapsz!
Boncza Léda
A roppanós virsli titka egyszerűbb, mint gondolnád. Bár a legtöbbünknek a virslifőzés már rutinfeladat, főleg a szilveszteri szezonban, mégis sokszor rosszul sül el. A szétrepedt, ráncos, rossz állag oka az esetek nagy többségében nem a virsli minőségében keresendő, hanem az elkészítési módban. Most itt az ideje egyszer és mindenkorra megtanulni, hogyan kell tökéletes, ropogós, repedésmentes virslit készíteni.

Szilveszteri roppanós virsli egy asztalon.
A roppanós virsli titka: így készül a repedésmentes szilveszteri fogás / Fotó: Christin Klose / 123RF
  • A virslifőzést szinte mindenki kirázza a kisujjából, de még mindig vannak tipikus hibák, amik elrontják a ropogós ízélményt.
  • A szilveszteri klasszikus elkészítésénél érdemes néhány fontos szabályt betartani.
  • A virsliket mikróban is elkészítheted. Csupán egy részletet kell betartanod, a roppanós eredményért.

Roppanós virsli egyszerűen: a virslifőzés leggyakoribb hibái

Mivel a virsli hőkezelt húskészítmény, gyakorlatilag készen kapjuk kézhez. Tehát nem egy nyers ételt kell megfőznünk, hogy fogyasztható legyen. Csupán át kell melegítenünk egy kész terméket. Tehát a klasszikus lobogó vízbe dobás nemcsak teljesen felesleges és időpocsékolás, de kifejezetten rossz ötlet. A virsli így sokkal könnyebben megreped, a belseje kiszárad és az állaga sem lesz túl bizalomgerjesztő.

Egy másik gyakori baki, amikor a hűtőben tárolt, hideg virslit azonnal a forró vízbe helyezzük vagy percekig forraljuk – biztos, ami biztos alapon. Ugyanakkor a túl kevés víz is gondot jelenthet, ha egyszerre egy nagyobb adagot főznénk ki – például egy szilveszteri partira. Ha ezekre nem figyelünk, nem lesz roppanós virslink és könnyen szétnyílik.

Hogy és meddig kell főzni a virslit?

Roppanós virsli fő egy edényben.
A virslifőzés technikája nem bonyolult, csak oda kell figyelni pár apróságra / Fotó: mix4 /  Shutterstock 

A virslifőzéshez mindig akkora lábast válassz, amiben a virslik bőven elférnek, a főzővíz pedig teljesen ellepi őket. Hideg vizet használj hozzá. Közepesnél egy kicsivel erősebb lángon kezdd el melegíteni, amíg a víz gyöngyöződni nem kezd. Ekkor azonnal vedd a lángot alacsony fokozatra, és várj nagyjából 3 percet. Ennyi idő elég ahhoz, hogy a virslik belseje átmelegedjen, de a héja még ne repedjen meg.

Virslifőzési tippek:

  • Először mindig nézd meg a csomagolást: sokszor ajánlanak az adott virslitípushoz passzoló elkészítési módot.
  • A műbeles virsli kevésbé hajlamos a repedésre, de héját még melegében érdemes eltávolítanunk.
  • Nem kell pihentetni a virsliket. Amint levetted a tűzről, fogyaszthatod is, csak arra figyelj, hogy a nyelvedet ne égesse meg.

Virsli mikróban

A virslit mikróban is elkészítheted, de figyelj, mert így könnyen kiszárad és nem fogja az elvárt szilveszteri ízélményt nyújtani. Ha mégis emellett döntenél, tedd vízbe a virsliket egy mikrózható edénybe és ezzel együtt helyezd a mikróba, így egyenletesebben melegszenek át.

Nézd meg ezt a videót és készítsd el a tökéletes szilveszteri vendégváró falatokat virsliből:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
