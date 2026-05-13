Akácvirág rántva vagy palacsintába? Az egész család imádni fogja mit süthetsz ki belőlük

Az akácvirág illata minden tavasszal ellepi a tereket. Vétek lenne csak elsétálni mellette, hiszen az ehető virág számos különleges csemege alapanyaga lehet a konyhában. Mézes, virágos aromája tökéletes az akácszörphöz, de desszertekhez és különleges tavaszi finomságokhoz is! Sőt, az akácvirágot használják teaként is nyugtató tulajdonságai miatt. Mutatjuk a legkülönlegesebb tavaszi recepteket, amelyeket elkészíthetsz belőle!
Ne csak akácszörp készüljön belőle: ezek a legjobb akácreceptek idén tavaszra!
Illatos akácszörp, ropogós rántott akácvirág és különleges akácpalacsinta – mutatjuk a legfinomabb recepteket, amiket most el kell készítened, amíg a virágzás tart!
Fontos:
Sok ehető virágot találhatsz tavasszal a természetben, de ne felejtsd el, hogy legalább ennyi mérgező növény is van! Csak akkor használj virágokat a konyhában, ha teljesen biztos vagy abban, mit gyűjtöttél be. Az akác esetében ez kiemelten fontos, hiszen kizárólag a fehér akác virága alkalmas emberi fogyasztásra. A lilaakác (Wisteria) mérgező! A virágokat lehetőleg forgalomtól távoli helyen gyűjtsd, és mindig frissen nyílt, illatos fürtöket válassz!
A házi akácszörp receptje
Hozzávalók:
25-30 dkg fehér akácvirág
1,5 kg cukor
1,5 liter víz
4 db citrom
Az akácszörp elkészítése:
A cukrot és a vizet egy nagy fazékban felforraljuk, majd elkészítjük a cukorszirupot.
Hozzáadjuk a lefejtett akácvirágokat és a felkarikázott citromokat.
Az egészet alaposan átkeverjük, majd lefedve 3-4 napig állni hagyjuk. (Közben néha érdemes megkeverni.)
Ezután leszűrjük, a virágokat jól kinyomkodjuk, majd az egészet újra felforraljuk és steril üvegekbe töltjük.
Száraz, hűvös helyen tárolva hónapokig eláll.
Rántott akácvirág recept
Hozzávalók:
10 fehér akácvirágfürt
2 db tojás
10 dkg liszt
10-15 dkg zsemlemorzsa
olaj a sütéshez
vaníliás porcukor a tálaláshoz
A rántott akácvirág elkészítése:
Az akácfürtöket óvatosan leöblítjük és lecsepegtetjük.
Bepanírozzuk őket, mint a rántott húst: liszt, tojás és zsemlemorzsa segítségével.
Bő, forró olajban aranybarnára sütjük mindkét oldalukat, majd papírtörlőre szedjük.
A tetejükre kevés vaníliás porcukrot szitálunk – és kész is a különleges tavaszi édesség.
