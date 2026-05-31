Ezzel a 3 csillagjeggyel jól vigyázz: a horoszkóp szerint darabokra törik a szívedet idén nyáron

A forró nyár a flörtök, az új kapcsolatok és a hirtelen fellángoló, spontán érzelmek időszaka, de idén érdemes lesz vigyázni! Ez a 3 csillagjegy ugyanis a szívtörők szerepébe bújik. A horoszkóp szerint velük veszélyes lesz bármibe is belekezdeni. Cikkünkből megtudhatod, kikről van szó!

Nyári szerelmi horoszkóp 2026-ra: ezt a 3 csillagjegyet kerüld el, mert csak összetöri a szíved!

Fotó: bambambu / shutterstock

Oroszlán csillagjegy

Az Oroszlán csillagjegy idén nyáron egyenesen kivirágzik, és ezt pontosan tudja majd ő is saját magáról. Magabiztossága miatt pedig csak még nehezebb lesz neki ellenállni, mint korábban. A csillagjegy egyébként is egy romantikus lélek, aki rajong a nagy gesztusokért és a látványos randikért. Ahogy azért is, ha az épp aktuális kapcsolatát mindenki megirigyli körülötte. Azonban az állandó, túlromantizált tetteinek hála, partnere szinte biztos, hogy többet gondol kötelékükről, mint a csillagjegy maga.

Bár az Oroszlán nem ódzkodik attól, hogy mélyen átadja magát érzelmeinek, idén nyáron valami egészen másra vágyik. Kalandokra és izgalomra. Az elköteleződés teljes hiányára. Így, ha egy nyári románca kezd egy kicsit ellaposodni, azonnal kereket old majd.

Skorpió csillagjegy

Az Oroszlánnal ellentétben a Skorpió nem a figyelmet és a felszínes kapcsolódást keresi, hanem az őszinteséget és a mély szövetségeket. A vele való szerelmi viszony 2026 nyarán azok számára jelent nagy kockázatot, akik csak valami könnyedebb, lazább viszonyra vágynak. Ugyanis ez a csillagjegy pillanatok alatt képes lesz mindent elsöprő kötődést kelteni bennük.

Szenvedélye és ámulatba ejtő intellektusa miatt a Skorpióval való kapcsolat sosem lesz könnyed, könnyű vagy egyszerű. A horoszkóp szerint inkább egy érzelmi libikóka, amire ha egyszer felült valaki, hiába fél, sosem akar leszállni.

Bika csillagjegy

A Bika egyébként sem híve az elhamarkodott döntéseknek, de idén még lassabb fokozatra kapcsol. Nem vonja ki magát a nyári kalandokból és élményekből, csak távolról figyeli az eseményeket, és csak azokhoz közelít, akik valóban felkeltették az érdeklődését. Feléjük is csak tyúklépésekben.