Harapnivaló virágos fogások egyenesen a kertből

Az ehető virágok fogyasztása egyáltalán nem új divat: már az ókori Rómában is használták őket ételekhez és italokhoz. De vajon melyik virág ehető? Tavasszal nyílnak az elő finomságok: a bodza, orgona, primula és az ibolya máig kedvelt finomság. Fontos, hogy az ehető virágok felhasználása során legyél óvatos, mindig megbízható forrásból szerezd be, és csak olyan növényt használj étkezési célra, amelyről biztosan tudod, hogy nem mérgező. Ha tavasszal vagy anyák napjára kipróbálnál valami igazán újat, a Fanny magazin összegyűjtötte a különleges ehető virág recepteket.

Az ehető virág recepthez mindig megbízható helyről szerezd be a hozzávalókat.

Ehető virág recept

Bodzás-orgonás limonádé akácvirággal

Hozzávalók (4 adaghoz):

fél marék bodzavirág

fél marék orgonavirág

fél marék akácvirág

1 tk. cukor

1 citrom

Elkészítés:

1. A bodzás sütemények helyett ezúttal készíts egy limonádét. Ehhez a bodza-, orgona- és akácvirágot tisztítsd meg. A virágokat alaposan rázd ki, vágd le róluk a zöld szárakat. Az orgonát mindig kóstold meg felhasználás előtt, mert gyakran keserű lehet.

2. A virágokat tedd egy kancsóba, szórd meg ízlés szerint cukorral vagy édesítőszerrel, majd adj hozzá egy citrom kifacsart levét és öntsd fel vízzel.

3. Behűtve, jégkockára öntve érdemes kínálni. Bátran próbáld ki ezt a bodza receptet!

Ez a bodzás-orgonás limonádé gyors frissítő a melegebb napokon.

Petrezselyem-krémleves primulával

Hozzávalók (4 személyre):

2 ek. olívaolaj

1 fej vöröshagyma

4 gerezd fokhagyma

250 g burgonya

só

őrölt fekete bors

2 nagy csokor petrezselyem

2 ek. étkezési keményítő

200 ml 10%-os főzőtejszín

3-4 szelet toastkenyér

ehető primula (kankalin) a tálaláshoz

Elkészítés:

1. Melegítsd fel egy lábasban az olajat, majd a megtisztított, finomra aprított vöröshagymát párold üvegesre benne. Add hozzá a meghámozott, átnyomott fokhagymát, majd a megtisztított, felkockázott burgonyát is. Pirítsd rövid ideig, majd öntsd fel 800 ml vízzel. Sózd, borsozd meg, és közepes lángon főzd addig, amíg a burgonya megpuhul.

2. A petrezselymet mosd meg, szárazd le, aprítsd finomra. Add a leveshez, főzd további 5 percig, majd botmixerrel pépesítsd. Egy kevés hideg vízben keverd simára a keményítőt, majd a főzőtejszínnel együtt csorgasd a leveshez, és kevergetve sűrítsd be velük.

3. A kenyereket pirítsd meg, vágd kis kockákra. Tálald a levest a kenyérkockákkal és a megmosott, leszárított virágokkal.