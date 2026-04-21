KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
11°C Székesfehérvár

Konrád névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Mennyei citromfűszörp házilag – Egy csepp sem marad az üveg alján, ha így készíted el

gyógynövény
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 21. 09:15
stresszcitromfűszörprecept
Neked is tele van a kerted ezzel a jótékony hatású gyógynövénnyel? Akkor itt az ideje, hogy kihasználd a friss hajtások minden jótékony hatását és nem mellesleg frissítő ízét! Mutatjuk az egyik legjobb házi citromfűszörp receptet, aminél finomabbat még biztosan nem kóstoltál.
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

Tudtad, hogy a tavaszi szezon közkedvelt gyógynövényéből nemcsak nyugtató teát készíthetsz? Ez a citromfűszörp recept felfrissít, megnyugtat, és az ízlelőbimbóid is biztosan nagyon hálásak lesznek érte – főleg, ha így készíted el!

  • A citromfű jótékony hatásai.
  • Az ízletes szörp elkészítésének lépései.
  • Íme néhány extra tipp az ízesítéshez.

Mire jó a citromfű? A stressz ellen és a pihentetőbb alvásért is sokat tehet

A citromfű finom, de kifejezetten hasznos is. Természetes nyugtatóként segít levezetni a stresszt, enyhíti a feszültséget, és javítja az alvásminőséget is. De ez még nem minden! Az emésztést is támogatja, és antibakteriális hatásokkal is fel van szerelve. A napsütéses szezonban nagy előnye, hogy frissítő, citrusos íze miatt kiváló alternatívája lehet a feldolgozott, cukros üdítőknek – főleg, ha te magad készíted el házilag, így pontosan tudod, mi kerül az üvegbe.

A citromfüvet virágzás előtt érdemes betakarítani, mert ilyenkor a legintenzívebb az aromája. Ha rendszeresen visszavágod, újra és újra kihajt majd a növény, így akár több adag szörpöt is készíthetsz belőle egy szezon alatt.

Tudtad? A citromfűnek még egy titkos erejét is kihasználhatod?

A legjobb házi citromfűszörp recept lépésről lépésre: ez a finomság lesz a tavasz slágere

Citromfűszörp hozzávalók:

A házi citromfűszörp elkészítése:

  1. A citromfüvet alaposan mosd meg, majd enyhén törd meg vagy vágd durvára, hogy jobban kiadja az aromáját.
  2. Egy lábasban forrald fel a vizet, majd add hozzá a citromfüvet.
  3. Alacsony lángon főzd 10–15 percig, hogy az illóolajok kioldódjanak.
  4. Szűrd le, majd mérd meg a folyadékot.
  5. Adj hozzá ugyanannyi cukrot, majd lassú tűzön keverd addig, amíg teljesen feloldódik.
  6. Hagyd kihűlni, majd töltsd tiszta, zárható üvegbe.
  7. Hűtőben tárold, fogyasztáskor pedig hígítsd hideg vízzel vagy szódával.
A citromfű frissen az igazi, de szárítva is megőrzi az illatát!
Fotó: FatimeBarut /  Shutterstock 

Fűszerezd!

Ha szeretnéd még különlegesebbé tenni a citromfű ízvilágát, ne félj kísérletezni!

  • Egy kevés citromhéj vagy lime például frissíti a hideg italt, míg egy darabka gyömbérrel enyhén csípős, karakteresebb ízt adhatsz neki.
  • Mézzel is készítheted cukor helyett, így még természetesebb lesz a házi szörp.
  • Jó trükk: a melegebb napokon töltsd jégkockaformába és fagyaszd le, majd ezeket dobd egy pohár hideg vízbe.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu