Lelepleztük a nagyi titkát: ettől lesz élénkpiros az eperlekvár

A tökéletes eperlekvárnak élénkpirosnak kell lennie. A szín megőrzése a rövid főzési időben és a pektinben rejlik.

A titkos adalék a citromsav, amely fixálja az élénk színt, megakadályozva a barnulást.

Az aroma és a szín érdekében egyszerre kis adagokat szabad főzni.

Gyakori hiba, hogy órákig sanyargatjuk a gyümölcsöt a tűzhelyen, azt gondolva, a türelem rózsát – vagyis inkább tökéletes lekvárt terem. Ez azonban hatalmas tévedés. A nagyi legjobb eperlekvár receptjei között rábukkantunk a legféltettebb konyhai titokra, amelytől az eperlekvár készítése pofonegyszerű lehet.

Íme a nagyi titkos eperlekvár receptje – ettől lesz gyönyörű a lekvár színe

Az eperlekvár főzése elsőre igazi élménynek tűnik, ám sokan elkeseredünk, amikor a végeredmény nem lesz olyan rubintszínű, mint a nagyié. Mégis mitől marad piros az eperlekvár? Mutatjuk a legjobb receptet, benne a válasszal. Garantáljuk, hogy a kész lekvárt az egész család imádni fogja!

A tökéletes lekvár titka, hogy rövidebb idő alatt, pektin felhasználásával főzzük azt, ha ugyanis órákig kavargatjuk, a hosszú hőkezelés lebontja a gyümölcs természetes színanyagait, az antociánokat, az aromák pedig elszöknek. Pektin felhasználásával a lekvár gyorsan besűrűsödik, a színe pedig megőrzi eredeti jellegét.

Az aduász adalék

A nagyi titkos receptjében egy másik fontos összetevő is van, mégpedig a citrom, amely a pektinhez hasonlóan gyorsítja a zselésedést, ezenkívül nem hagyja, hogy az eperlekvár megbarnuljon.

A méret a lényeg

Nagyon fontos, hogy egyszerre csak 1-2 kilogramm epret főzz ki, mert a kisebb adagok gyorsabban elérik a forráspontot, a gyümölcsöt kevesebb stressz éri és a színanyagok megmaradnak. Olyan ez, mint egy villámrandi: intenzív, gyors és emlékezetes.

A gyilkos csuma és a hőség

Hitted volna, hogy egyetlen apró mozdulat miatt kukába dobhatod a lekvárt? Gyakori hiba, hogy először kicsumázzák az epret, és utána mossák meg. Fordítva csináld, mert a víz kiáztatja az értékes aromákat: előbb moss, aztán csumázz! A legvégén száraz dunsztot csinálj, ügyelj azonban, hogy a lekvár ne maradjon túlsokáig meleg az üvegben, különben túlfőhet benne, és elveszítheti rubint színét,.