Akácvirág rántva vagy palacsintába? Az egész család imádni fogja mit süthetsz ki belőlük

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 13. 11:15
Siess, és szüreteld le, amíg még virágzik! Ezekért a különlegességekért ráadásul a családod is odáig lesz! Az ehető virágból mennyei akácszörp, ínycsiklandozó palacsinta, sőt még rántott finomság is készülhet. Cikkünkben ezért most megmutatjuk a tavasz legizgalmasabb ételkülönlegességeinek receptjét lépésről lépésre. De készülj fel, mert egy adag nem lesz elég!
Ripszám Boglárka
Az akácvirág illata minden tavasszal ellepi a tereket. Vétek lenne csak elsétálni mellette, hiszen az ehető virág számos különleges csemege alapanyaga lehet a konyhában. Mézes, virágos aromája tökéletes az akácszörphöz, de desszertekhez és különleges tavaszi finomságokhoz is! Sőt, az akácvirágot használják teaként is nyugtató tulajdonságai miatt. Mutatjuk a legkülönlegesebb tavaszi recepteket, amelyeket elkészíthetsz belőle!

Akácszörp készítése akácvirágból.
Akácszörp és -palacsinta: ezeket a recepteket neked is ki kell próbálnod, amíg még virágzik!
  • Az akácvirág a konyhában is nagy tavaszi kedvenc.
  • A házi akácszörp készítésének lépései.
  • A rántott akácvirág készítése.
  • Az akácpalacsinta receptje.

Ne csak akácszörp készüljön belőle: ezek a legjobb akácreceptek idén tavaszra!

Illatos akácszörp, ropogós rántott akácvirág és különleges akácpalacsinta – mutatjuk a legfinomabb recepteket, amiket most el kell készítened, amíg a virágzás tart!

Fontos:

Sok ehető virágot találhatsz tavasszal a természetben, de ne felejtsd el, hogy legalább ennyi mérgező növény is van! Csak akkor használj virágokat a konyhában, ha teljesen biztos vagy abban, mit gyűjtöttél be. Az akác esetében ez kiemelten fontos, hiszen kizárólag a fehér akác virága alkalmas emberi fogyasztásra. A lilaakác (Wisteria) mérgező! A virágokat lehetőleg forgalomtól távoli helyen gyűjtsd, és mindig frissen nyílt, illatos fürtöket válassz!

A házi akácszörp receptje

Hozzávalók:

  • 25-30 dkg fehér akácvirág
  • 1,5 kg cukor
  • 1,5 liter víz
  • 4 db citrom

Az akácszörp elkészítése:

  1. A cukrot és a vizet egy nagy fazékban felforraljuk, majd elkészítjük a cukorszirupot.
  2. Hozzáadjuk a lefejtett akácvirágokat és a felkarikázott citromokat.
  3. Az egészet alaposan átkeverjük, majd lefedve 3-4 napig állni hagyjuk. (Közben néha érdemes megkeverni.)
  4. Ezután leszűrjük, a virágokat jól kinyomkodjuk, majd az egészet újra felforraljuk és steril üvegekbe töltjük.
  5. Száraz, hűvös helyen tárolva hónapokig eláll.

Rántott akácvirág recept

Hozzávalók:

  • 10 fehér akácvirágfürt
  • 2 db tojás
  • 10 dkg liszt
  • 10-15 dkg zsemlemorzsa
  • olaj a sütéshez
  • vaníliás porcukor a tálaláshoz

A rántott akácvirág elkészítése:

  1. Az akácfürtöket óvatosan leöblítjük és lecsepegtetjük.
  2. Bepanírozzuk őket, mint a rántott húst: liszt, tojás és zsemlemorzsa segítségével.
  3. Bő, forró olajban aranybarnára sütjük mindkét oldalukat, majd papírtörlőre szedjük.
  4. A tetejükre kevés vaníliás porcukrot szitálunk – és kész is a különleges tavaszi édesség.

Akácpalacsinta recept

Hozzávalók:

  • 55 dkg liszt
  • 1 liter tej
  • 25 dkg cukor
  • 3 tojás
  • 20 dkg akácvirág
  • 1 dl olaj

Az akácpalacsinta elkészítése:

  1. A lisztet, a tojást és a cukrot összekeverjük, majd fokozatosan hozzáadjuk a tejet, és csomómentes akácvirágos palacsintatésztát keverünk belőle.
  2. A serpenyőben felforrósítjuk az olajat.
  3. Az akácvirágfürtöket a száruknál fogva a tésztába mártjuk, hagyjuk kicsit lecsepegni, majd a forró serpenyőbe fektetjük.
  4. Mindkét oldalukat aranybarnára sütjük.
  5. Tálaláskor óvatosan kihúzzuk a szárakat, és már fogyasztható is az ehető virágból készült desszert.

Nézd meg az alábbi videóra kattintva, milyen ehető növények után kutathatsz még a természetben:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
