Harapnivaló virágos fogások egyenesen a kertből

Az ehető virágok fogyasztása egyáltalán nem új divat: már az ókori Rómában is használták őket ételekhez és italokhoz. De vajon melyik virág ehető? Tavasszal nyílnak az elő finomságok: a bodza, orgona, primula és az ibolya máig kedvelt finomság. Fontos, hogy az ehető virágok felhasználása során legyél óvatos, mindig megbízható forrásból szerezd be, és csak olyan növényt használj étkezési célra, amelyről biztosan tudod, hogy nem mérgező. Ha tavasszal vagy anyák napjára kipróbálnál valami igazán újat, a Fanny magazin összegyűjtötte a különleges ehető virág recepteket.
Hozzávalók (4 adaghoz):
fél marék bodzavirág
fél marék orgonavirág
fél marék akácvirág
1 tk. cukor
1 citrom
Elkészítés:
1. A bodzás sütemények helyett ezúttal készíts egy limonádét. Ehhez a bodza-, orgona- és akácvirágot tisztítsd meg. A virágokat alaposan rázd ki, vágd le róluk a zöld szárakat. Az orgonát mindig kóstold meg felhasználás előtt, mert gyakran keserű lehet.
2. A virágokat tedd egy kancsóba, szórd meg ízlés szerint cukorral vagy édesítőszerrel, majd adj hozzá egy citrom kifacsart levét és öntsd fel vízzel.
3. Behűtve, jégkockára öntve érdemes kínálni. Bátran próbáld ki ezt a bodza receptet!
Hozzávalók (4 személyre):
2 ek. olívaolaj
1 fej vöröshagyma
4 gerezd fokhagyma
250 g burgonya
só
őrölt fekete bors
2 nagy csokor petrezselyem
2 ek. étkezési keményítő
200 ml 10%-os főzőtejszín
3-4 szelet toastkenyér
ehető primula (kankalin) a tálaláshoz
Elkészítés:
1. Melegítsd fel egy lábasban az olajat, majd a megtisztított, finomra aprított vöröshagymát párold üvegesre benne. Add hozzá a meghámozott, átnyomott fokhagymát, majd a megtisztított, felkockázott burgonyát is. Pirítsd rövid ideig, majd öntsd fel 800 ml vízzel. Sózd, borsozd meg, és közepes lángon főzd addig, amíg a burgonya megpuhul.
2. A petrezselymet mosd meg, szárazd le, aprítsd finomra. Add a leveshez, főzd további 5 percig, majd botmixerrel pépesítsd. Egy kevés hideg vízben keverd simára a keményítőt, majd a főzőtejszínnel együtt csorgasd a leveshez, és kevergetve sűrítsd be velük.
3. A kenyereket pirítsd meg, vágd kis kockákra. Tálald a levest a kenyérkockákkal és a megmosott, leszárított virágokkal.
Tipp: A levest zöldségalaplével is elkészítheted.
Hozzávalók (4 személyre):
1 kg (4 db) cukkini
só
650 g ricotta
1 csokor kapor
őrölt fekete bors
100 g tetszőleges salátakeverék
4 ek. olívaolaj
2 ek. citromlé
1 db kígyóuborka
200 g koktélparadicsom
vegyes ehető virágok
Elkészítés:
1. A cukkiniket mosd meg, vágd félbe, a magos részüket vájd ki, majd sózd be. Hagyd 10-15 percet állni, majd öblítsd ki mindet, és töröld szárazra. A vágott oldalukkal felfelé sorakoztasd őket sütőpapírral bélelt tepsibe, és süsd meg 180 fokon kb. 20 perc alatt.
2. Közben a ricottát keverd össze a megmosott, leszárazott, finomra aprított kaporral, valamint némi sóval és borssal. A salátakeveréket keverd össze az olívaolajjal, a citromlével és egy kevés sóval, majd add hozzá a megmosott, feldarabolt kígyóuborkát és a megtisztított, félbe vágott koktélparadicsomokat is.
3. A sült cukkinicsónakokban oszd el a ricottás krémet. Tálald salátaágyon, és szórd meg megmosott, leszárított virágokkal.
Tipp: A salátához használhatsz ehető krizantémot, primulát (kankalint), árvácskát és ibolyát.
Hozzávalók (12 adaghoz):
A tésztához:
25 dkg puha vaj
25 dkg kristálycukor
1 csipet só
4 tojás
40 dkg liszt
2 tk. sütőpor
5 dkg holland kakaópor
8 cl tej
4 cl diólikőr
A krémhez:
3 dl habtejszín
20 dkg étcsokoládé
5 dkg puha vaj
10 dkg grillázs
A díszítéshez:
15 dkg étcsokoládé
2 ek. habtejszín
2 ek. jégcukor
apró csokitojások
ehető virágok
Elkészítés:
1. A tésztához a vajat keverd krémesre a cukorral és a sóval, majd egyenként dolgozd bele a tojásokat is. A lisztet vegyítsd el a sütőporral és a kakaóporral, majd a tejjel felváltva, kanalanként add a tésztához.
2. A masszát simítsd egy kivajazott, lisztezett, 22 cm-es kapcsos tortaformába, és 170 fokra előmelegített sütőben 45-50 perc alatt süsd meg. Ha nagyon hamar barnulna a teteje, takard le alufóliával. A formában hagyd teljesen kihűlni.
3. A krémhez a tejszínt forrósítsd fel, add hozzá a felaprított csokoládét, és addig kevergesd, amíg elolvad. Ezután dolgozd el benne a felkockázott vajat is, majd hagyd kihűlni. Hidegen keverd habosra.
4. A tésztát vedd ki a formából, és vízszintesen vágd fel öt lapra. A négy alsónak szánt lapot locsold meg a likőrrel, majd kend meg a krémmel. Szórj rájuk a felaprított grillázsból, ezután helyezd őket egymásra. Az ötödik lapot illeszd a tetejére, és takard le a tortát műanyag fóliával. Legalább 2 órára tedd a hűtőbe dermedni.
5. A csokimázhoz vízgőz felett olvaszd meg a felaprított csokoládét, majd keverd simára a tejszínnel. Miután kihűlt, kend meg a torta tetejét és oldalát a csokimázzal. A tetejét jégcukorral, csokitojásokkal, ehető virágokkal díszítsd fel. A virágos desszertet szeletekre vágva kínáld.
