Akácvirág rántva vagy palacsintába? Az egész család imádni fogja mit süthetsz ki belőlük

Az akácvirág illata minden tavasszal ellepi a tereket. Vétek lenne csak elsétálni mellette, hiszen az ehető virág számos különleges csemege alapanyaga lehet a konyhában. Mézes, virágos aromája tökéletes az akácszörphöz, de desszertekhez és különleges tavaszi finomságokhoz is! Sőt, az akácvirágot használják teaként is nyugtató tulajdonságai miatt. Mutatjuk a legkülönlegesebb tavaszi recepteket, amelyeket elkészíthetsz belőle!

Fontos: Sok ehető virágot találhatsz tavasszal a természetben, de ne felejtsd el, hogy legalább ennyi mérgező növény is van! Csak akkor használj virágokat a konyhában, ha teljesen biztos vagy abban, mit gyűjtöttél be. Az akác esetében ez kiemelten fontos, hiszen kizárólag a fehér akác virága alkalmas emberi fogyasztásra. A lilaakác (Wisteria) mérgező! A virágokat lehetőleg forgalomtól távoli helyen gyűjtsd, és mindig frissen nyílt, illatos fürtöket válassz!

A házi akácszörp receptje

Hozzávalók:

25-30 dkg fehér akácvirág

1,5 kg cukor

1,5 liter víz

4 db citrom

Az akácszörp elkészítése:

A cukrot és a vizet egy nagy fazékban felforraljuk, majd elkészítjük a cukorszirupot. Hozzáadjuk a lefejtett akácvirágokat és a felkarikázott citromokat. Az egészet alaposan átkeverjük, majd lefedve 3-4 napig állni hagyjuk. (Közben néha érdemes megkeverni.) Ezután leszűrjük, a virágokat jól kinyomkodjuk, majd az egészet újra felforraljuk és steril üvegekbe töltjük. Száraz, hűvös helyen tárolva hónapokig eláll.

Rántott akácvirág recept

Készíts tavaszi rántott finomságot az ehető virágból!

Hozzávalók:

10 fehér akácvirágfürt

2 db tojás

10 dkg liszt

10-15 dkg zsemlemorzsa

olaj a sütéshez

vaníliás porcukor a tálaláshoz

A rántott akácvirág elkészítése:

Az akácfürtöket óvatosan leöblítjük és lecsepegtetjük. Bepanírozzuk őket, mint a rántott húst: liszt, tojás és zsemlemorzsa segítségével. Bő, forró olajban aranybarnára sütjük mindkét oldalukat, majd papírtörlőre szedjük. A tetejükre kevés vaníliás porcukrot szitálunk – és kész is a különleges tavaszi édesség.

Akácpalacsinta recept

Hozzávalók:

55 dkg liszt

1 liter tej

25 dkg cukor

3 tojás

20 dkg akácvirág

1 dl olaj

Az akácpalacsinta elkészítése:

A lisztet, a tojást és a cukrot összekeverjük, majd fokozatosan hozzáadjuk a tejet, és csomómentes akácvirágos palacsintatésztát keverünk belőle. A serpenyőben felforrósítjuk az olajat. Az akácvirágfürtöket a száruknál fogva a tésztába mártjuk, hagyjuk kicsit lecsepegni, majd a forró serpenyőbe fektetjük. Mindkét oldalukat aranybarnára sütjük. Tálaláskor óvatosan kihúzzuk a szárakat, és már fogyasztható is az ehető virágból készült desszert.

